 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пожилая либералка поставила США и Китай на грань войны, - Дмитрий Бавырин
21:19 27.07.2022

82-летняя любительница дорогих украшений решила рискнуть назло Пекину, Госдепу и Байдену
27 июля 2022, Дмитрий Бавырин
В КНР подтвердили: ответ на возможный визит спикера Палаты представителей США на Тайвань будет именно военным. В свою очередь Пентагон пообещал нарастить присутствие в Южно-Китайском море, но в целом военные понимают, что их втягивают в провокацию, и выступают против визита. Зачем 82-летняя калифорнийка ставит две ядерные державы на грань войны?

"Если американская сторона продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим, сидя сложа руки, и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".

Такова официальная реакция Минобороны КНР на намерение спикера Палаты представителей США (то есть третьего должностного лица в официальной иерархии государства) посетить с визитом Тайвань, который Вашингтон юридически признает частью Китая, но на практике не готов отпустить этот остров в сферу влияния Пекина ни при каких обстоятельствах.

Показателен здесь не жесткий тон (в общении с американцами китайцы давно отказались от "восточной вежливости", перейдя на дипломатическую тактику "воина-волка"), а то, что это говорит представитель не МИД, а военного ведомства – Тань Кэфэй.

Ранее Financial Times со ссылкой на свои источники писала, что Пекин предупредил Вашингтон о возможном военном ответе "в частном порядке". Теперь угроза подтверждена официально и как будто обнародована с посылом "потом не говорите, что не предупреждали".

В Белом доме посыл услышали. Теперь президентская администрация отговаривает Пелоси от провокационной затеи. Та отшучивается – Байден боится, что китайцы собьют мой самолет.

Между прочим, исключать такое действительно нельзя.

Самый очевидный ответ со стороны НОАК (Народно-освободительной армии Китая) – закрытие неба над Тайванем. То есть официальное предупреждение о том, что направляющиеся на остров самолеты будут сбиваться.
В этом случае Вашингтон поставит себя в очень сложное положение, а ставки возрастут вплоть до возможного начала третьей мировой войны. Не понравится это и тайваньцам, в первую очередь – тайваньскому бизнесу, который окажется заперт на острове. Именно поэтому данную угрозу до сих пор не реализовали: руководство КПК искренне надеется на то, что блудный остров вернется в родную гавань по-хорошему и вольется в КНР по гонконгскому принципу "одна страна, две системы".

Вот и сейчас на фоне весьма воинственных заявлений Пекин и Тайбэй проводят мероприятия по культурному и туристическому обмену – они всего на неделю разминулись с учениями, в ходе которых силы самообороны Тайваня отрабатывали отпор десанту. Мирная жизнь кипит и накануне войны.

Второй вариант ответа – начало масштабных военных учений вокруг острова и перекрытие судоходства силами китайских ВМФ. В случае, если это затянется, в шоковое состояние придет уже вся региональная экономика.

Наконец, есть третий вариант, наиболее радикальный: начать специальную военную операцию с непрогнозируемыми пока масштабами, по итогам которой в истории тайваньского сепаратизма будет поставлена жирная точка.

Это ощутит на себе уже вся мировая экономика, поскольку Тайвань является важным поставщиком микроэлектроники и полупроводников. Косвенно заденет и Россию, несмотря на то что власти острова по требованию США присоединились к некоторым из санкций. Даже в Китае будут довольны далеко не все – там планировали получить тайваньскую экономику "живой", как курицу, которая несет золотые яйца (или, в случае острова, полупроводники).

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Подобный предапокалиптический сценарий обсуждают в мировых СМИ как минимум с марта, прозревая намерение Пекина провести собственную спецоперацию под шумок российской. Но этот сценарий уже успел выйти за рамки кричащих заголовков и газетных спекуляций. Например, в июльском докладе Минобороны Японии вероятность атаки НОАК на Тайвань оценивается как "чрезвычайно высокая".

Спикер Пелоси идет на столь значительный риск в силу того, что она – Пелоси. Жесткая, упрямая, напористая, харизматичная, самовлюбленная 82-летняя дама думает, прежде всего, о том, как будет выглядеть на выборах грядущей осенью. И чем больше с ней скандалит Белый дом, тем лучше для Пелоси. Президент Байден настолько непопулярен, что солидарность с ним токсична, а публичный конфликт, где можно встать в позу бесстрашной женщины, – это то, что политтехнолог прописал.

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Точно так же Пелоси конфликтует с Белым домом и Госдепом по российскому вопросу – требует внести РФ в список стран-спонсоров терроризма. Это наверняка станет последним рубежом в дипломатических отношениях России и США – их разрыв практически неизбежен, так как за включением в список последует лишение российских дипломатов иммунитета для преследования по искам "жертв терроризма". Подобного не было еще никогда, а в отношениях ядерных держав вообще не должно случаться, но Пелоси плевать – она корчит из себя такого лидера, которого не хватает США для победы над РФ и спасения президента Украины (фамилию "Зеленский" она при этом не всегда выговаривает с первого раза).
Другими словами, для Пелоси кое-какая польза от ястребиных выпадов и тайваньских мероприятий есть. А больше ее нет ни для кого, в том числе для тайваньцев. Все остальные получают только риск макроэкономического шока и военного конфликта между двумя ядерными державами.

И даже если конфликт не станет военным и не выйдет из экономических берегов, прокси-войны на два фронта – и против России руками Украины, и против Китая руками тайваньцев – экономика США не потянет, не в том она теперь состоянии.

Поэтому если кто-нибудь искал ответа на вопрос, есть ли в руководстве США люди хуже, чем малодееспособный Байден и истерично-идеологизированный шеф Госдепа Блинкен, то это как раз Пелоси. Хотя бывало, что в российских СМИ о ней писали много хорошего – в те времена, когда она все той же валькирией терзала президента Джорджа Буша-младшего.

За агрессивность и аппаратный цинизм спикера иногда укоряют даже в лояльных демократам СМИ, но по большей части Пелоси фигура для либералов неприкосновенная – как женщина и давний защитник всех и всяческих меньшинств со все той же нахрапистой тактикой.

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Правда, на еще более левом фланге демократов Пелоси все-таки не любят – как излишне буржуазную особу в брюликах, но речь сейчас не об американских левых, а о том, что ради предвыборной кампании третье лицо в США взяла резко вправо – поближе к республиканцам, а от этих маневров может залихорадить планету.

Наверняка она считает, что контролирует ситуацию, но на самом деле ее контролирует совсем другой человек – товарищ председатель Си Цзиньпин. Никто не может залезть к нему в голову и сказать, какое решение он примет. Точнее, как долго готов ждать, поскольку, назначив себя третьим в ряду великих лидеров КНР (Мао и Дэн Сяопина) и решив баллотироваться на третий срок вопреки 40-летней традиции руководства страной, определенно хочет эту страну окончательно объединить – это один из его путей в историю.

Тем не менее можно представить, что говорят Си советники, среди которых есть как "голуби", так и "ястребы".

Первые напоминают об экономическом шоке, жертвах и международном имидже. О том, что, начав спецоперацию, будет трудно ее закончить и не довести до конца, чего бы она ни стоила. И о том, что мирное объединение вполне возможно – и уже не за горами. Шутка ли, даже партия "Гоминдан", после проигрыша в гражданской войне уведшая Тайвань в другую гавань, теперь выступает за объединение с КНР и не будет сидеть в оппозиции вечно.

"Ястребы" же наверняка настаивают, что спецоперация все равно неизбежна – американцы не допустят мирного объединения. Но начинать ее надо сейчас, когда Запад ослаблен конфликтом с Россией и еще не поставил на остров то оружие, которое хочет поставить в течение следующих нескольких лет (соответствующую программу на общую сумму в 100 млн долларов Конгресс под руководством Пелоси принял несколько дней назад).

Как сложится в итоге, узнаем скоро – визит Пелоси назначен на начало августа. И США как бы готовятся к любому варианту развития событий, включая худший – за оставшееся время Пентагон (там, кстати, тоже высказались против визита Пелоси) обещает резко нарастить военное присутствие в регионе Южно-Китайского моря – защищать спикера будет полноценная армия.

На мудрость китайцев надеяться можно, на здравомыслие американцев – нет. То, что они готовы довести планету до ручки, лишь бы не пострадала собственная гордыня, Россия знает на собственном опыте.

Источник - vz.ru
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