Череда отставок. О смене высшей власти в Европе, - Алексей Мухин

21:54 27.07.2022

27 июля 2022,

Череда отставок. О смене высшей власти в Европе



Алексей Мухин

Политолог



Обильный премьеропад, случившийся в западных странах, несмотря на ожидания в экспертной среде, предварил листопад осенний, хотя в экспертном сообществе полагали, что цыплят все же будем считать по осени, когда наступят холода без отопления.



Жизнь расставила все по своим местам, как всегда – жара, "опустившаяся на ненавидимый прокуратором", расставила точки над "i".



Время "X" пришло быстрей.



Несмотря на то, что и британский премьер, и итальянский еще не отрезали свою политическую пуповину, они уже находятся в статусе "хромых уток".

Кто-то, как Борис Джонсон, тут же пустился во все тяжкие (полетал на истребителе, высказался всласть в отношении своих оппонентов), кто-то, вроде Марио Драги, еще не вполне уладил свои непростые отношения с гражданами своей страны, но в целом было отчетливо ясно одно: обещаниям западного истеблишмента все оказались сыты по горло. Уж слишком часто и легко они менялись.



Как результат, образовалась исключительная турбулентность на улицах и в головах, в том числе и экспертного сообщества.



Западное сообщество никак не может даже подойти к простому внутреннему консенсусу: как долго можно жить в долг и за чей счет этот банкет будет оплачен, в конце концов?



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Ковидный кризис лишь приоткрыл инфляционный ящик Пандоры, санкционная же война, похоже, просто срывает с него крышку.



Эмиссия необеспеченных денежных средств, которой стали явно грешить страны-эмитенты мировых валют, заметно обесценила их по сравнению с валютами тех стран, кто обладает и ресурсной базой и развивающимся производственно-технологическим комплексом.



В результате эти национальные валюты стали отвязываться от евродолларовой системы и формировать свою, альтернативную инвестиционную реальность, что выразилось не только в усилении позиций БРИКС, но и превращении этого формата в прямого конкурента G7 и даже в какой-то мере G20. Надо ли говорить о том, что эти тенденции будут лишь усиливаться по самым разным направлениям: энергетическому, продовольственному и военному.

Старая навязанная Западом повестка – "зеленая", "климатическая", "прав человека" – по вине этих самых западных стран оказалась сильно девальвирована в правовом и во всех других смыслах.



ivamarija.clients.site

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Гостиница "ИваМария"

в Алуште

В доминирующие США верили (верую, потому что абсурдно – помните Тертуллиана?), но верили ровно до того момента, пока они не стали провозглашать вместо права "правила", да еще и менять эти правила под себя, напрочь отказываясь оставаться в правовом поле.



К сожалению для Штатов, их ценности оказались "цыганским золотом", и в первую голову за это поплатились главы государств, пошедших на поводу у гегемона, который оказался совсем не состоятельным сюзереном.



Джозеф Байден даже объявил, что отношения между Россией и Западом определяются теперь конкурентной борьбой на выносливость. Только вот посыпался коллективный Запад – кадрово, инфляционно, энергетически – уже сейчас, не дожидаясь "перенапряжения" России, которая сосредотачивается, по своему обыкновению, не обращая внимания на ожидания Жозепа Борреля, который призвал тут европейцев подождать результатов антироссийских санкций.



А пока США, под видом противостояния с Россией, пытаются ее банально ограбить. Вот только все это видят, что усугубляет ситуацию вокруг Штатов и тех, кто находится в орбите их влияния и надеется на кусок добычи.



Впрочем, безуспешно, как показала ситуация на Украине, где проамериканское руководство просто запретило приватизацию стратегических предприятий страны не только российским, что объяснимо, компаниям, но и, внимание, – европейским.



Пресловутая "зеленая повестка" также наглядно показала, что страдать будут преимущественно не американские компании, которые пользуются прямой защитой Пентагона, а все остальные, включая европейцев.



Впрочем, антироссийские санкции уже покончили с "зеленым переходом", по крайней мере, в среднесрочной перспективе: в Германии останавливают заводы и начинают топить углем. Канцлер Олаф Шольц же вполне может составить компанию и Джонсону, и Драги.



А Россия получает шанс стать настоящим центром сопротивления американо-британскому неоколониализму, который не устраивает уже никого.

Вот и анонсированы теперь совместные военные учения России, Китая и Ирана в акватории Карибского бассейна.

Вместе с Индией эти страны вполне себе могут создать альтернативную инвестиционную реальность, а западные санкции останутся за бортом современной истории.