"Газпром" остался без рабочих турбин, а ЕС – без российского газа, - Ольга Соловьева

00:13 28.07.2022

Европе все-таки придется мерзнуть зимой



27.07.2022

Американский СПГ оказался крайне востребованным этим летом в Европе.

Цены на газ в Европе в среду повышались до 2,3 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м на фоне сокращения поставок по "Северному потоку" (СП). Текущий объем прокачки по нему составляет пятую часть проектной мощности. Если так пойдет и дальше, то планы Евросоюза (ЕС) заполнить подземные газовые хранилища (ПХГ) на 80% к 1 ноября будут полностью провалены, считают эксперты. Восстановить объемы прокачки по СП хотя бы на уровне 60 млн куб. м в сутки европейцем необходимо в ближайшие две недели. Однако, возможно, отказом от российского топлива в ЕС тестируют вероятные предельные цены на газ.



Стоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в среду выросла до 2,3 тыс. долл. Днем ранее торги закрылись на уровне 2,1 тыс. долл., а в среднем с начала месяца котировки составили 1,7 тыс. долл.



Вслед за Европой пошли вверх и цены в Азии. В частности, январский фьючерс на СПГ-индекс JKM вырос до 1,9 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м.



Основная причина роста цен – обещанное снижение прокачки газа по СП. Так, в среду она сократилась до 31 млн куб. м газа в суточном исчислении в связи с остановкой работы еще одной газоперекачивающей турбины. Днем ранее по СП было прокачано 65 млн куб. м газа. Притом что технологически магистраль способна перекачивать в сутки до 167 млн куб. м газа.



Напомним, ранее Канада ввела санкции в отношении "Газпрома". Из-за них с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. С 16 июня была остановлена эксплуатация еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая". Суточная производительность СП снизилась до 67 млн куб. м в сутки. С 27 июля остановлена эксплуатация еще одного газотурбинного двигателя. Прокачка по газопроводу снизилось до 33 млн куб. м в сутки.



В самом "Газпроме" в среду сообщили, что компания Siemens Energy в итоге не только задержала возврат турбины СП из планового ремонта, но и не выполняет работы по ремонту неисправных двигателей магистрали. Об этом, в частности, заявил в эфире телеканала "Россия 24" зампредправления "Газпрома" Виталий Маркелов. Он напомнил, что для "поддержания плановой пропускной способности "Северного потока" должны работать пять газоперекачивающих агрегатов (ГПА). "На текущий момент на КС "Портовая" в работоспособном состоянии находится только один ГПА мощностью 52 МВт", – сказал Маркелов.



"У остальных агрегатов газотурбинные двигатели либо достигли окончания срока межремонтной наработки… либо имеют технические неисправности. В первом случае необходим капитальный ремонт на заводе-изготовителе, а во втором случае требуется сервисное обслуживание компании Siemens. Эксплуатировать такие двигатели нельзя", – продолжил он.



Аналитики исследовательской компании Rystad Energy полагают, что на текущем уровне поставки газа по СП Евросоюзу будет сложно достичь целевого уровня запасов газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) в 80% к 1 ноября. Ранее ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие месяцы – 90%. По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, ПХГ заполнены на 67,1%. Прирост за последние отчетные сутки (25 июля) составил всего 0,39 процентных пункта.



В самом "Газпроме" ранее сообщали, что европейским компаниям необходимо закачать еще как минимум 35,5 млрд куб. м газа до начала сезона отбора. Аналитики считают, что для достижения норматива в 80% ЕС не хватает около 13 млрд куб. м газа в ПХГ.



Rystad Energy также полагают, что поставки в Европу сжиженного природного газа (СПГ) из США осложнит приближающийся сезон ураганов. Как сообщается, европейские терминалы по приему СПГ в среднем в июле загружены на 69% при 63% за июнь.



Пока что регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии немного уступают европейским хабам. Тем не менее сокращение поставок по СП усилило в мире конкуренцию за СПГ, пишет агентство Bloomberg. По его данным, энергетические компании из Южной Кореи и Японии ускоряют закупки сжиженного газа на зиму из-за беспокойства по поводу того, что Европа начнет активно пополнять запасы за счет поставок СПГ, сообщает агентство. Даже те страны, которые тяжело воспринимают изменения цен на сырье, как Индия и Таиланд, наращивают закупки, чтобы избежать дефицита, передает СМИ.



По итогам первого полугодия США стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа. По сравнению со второй половиной 2021 года экспорт СПГ из США увеличился на 12% в январе–июне 2022 года, составив в среднем 11,2 млрд куб. футов в сутки (около 317 млн куб. м в сутки), свидетельствуют данные Cedigaz, опубликованные на официальном сайте информационно-аналитического управления Минэнерго США. Сообщается также, что по итогам первого полугодия весь импорт СПГ в Евросоюз и Великобританию увеличился на 63% и в среднем достиг 14,8 млрд куб. футов в сутки (419 млн куб м в сутки). США по итогам шести месяцев этого года отправили в ЕС и Великобританию почти половину всего импорта СПГ Европы.



Экспорт российского трубопроводного газа в Европу продолжает сокращаться. В "Газпроме" сообщали, что с начала года и по середину июля компания на треть сократила экспорт голубого топлива в страны дальнего зарубежья, до 71,9 млрд куб. м к аналогичному периоду прошлого года.



Эксперты "НГ" полагают, что у европейцев еще есть шанс успеть с закачкой газа до начала сезона отбора, но только в случае, если объемы прокачки по СП будут восстановлены в ближайшие недели. "Критической ситуация может стать при дальнейшей эскалации торговой войны. В то же время сегодня есть технологические возможности прокачки газа через сухопутные трубопроводы и "Северный поток – 2", однако они заблокированы с европейской стороны", – обращает внимание начальник управления компании "Ива Партнерс" Дмитрий Александров. Он считает, что тем самым европейцы сами заранее проверяют на прочность свою энергосистему, нащупывая критический уровень минимального потребления и предельный уровень цен.



Заполненность ПХГ ЕС на 80–90% дает европейским странам примерно три месяца спокойной жизни, продолжает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. "Учитывая, что отопительный сезон в Европе длится около шести месяцев (с 1 октября по 31 марта), даже если норматив заполненности ПХГ ЕС будет выполнен, поставки через СП все равно остаются критически важными для нормальной работы европейской экономики", – считает он. То есть если по каким-то причинам поставки останутся на уровне 32–33 млн куб. м газа в сутки на весь этот период, то европейскую экономику, особенно немецкую, будет ждать сначала глубокий структурный экономический кризис, а потом глубокий социально-политический кризис, предупреждает экономист.



Для того чтобы добрать необходимый объем газа в ПХГ, необходимо, чтобы в оставшиеся два месяца (август–сентябрь) поставки по СП не снижались ниже уровня в 67 млн куб. м газа в сутки, рассказывает Алексей Федоров. "Тогда при условии поддержания текущих уровней прокачки газа через ГТС Украины (около 40–42 млн куб. м в сутки), экономии газа европейскими странами и сохранением уровня поставок СПГ, ПХГ ЕС к 1 ноября могут выполнить задачу, достигнув планового запаса в 80%", – считает он.



Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов полагает, что при прокачке прежних объемов в 67 млн куб. м в сутки хранилища будут заполняться в среднем на 0,35% в сутки, тем самым на 80% они заполнятся в среднем за пять недель. "Сейчас объемы сократились примерно в два раза, до 33 млн куб. м в сутки, значит, при таких объемах на 80% они заполнятся примерно через 10 недель, то есть к 5 октября. А если вопрос с турбиной решится оперативно, то сроки сократятся до конца августа – начала сентября", – рассуждает он. По мнению эксперта, если примерно через неделю газопровод СП продолжит работать на 20% от своей мощности, то сроки закачки газа в ПХГ будут сорваны.