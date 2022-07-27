The Economist: Европейцы заключили сделку по нормированию газа. Но она обречена на провал

00:17 28.07.2022

The Economist

Великобритания

27 июля 2022

Изъяны европейской сделки по нормированию газа

Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС -



ЕС отделался полумерами и отложил серьезные решения на потом, пишет The Economist. 15-процентный целевой показатель сокращения потребления газа добровольный, а в соглашении полно оговорок и исключений. Такие меры не решат европейских проблем.

Когда министры энергетики стран-членов Евросоюза собрались 26 июля на внеочередное заседание, договоренность была достигнута молниеносно. Они решили, что каждая страна сократит потребление газа на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет, и сделано это будет в период с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это был типичный компромисс Евросоюза, выработанный в результате долгих переговоров и напичканный многочисленными исключениями и уступками. На самом деле проблемы это не решит. Как будет реагировать ЕС, если Россия прекратит поставки или резко сократит их? Такое кажется все более вероятным. За день до проведения заседания ЕС российский государственный энергетический гигант "Газпром" объявил, что снова уменьшит прокачку газа по трубопроводу "Северный поток – 1", на сей раз до 20% от его проектной мощности.



Руководство ЕС хочет добиться того, чтобы из-за недопоставки российского газа не остались без отопления дома и не закрылись заводы и фабрики. Но степень зависимости от российского газа у членов ЕС разная. Кто-то построил терминалы для СПГ, сократив закупки у "Газпрома". Испания, например, получает с востока всего 10% от общего объема своих потребностей (правда, недавно эта доля увеличилась из-за спора с Алжиром, который тоже поставляет газ). Кто-то уже сократил потребление, прежде всего, Нидерланды, которые уменьшили расход газа на треть. А другие страны, такие как Польша, с началом военной операции полностью отказались от российских поставок, и им приходится как-то приспосабливаться.

Германия здесь – исключение из правил. Другие страны Европы, Еврокомиссия и Америка давно уже предостерегали Берлин о недопустимости полагаться на поставки российского газа. Но газ с востока позволил Германии закрыть свои грязные электростанции, работавшие на угле, и постепенно вывести из эксплуатации атомные электростанции. Этот газ также обеспечивал дешевой энергией промышленность страны, помогая ей сохранять конкурентоспособность. В результате до начала российской специальной военной операции на Украине в феврале этого года более половины потребляемого газа Германия получала по протянутым из Сибири трубопроводам. Теперь эта доля сократилась до одной трети.



Когда председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе предложила всем странам ЕС сократить потребление газа на 15%, некоторые члены вполне предсказуемо заупрямились. "В отличие от других стран, мы, испанцы, не живем не по средствам, что касается энергии", – сказала испанский министр окружающей среды Тереза Рибера (Teresa Ribera), сделав слабо завуалированный выпад в адрес Германии и напомнив, как та обошлась с Испанией во время кризиса евро 10 лет тому назад. В то время воинственно настроенный министр финансов Германии Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) сказал, что его страна не станет выручать живущих не по средствам.



По сути дела, министры энергетики стран ЕС отделались полумерами, отложив серьезные решения на потом. 15-процентный целевой показатель добровольный, хотя министры заявили о возможных обязательных сокращениях, если Россия еще больше перекроет газовый кран. Там есть множество исключений и оговорок: для стран, не связанных напрямую с европейской газопроводной сетью, для тех, кто уже уменьшил потребление, а также для тех, кто потребляет много газа в качестве сырья для производства удобрений, и так далее.



Если предстоящая зима окажется теплой, ЕС сможет как-то пережить ее. Но если наступят холода, блоку придется доказывать свою способность сохранять единство в тяжелые времена. В частности, Германия должна будет проявить солидарность с другими странами-членами. Она находится в самом центре европейской газопроводной системы. Согласится ли она, например, на перекачку газа в Чехию, чтобы люди там не замерзли, если ради этого ей придется закрыть свои предприятия, а людей отправить в неоплачиваемые отпуска? Германия вошла в число стран, которые во время пандемии ограничили экспорт средств санитарной защиты.

Разногласия будут на руку российскому президенту Владимиру Путину. Крах европейской солидарности – это именно то, что ему нужно.