 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.07.2022
01:54  Центральная Азия: вместе не получается, врозь невозможно, - И.Джорбенадзе
01:51  Метро в Алматы убыточно: почему?
01:50  Китай с Россией практичен, а она с ним - романтична
01:45  Хуторская сепарация против имперского единства. Почему Россия обречена на победу, - Р.Ищенко
01:44  Консультативная интеграция. Почему страны ЦА далеки от объединения, - Сергей Кожемякин
00:43  Договориться с Пекином Байдену мешает Пелоси, - Владимир Скосырев
00:38  Гагаузы отказываются участвовать в молдавских выборах, - Светлана Гамова

00:27  Требуется дезападнизация Средней Азии, - Дмитрий Винник
00:17  The Economist: Европейцы заключили сделку по нормированию газа. Но она обречена на провал
00:13  "Газпром" остался без рабочих турбин, а ЕС – без российского газа, - Ольга Соловьева
Среда, 27.07.2022
21:54  Череда отставок. О смене высшей власти в Европе, - Алексей Мухин
21:40  Украина стала страной-ловушкой, - Виктор Иванченко
21:21  Россия действует по-византийски, - Тимур Шерзад
21:19  Пожилая либералка поставила США и Китай на грань войны, - Дмитрий Бавырин
15:14  В Стамбуле заработал координационный центр по вывозу украинского зерна
15:05  CNN: Россия прекращает поставки газа в Европу, вызывая панику по обе стороны Атлантики
12:48  Зачем Мосбиржа останавливает торги японской валютой
12:44  КазСайгаки: стрелять нельзя оставить, - Рысбек Жантыкеев
12:43  Тайна китайских пирамид: что стоит за бунтами обманутых вкладчиков в провинции Хэнань
12:40  В Туркменистане, где официально нет коронавируса, ужесточают меры против COVID-19
12:35  В Казахстане разом ротировали почти всех областных прокуроров
12:32  Незаконно строящийся гигантский ЖК "Жайсан" снесут в Алматы
12:29  Определены самые красивые мужчины мира: №1 - Сяо Чжань, №2 - Ким Тхэхен, №3 - Ван Ибо
12:23  Протестующие осадили Минобраз в Бишкеке
11:30  Большой передел. Тайные смыслы последних "войн", - Данияр Ашимбаев
10:33  Газ рубят - турбины летят. Поставки по "Северному потоку" снова упадут, - Къ
10:29  "Урсула согреет...?". Биржевая цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубов
10:26  Стало известно, когда Таджикистан и Туркменистан подпишут договор о дружбе. "В ближайшее время..."
09:26  Советско-финская война 1939-40 гг. и специальная военная операция на Украине. Сходное и отличное, - В.Катасонов
09:21  Благословенны постигающие Поднебесную. Роль китаеведения возрастает, - Юрий Тавровский
08:33  Конференция по Афганистану в Ташкенте завершилась итоговым заявлением
07:20  США напомнили саудовцам об обязательствах по Йемену, - Игорь Субботин
02:11  Тегеран-22. Опасный триумвират, - К.Зайцев
01:17  Газовая доза: как будет развиваться энергокризис в Европе
01:12  Открытые и скрытые цели "устойчивого развития", - В.Инюшин
00:39  В Ташкенте решали вопросы будущего Афганистана, - Виктория Панфилова
00:08  Маулави Хабибулла Хоссам: "Талибы* превратили нашу страну в ад для ее жителей"
Вторник, 26.07.2022
23:10  Россия анонсировала отсоединение своего модуля от МКС до 2024 года. Чубакки заскучали
23:04  Эрдоган предложил "Байрактары" Путину. Вовремя предать - это предвидеть?
22:40  Чего хотят американцы? И как соотносят внутренние и внешние проблемы?
22:33  "Нафтогаз Украины" объявил о дефолте
21:31  Кошмар "русской Европы", - Ростислав Ищенко
16:56  Определена тройка самых красивых женщин в мире: №1 - Ким Джису, №2 - Чжоу Цзыюй и №3 - Лалиса Манобан
15:01  Минобороны Китая: армия не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на Тайвань
14:55  Жизнь замечательных ничтожеств. Принц Гарри написал мемуары
14:31  Растеребил пейсы. Американский посол Розенблюм раскритиковал Узбвласти за "бородатые рейды"
14:29  Процесс, растянувшийся на три десятилетия. Почему затягивается вступление Узбекистана в ВТО?
14:00  Мирзиеев поставил талибам жесткий ультиматум
13:57  Амид Комилбек - новый ректор Хорогского госуниверситета и другие кадровые перестановки в Таджикистане
13:11  В Актобе наградили победителей Международного Фестиваля "The Planet of ART – 2022"
13:02  Скончался Народный поэт Кыргызстана Вячеслав Шаповалов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
The Economist: Европейцы заключили сделку по нормированию газа. Но она обречена на провал
00:17 28.07.2022

The Economist
Великобритания
27 июля 2022
Изъяны европейской сделки по нормированию газа
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС -

ЕС отделался полумерами и отложил серьезные решения на потом, пишет The Economist. 15-процентный целевой показатель сокращения потребления газа добровольный, а в соглашении полно оговорок и исключений. Такие меры не решат европейских проблем.
Когда министры энергетики стран-членов Евросоюза собрались 26 июля на внеочередное заседание, договоренность была достигнута молниеносно. Они решили, что каждая страна сократит потребление газа на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет, и сделано это будет в период с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это был типичный компромисс Евросоюза, выработанный в результате долгих переговоров и напичканный многочисленными исключениями и уступками. На самом деле проблемы это не решит. Как будет реагировать ЕС, если Россия прекратит поставки или резко сократит их? Такое кажется все более вероятным. За день до проведения заседания ЕС российский государственный энергетический гигант "Газпром" объявил, что снова уменьшит прокачку газа по трубопроводу "Северный поток – 1", на сей раз до 20% от его проектной мощности.

Руководство ЕС хочет добиться того, чтобы из-за недопоставки российского газа не остались без отопления дома и не закрылись заводы и фабрики. Но степень зависимости от российского газа у членов ЕС разная. Кто-то построил терминалы для СПГ, сократив закупки у "Газпрома". Испания, например, получает с востока всего 10% от общего объема своих потребностей (правда, недавно эта доля увеличилась из-за спора с Алжиром, который тоже поставляет газ). Кто-то уже сократил потребление, прежде всего, Нидерланды, которые уменьшили расход газа на треть. А другие страны, такие как Польша, с началом военной операции полностью отказались от российских поставок, и им приходится как-то приспосабливаться.
Германия здесь – исключение из правил. Другие страны Европы, Еврокомиссия и Америка давно уже предостерегали Берлин о недопустимости полагаться на поставки российского газа. Но газ с востока позволил Германии закрыть свои грязные электростанции, работавшие на угле, и постепенно вывести из эксплуатации атомные электростанции. Этот газ также обеспечивал дешевой энергией промышленность страны, помогая ей сохранять конкурентоспособность. В результате до начала российской специальной военной операции на Украине в феврале этого года более половины потребляемого газа Германия получала по протянутым из Сибири трубопроводам. Теперь эта доля сократилась до одной трети.

Когда председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе предложила всем странам ЕС сократить потребление газа на 15%, некоторые члены вполне предсказуемо заупрямились. "В отличие от других стран, мы, испанцы, не живем не по средствам, что касается энергии", – сказала испанский министр окружающей среды Тереза Рибера (Teresa Ribera), сделав слабо завуалированный выпад в адрес Германии и напомнив, как та обошлась с Испанией во время кризиса евро 10 лет тому назад. В то время воинственно настроенный министр финансов Германии Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) сказал, что его страна не станет выручать живущих не по средствам.

По сути дела, министры энергетики стран ЕС отделались полумерами, отложив серьезные решения на потом. 15-процентный целевой показатель добровольный, хотя министры заявили о возможных обязательных сокращениях, если Россия еще больше перекроет газовый кран. Там есть множество исключений и оговорок: для стран, не связанных напрямую с европейской газопроводной сетью, для тех, кто уже уменьшил потребление, а также для тех, кто потребляет много газа в качестве сырья для производства удобрений, и так далее.

Если предстоящая зима окажется теплой, ЕС сможет как-то пережить ее. Но если наступят холода, блоку придется доказывать свою способность сохранять единство в тяжелые времена. В частности, Германия должна будет проявить солидарность с другими странами-членами. Она находится в самом центре европейской газопроводной системы. Согласится ли она, например, на перекачку газа в Чехию, чтобы люди там не замерзли, если ради этого ей придется закрыть свои предприятия, а людей отправить в неоплачиваемые отпуска? Германия вошла в число стран, которые во время пандемии ограничили экспорт средств санитарной защиты.
Разногласия будут на руку российскому президенту Владимиру Путину. Крах европейской солидарности – это именно то, что ему нужно.

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658956620


Новости Казахстана
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 19 июля 2022 года №341
- Алихан Смаилов провел встречу с руководством компании Honeywell
- Алихан Смаилов провел совещание по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута
- Исполнение поручений Главы государства: министры торговли и сельского хозяйства отчитались об обеспечении продбезопасности
- Свыше 25 тысяч старшеклассников Павлодарской области смогут освоить востребованные профессии
- Асхат Аймагамбетов: О лицензировании детских садов, проекте "Комфортная школа"
- Председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" встретился с держателями еврооблигаций и институциональными инвесторами
- Итоги обучения сельских акимов подвели в Академии политменеджмента партии "AMANAT"
- Казахстанские специалисты изучают опыт строительства АЭС в Турции
- Рейтинг казахстанского ТОО "МФО ОнлайнКазФинанс" повышен до "B-" в связи с изменением корпоративной структуры; рейтинги выведены из списка CreditWatch; прогноз – "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  