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Требуется дезападнизация Средней Азии, - Дмитрий Винник
00:27 28.07.2022

Требуется дезападнизация Средней Азии
Дмитрий Винник
профессор Финансового университета, публицист
25 июля 2022,
Пока наша страна сражается с Западом за Украину, Средняя Азия несколько выпала из фокуса общественного внимания.

После рождественского вмешательства сил ОДКБ в казахстанские события в регионе относительно спокойно. Подавлены массовые беспорядки на Памире в Таджикистане и начато строительство дороги через эту высокогорную провинцию в Китай. Узбекистан успешно усмиряет Каракалпакию. Таджикистан и Киргизия выясняют приграничные отношения за столом переговоров. Проект строительства железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан включен в список приоритетов ЕАЭС. В соседнем Афганистане продолжается вялотекущая гражданская война.

Относительно украинских событий власти региональных держав декларируют нарочитый нейтралитет. Следует сказать, что Россия не требует от них большего, принимая как должное известное мнение, что местным национальным элитам очень страшно стать следующими после того, как мы наведем порядок на Украине. Или даже до того.

По местной прессе видно, что срочный вывод сил ОДКБ из Казахстана после подавления кровавого мятежа мало кого убедил в противном. Для некоторых казахстанских медиа является типичной трансляция прозападной позиции и даже откровенно проукраинской. Это отношение вовсе не ограничивается медиаподдержкой. Власти Казахстана объявили, что не намерены нарушать западные санкции против России, то есть фактически присоединились к ним.

В Алма-Ате без всяких препятствий проходили проукраинские митинги, а празднование 9 Мая и вовсе было отменено. 8 июня президент Касым-Жомарт Токаев встретился с директорами транснациональных нефтедобывающих компаний и обсудил альтернативные маршруты экспорта нефти. Подобные шаги трудно назвать дружественным.

В Киргизии дела обстоят немногим лучше. Несмотря на в целом дружественное отношение народа к России, местные грантостяжатели вполне успешно раскручивают русофобию и киргизский национализм. По понятным причинам достается узбекам и таджикам, но это не носит настолько системный характер. Некая LAMPA Accelerator объявила региональный конкурс каких-то "дата-историй" на тему, как "война на Украине повиляла на наши страны". Авторам предлагается рассказать, как они страдают от санкций против России, как российские компании эти санкции обходят, как "нестабильная экономика России" плохо отражается на мигрантах и как "релоканты" (экспаты из России и беженцы с Украины) влияют на жизнь местных жителей. Киргизия сегодня – тихая гавань для среднеазиатских некоммерческих организаций, которых в стране более 10 тысяч. Буквально в каждом самом глухом кишлаке вы встретите респектабельного по местным меркам человека с визиткой "уважаемой международной организации".

Средняя Азия – это хартленд Евразийского континента. Это значит, что в сердце нашего континента не место колониальным миссионерам и прочим высокомерным проповедникам с окраины континента, известной как Европа. Центру мировой системы пора возвращаться туда, где его место. Европа как географический центр цивилизации есть историческое недоразумение, которое должно быть окончательно избыто.

Идеальным для нас является вариант дезападнизации Средней Азии своими собственными силами. Плохо, что в настоящий момент рассчитывать на светскую интеллигенцию в этом вопросе не приходится – она чуть меньше, чем всецело, заражена тем, что персы называют "гарбзадеги" – западнизмом или буквально "пришибленностью Западом". Дружественные нам по этому вопросу чабаны и дехкане скорее склонны идти за религиозными лозунгами, чем за геополитическими аргументами.

Остается надежда, что действующие власти поддадутся вменению извне. Опыт говорит нам, что эта надежда далеко не призрачна, особенно когда она подкрепляется экономически. Однако этого недостаточно. Степень убедительности должна подкрепляться различными формами влияния и разъяснения.

Источник - vz.ru
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