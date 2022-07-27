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Гагаузы отказываются участвовать в молдавских выборах, - Светлана Гамова
00:38 28.07.2022

27.07.2022 е
Кишинев игнорирует права территориальной автономии
Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Игорь Гросу как лидер правящей партии знает, почему гагаузы не получают того, что им положено по закону.
Правящая партия PAS предложила принять новый Избирательный кодекс Республики Молдова (РМ). Но в нем даже не упоминалась Гагаузская автономия, сказал "НГ" депутат Народного собрания (НСГ) территориального образования Сергей Чимпоеш. Он отметил, что Кишинев пытается заменить ЦИК Гагаузии безымянной окружной комиссией, нарушая этим права автономии. По словам депутата, если ситуация не изменится, гагаузы откажутся от участия в выборах парламента и президента РМ.

Депутаты Народного собрания Гагаузской автономии, по словам Сергея Чимпоеша, обсуждают ситуацию с новым Избирательным кодексом РМ, который игнорирует Гагаузскую автономию. Если ничего не изменится, то Народное собрание может рассмотреть вопрос с правом решения. А решением может стать неучастие гагаузов в выборах президента и парламента РМ. То есть Гагаузская автономия ставит условие Кишиневу: либо соблюдение прав территориального образования, либо дистанцирование его от центра. По сути, это означает возврат к ситуации до принятия в 2004 году закона о правовом статусе Гагаузии. До этого в Гагаузии была провозглашена республика, независимая от Молдавии. Ситуацию, по словам депутата Сергея Чимпоеша, помогли выровнять и уговорили Кишинев принять закон о Гагаузской автономии Россия, Турции и Евросоюз. "Под их нажимом мы получили автономию, после чего 27 лет центральные власти Молдовы ведут борьбу с Гагаузией", – сказал "НГ" гагаузский депутат.

Он рассказал, что, несмотря на то что в законе о правовом статусе Гагаузии прописано участие гагаузов в парламенте РМ на основе квот, автономия так и не представлена в парламенте республики. Те депутаты-гагаузы, которые в нем присутствуют, прошли в Законодательное собрание РМ по партийным спискам. Народное собрание Гагаузии обратилось к парламенту РМ с просьбой принять соответствующий закон и обеспечить в нем представительство автономии.

Межпарламентская группа, в которой участвуют представители Народного собрания Гагаузии и парламента РМ, по словам Чимпоеша, обсудила данный вопрос и решила на очередном заседании подать соответствующий законопроект на рассмотрение Законодательного собрания республики. Однако, отметил глава гагаузской делегации в межпарламентской группе Сергей Чимпоеш, молдавская сторона не стала рассматривать данный вопрос. А парламент РМ принял в первом чтении проект нового Избирательного кодекса РМ, в котором о Гагаузской автономии не упоминается.

Между тем автономия просила внести в новый кодекс о выборах наличие у Гагаузии собственной Центральной избирательной комиссии. Вместо этого депутаты парламента РМ решили ввести такое понятие, как окружная комиссия. По новому закону она должна будет заменить в Гагаузии ЦИК и управляться из Кишинева.

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Строптивая автономия остается
для Кишинева проблемой. Фото Reuters"Это делается в нарушение закона о правовом статусе Гагаузии, который предполагает, что во время выборов (в автономии и республике) у нас действует свой ЦИК. И выборы – в автономии и РМ – мы проводим сами. Кишинев, принимая новый Избирательный кодекс, намерен лишить нас права самим проводить выборы. Лишая нас прав, определенных законом о правовом статусе Гагаузии, Кишинев добивается того, чтобы от автономии осталось одно название. Поэтому если в проект нового Избирательного кодекса не внесут корректив, учитывающих наши предложения, гагаузы могут отказаться от участия в выборах молдавского парламента и президента", – заключил Сергей Чимпоеш.
Напомним, накануне парламент РМ принял в первом чтении проект нового Избирательного кодекса. Депутаты от правящей пропрезидентской партии PAS проигнорировали то, что по закону выборы на территории Гагаузии назначает и проводит ЦИК автономии.

На публичных слушаниях в Кишиневе вице-спикер НСГ Георгий Лейчу раскритиковал обсуждаемый проект кодекса за то, что он не учитывает факт существования Гагаузии и наличия у нее своих полномочий.

По его словам, проект изменения Кодекса о выборах не соответствует и рекомендациям европейских партнеров страны и в части политического представительства гагаузов в парламенте страны, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.

"Мы бы очень хотели, чтобы наши предложения стали предметом обсуждений и претворились в жизнь. Для нас это критически важно. Если мы не будем услышаны, то гагаузский народ может проигнорировать выборы парламента и президента – общереспубликанские выборы", – заявил Георгий Лейчу.

Источник - НГ
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