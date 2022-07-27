 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Договориться с Пекином Байдену мешает Пелоси, - Владимир Скосырев
00:43 28.07.2022

27.07.2022
Владимир Скосырев

Cи перед съездом КПК ни на какие уступки Вашингтону не пойдет

Байдену и Си Цзиньпину будет нелегко договориться о нормализации китайско-американских отношений.
В четверг состоится беседа по видеосвязи между президентом США Джозефом Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Главной темой станут Тайвань и Украина. Пекин не откажется от плана вернуть остров Китаю. Хозяин Белого дома призовет собеседника ослабить связи с Москвой. КНР на это не пойдет, справедливо полагая, что сама станет следующим после РФ объектом военного давления со стороны Вашингтона. Есть шанс на соглашение о взаимном снижении торговых пошлин. Но возможная поездка спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань может отправить под откос попытки США нормализовать отношения с Китаем.

Это пятый разговор двух лидеров. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что "обсуждаться будет все, начиная от напряжения вокруг Тайваня до боевых действий в Украине.

Пойдет речь о том, как лучше управлять конкуренцией между двумя странами, безусловно, и в сфере экономики". Однако представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на регулярном брифинге заявил, что у него нет информации о переговорах.

Как отмечает Reuters, на предстоящее обсуждение отбросила тень возможная поездка спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. США официально придерживаются политики одного Китая и не имеют дипломатических отношений с Тайванем, но обязаны по американскому закону предоставлять острову средства для обороны. Белый дом поспешил подтвердить, что этот курс не изменился. В то же время, по словам Кирби, только сама спикер решает, лететь ей или не лететь.

Чжу Фэн, декан Института международных исследований в университете города Наньцзин, говорит, что визит – это игра с огнем. Дэниэл Рассел, ранее высокопоставленный американский дипломат, сказал, что может завязаться настоящий кризис, а механизма для того, чтобы помешать ему перерасти в конфликт, не существует. Поскольку неизвестно, насколько сильный нажим администрация Байдена оказывает на Пелоси, наступил момент сильного риска. Тем более что на случай, если поездка все же состоится, вооруженные силы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе приведены в состояние повышенной готовности.

Как утверждает New York Times, администрация Байдена предпочла бы, чтобы Пелоси отменила поездку. Но и в Вашингтоне, и в Тайбэе многие считают: если визит отменить, то это даст повод Пекину думать, что тактика запугивания работает. Как говорит Айвэн Канапати, директор по Китаю в Совете национальной безопасности США при экс-президенте Дональде Трампе, отмена подорвет попытки Вашингтона укрепить отношения Тайваня с другими демократическими странами и повысить его статус в международных организациях.

Американские чиновники просчитывают разные варианты ответа Пекина на визит Пелоси. Китай может послать истребители, чтобы установить "эскорт" вокруг ее военного самолета и помешать ему приземлиться. Есть и другие сценарии. В Китае идет подготовка к съезду Компартии, на котором Си скорее всего будет утвержден генсеком на третий срок. Никакого ущемления престижа страны в это время он не потерпит. Чего же ждать? В американской администрации некоторые полагают, что Пекин может осуществить свою декларацию о том, что Тайваньский пролив представляет собой внутренние воды Китая, и потому будет препятствовать проходу американских кораблей через пролив. Не исключено также, что китайская армия попытается захватить маленькие острова близ побережья материка, которые находятся под контролем Тайбэя.

Стараться составлять сценарии, опираясь на официальные заявления Пекина, затруднительно. Он повторяет, что в ответ на вояж примет решительные меры для защиты своего суверенитета. А Ху Сицзинь, ведущий комментатор газеты Global Times, голоса Китая для заграницы, предрекает, что самолеты ВВС КНР установят постоянное патрулирование в воздушном пространстве острова.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, директор Департамента международных отношений Высшей школы экономики, отметил: "Байден и Си Цзиньпин мало о чем могут договориться. Байден потребует, чтобы Си что-нибудь сделал против России. А тот, как всегда, откажется. Скажет, что США сами во всем виноваты. Американцы хотят склонить всех принять какие-то меры против России. Получается это у них только в Европе. В Азии никто особо не соглашается, тем более Китай. Пекин не заинтересован в ослаблении России. Он сравнивает расширение НАТО на восток с американской экспансией в АТР. Правда, по торговле могут быть сдвиги, например взаимная отмена тарифов".

Что касается визита Пелоси, то, по мнению эксперта, дело не дойдет до войны. "Но поскольку США резко нарушат свои обязательства перед Китаем, то Пекин примет жесткие шаги по дипломатической линии. Может отозвать посла из США", – прогнозирует Лукин.

Источник - НГ
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