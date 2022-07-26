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Консультативная интеграция. Почему страны ЦА далеки от объединения, - Сергей Кожемякин
01:44 28.07.2022

Консультативная интеграция. Почему страны ЦА далеки от объединения

Углубление регионального сотрудничества обсудили на днях главы республик Центральной Азии. Несмотря на громкие заявления и принятые документы, между странами сохраняются серьезные противоречия, что проявилось и в ходе саммита.

Центробежные тенденции, вызванные разрушением Советского Союза, продолжают оказывать негативное влияние на развитие бывших братских республик. Под лукавым лозунгом "избавления от диктата Москвы" произошло реальное закабаление их народов иностранным капиталом. Страны Центральной Азии превратились в сырьевые придатки и рынки сбыта готовой продукции. Это показывает доля внутрирегиональной торговли в их общем товарообороте. За тридцать лет она снизилась с более чем 20 до 8 процентов. А для таких нефте- и газодобывающих государств, как Казахстан и Туркмения, этот показатель составляет, соответственно, 5 и 4 процента.

Не прекращаются конфликты, доходящие до прямых столкновений. Десятки человек погибли в серии вооруженных инцидентов между Киргизией и Таджикистаном, вызванных нерешенными пограничными спорами. Даже вступление Казахстана и Киргизии в Евразийский экономический союз не свело на нет острые разногласия: на границе двух стран регулярно выстраиваются многокилометровые очереди из грузовых фур, а чиновники обвиняют друг друга в нарушении таможенных правил.

И это не говоря о множестве других проблем, решение которых требует совместных усилий. Здесь и бедность, и межэтническая напряженность, и опасность религиозного экстремизма. Однако все попытки региональной интеграции вплоть до сегодняшнего дня были безуспешными. Ни учрежденное в 1994 году Центральноазиатское экономическое сообщество, ни созданная восемью годами позднее Организация центральноазиатского сотрудничества так и не стали реально действующими образованиями.

Попытка хотя бы частично реанимировать эти проекты была предпринята в 2018 году, когда в столице Казахстана прошла первая консультативная встреча глав республик региона. После этого подобные форумы принимали Узбекистан и Туркмения, а хозяйкой нынешней, четвертой встречи стала Киргизия. Местом проведения саммита был избран курортный город Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль. Задолго до приезда гостей окрестные дороги буквально были улеплены щитами с приветствиями и лозунгами (на снимке). Картина весьма символичная: выпячивание формы в ущерб содержанию характерно для всех интеграционных экспериментов в регионе за последние тридцать лет.

Нельзя не признать, впрочем, что нынешняя встреча выгодно отличалась от предыдущих. Президенты не ограничились выпуском совместного заявления и приняли ряд других документов, среди которых дорожная карта по развитию регионального сотрудничества до 2024 года и договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. В последнем отмечено, что стороны обязуются воздерживаться от применения силы или угроз, решая спорные вопросы путем диалога, взаимодействовать в целях укрепления мира и безопасности, координировать усилия по противодействию современным вызовам и угрозам. Отдельно указана нацеленность на активизацию сотрудничества в торгово-экономической, военно-политической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Серьезные темы были затронуты и в выступлениях глав государств. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что глобальная рецессия требует форсирования экономической кооперации между странами региона. Его поддержал глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, указавший на нераскрытый потенциал торгово-экономических связей. Исправить ситуацию может улучшение транспортно-транзитной и логистической инфраструктуры, а также подключение к международным коридорам. В числе последних хозяин встречи Садыр Жапаров назвал проект железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан.

Говорилось и о политических угрозах, правда, без особой конкретики. Так, Токаев призвал объединиться "против попыток расколоть нас и ухудшить наши отношения, разжигая межнациональную рознь". О стремлении неких сил посеять хаос сообщил и Мирзиеев. Для борьбы с этими вызовами участники предложили создать региональный телеканал. По мнению Жапарова, усилия всех стран региона должны быть направлены на сохранение Центральной Азии как "уникальной цивилизации".

Хотя значительная часть саммита прошла за закрытыми дверями, существенные разногласия между главами республик бросались в глаза. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон довольно эмоционально обрушился на афганский правящий режим. По его словам, "Талибан"* проводит агрессивную политику дискриминации различных этнических групп и жесткого религиозного консерватизма. Рахмон усомнился в самой легитимности правительства, напомнив, что большинство его руководителей находятся в списках террористов.

Однако другие участники не поддержали коллегу. К примеру, Мирзиеев призвал привлекать Афганистан к региональным проектам, предложив совместными усилиями построить железную дорогу Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар. Идею поддержал Токаев, вызвавшись поставлять материалы и подвижной состав для трассы.

Противоречия выразились и в том, что главы Таджикистана и Туркмении - Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов - отказались подписывать договор о дружбе. Как объяснили в МИД Киргизии, это будет сделано "после завершения внутригосударственных процедур".

Диалог между странами в нынешней ситуации вряд ли выйдет за рамки консультаций и деклараций о намерениях. Правящие элиты привыкли действовать в рамках "местечкового патриотизма", используя конфликты с соседями для упрочения своей власти. Кроме того, для продвижения истинной интеграции руководители региона должны пересмотреть выработанную за тридцать лет привычку сидеть на нескольких стульях. Пытаясь играть на противоречиях между США, Китаем и Россией, они сами попадаются на крючок и способствуют втягиванию своих стран в опасные авантюры. Уж кто-кто, а Запад точно приложит все силы, чтобы не допустить появления работающего регионального объединения, и будет привычно сталкивать народы лбами.

* Организация, запрещенная в РФ.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658961840


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