 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.07.2022
01:54  Центральная Азия: вместе не получается, врозь невозможно, - И.Джорбенадзе
01:51  Метро в Алматы убыточно: почему?
01:50  Китай с Россией практичен, а она с ним - романтична
01:45  Хуторская сепарация против имперского единства. Почему Россия обречена на победу, - Р.Ищенко
01:44  Консультативная интеграция. Почему страны ЦА далеки от объединения, - Сергей Кожемякин
00:43  Договориться с Пекином Байдену мешает Пелоси, - Владимир Скосырев
00:38  Гагаузы отказываются участвовать в молдавских выборах, - Светлана Гамова

00:27  Требуется дезападнизация Средней Азии, - Дмитрий Винник
00:17  The Economist: Европейцы заключили сделку по нормированию газа. Но она обречена на провал
00:13  "Газпром" остался без рабочих турбин, а ЕС – без российского газа, - Ольга Соловьева
Среда, 27.07.2022
21:54  Череда отставок. О смене высшей власти в Европе, - Алексей Мухин
21:40  Украина стала страной-ловушкой, - Виктор Иванченко
21:21  Россия действует по-византийски, - Тимур Шерзад
21:19  Пожилая либералка поставила США и Китай на грань войны, - Дмитрий Бавырин
15:14  В Стамбуле заработал координационный центр по вывозу украинского зерна
15:05  CNN: Россия прекращает поставки газа в Европу, вызывая панику по обе стороны Атлантики
12:48  Зачем Мосбиржа останавливает торги японской валютой
12:44  КазСайгаки: стрелять нельзя оставить, - Рысбек Жантыкеев
12:43  Тайна китайских пирамид: что стоит за бунтами обманутых вкладчиков в провинции Хэнань
12:40  В Туркменистане, где официально нет коронавируса, ужесточают меры против COVID-19
12:35  В Казахстане разом ротировали почти всех областных прокуроров
12:32  Незаконно строящийся гигантский ЖК "Жайсан" снесут в Алматы
12:29  Определены самые красивые мужчины мира: №1 - Сяо Чжань, №2 - Ким Тхэхен, №3 - Ван Ибо
12:23  Протестующие осадили Минобраз в Бишкеке
11:30  Большой передел. Тайные смыслы последних "войн", - Данияр Ашимбаев
10:33  Газ рубят - турбины летят. Поставки по "Северному потоку" снова упадут, - Къ
10:29  "Урсула согреет...?". Биржевая цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубов
10:26  Стало известно, когда Таджикистан и Туркменистан подпишут договор о дружбе. "В ближайшее время..."
09:26  Советско-финская война 1939-40 гг. и специальная военная операция на Украине. Сходное и отличное, - В.Катасонов
09:21  Благословенны постигающие Поднебесную. Роль китаеведения возрастает, - Юрий Тавровский
08:33  Конференция по Афганистану в Ташкенте завершилась итоговым заявлением
07:20  США напомнили саудовцам об обязательствах по Йемену, - Игорь Субботин
02:11  Тегеран-22. Опасный триумвират, - К.Зайцев
01:17  Газовая доза: как будет развиваться энергокризис в Европе
01:12  Открытые и скрытые цели "устойчивого развития", - В.Инюшин
00:39  В Ташкенте решали вопросы будущего Афганистана, - Виктория Панфилова
00:08  Маулави Хабибулла Хоссам: "Талибы* превратили нашу страну в ад для ее жителей"
Вторник, 26.07.2022
23:10  Россия анонсировала отсоединение своего модуля от МКС до 2024 года. Чубакки заскучали
23:04  Эрдоган предложил "Байрактары" Путину. Вовремя предать - это предвидеть?
22:40  Чего хотят американцы? И как соотносят внутренние и внешние проблемы?
22:33  "Нафтогаз Украины" объявил о дефолте
21:31  Кошмар "русской Европы", - Ростислав Ищенко
16:56  Определена тройка самых красивых женщин в мире: №1 - Ким Джису, №2 - Чжоу Цзыюй и №3 - Лалиса Манобан
15:01  Минобороны Китая: армия не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на Тайвань
14:55  Жизнь замечательных ничтожеств. Принц Гарри написал мемуары
14:31  Растеребил пейсы. Американский посол Розенблюм раскритиковал Узбвласти за "бородатые рейды"
14:29  Процесс, растянувшийся на три десятилетия. Почему затягивается вступление Узбекистана в ВТО?
14:00  Мирзиеев поставил талибам жесткий ультиматум
13:57  Амид Комилбек - новый ректор Хорогского госуниверситета и другие кадровые перестановки в Таджикистане
13:11  В Актобе наградили победителей Международного Фестиваля "The Planet of ART – 2022"
13:02  Скончался Народный поэт Кыргызстана Вячеслав Шаповалов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай с Россией практичен, а она с ним - романтична
01:50 28.07.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Великий сосед хладнокровно использует все трудности нашей державы. А соотечественники ищут в нем родственную душу.

Отношение Китая к России-2022 обусловлено трезвым практицизмом. Каждый шаг предваряется просчитыванием всех особенностей нового мирового статуса нашего государства. Какой-либо солидарности против Запада нет и в помине. Впрочем, Запад тоже не добился от Пекина поддержки в бойкоте России, хотя и просил.

Китайцы увеличили закупки российской нефти, раз уж ее стало некуда девать. В мае–июне их объем вышел на исторический рекорд, а стоимость общего месячного экспорта России в Китай достигла $10 млрд. Но в июле готовность покупать российскую нефть стала уменьшаться, а величина скидок, требуемых китайскими переработчиками, - расти.

Встречный же ввоз товаров из КНР в РФ, потребность в котором на фоне западного бойкота стала особенно острой, хоть и поднялся после весеннего обвала до $5 млрд в июне, все равно уступает уровню прошлого года. Китайский бизнес совершенно не стремится попасть под вторичные санкции.

Поэтому торговля, пусть и с оглядкой, ведется, однако инвестирование в российскую экономику прекратилось. Так, вложения Китая в глобальную инициативу "Один пояс, один путь" в России впервые с начала существования этого мегапроекта упали в 2022-м до нуля.

Но особенно обидным для Москвы стал фактический крах российско-китайского альянса по созданию широкофюзеляжного самолета CR929-600. Лайнер, рассчитанный на три сотни пассажиров, должен был стать мировым конкурентом Boeing и Airbus. Это начинание, рожденное в 2014-м на волне посткрымского "поворота на Восток", заранее восхвалялось нашей госпропагандой как триумф антизападного сотрудничества двух великих родственных держав. И вот в прошлом месяце российские чиновники вдруг сообщили, что "этот проект идет в принципе не в том русле, которое нас устраивает".

"Как известно, друг познается в беде, - размышляет автор российского провластного ресурса „Репортер". - Как нельзя лучше эта пословица подходит к некоторым нюансам деловых взаимоотношений России и Китая. Накануне стало известно о том, что наша страна сокращает свою долю в проекте перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера. И не по своей инициативе. Как же так получилось?"

Уточним, что, судя по рассказам китайских источников, ситуация движется уже не к сокращению, а к полному прекращению российского участия. Китайцы хотят привлечь в этот проект западные компании - они хладнокровно взвесили выгоды и выбрали тех, кто им полезнее. Сентиментальная романтика дружбы родственных режимов нисколько им не свойственна. И в этом конкретном вопросе, и во всех других. Китай развивает отношения с Россией только там, где они соответствуют его интересам.

В новой компании России будет веселее

Российские власти это понимают - и вынуждены принимать. Зато рядовые соотечественники, если верить им на слово, пребывают в иллюзиях. Судя по свежему опросу фонда "Общественное мнение", их восприятие Китая, как никогда еще в этом веке, проникнуто мифологией некоей духовной близости.

"Как вы считаете, усиление Китая скорее угрожает или скорее не угрожает интересам России?" В соотношении 68% к 19% сограждане отвечают, что не угрожает. Это рекорд. Даже в "крымском" 2014-м, с его взрывом прокитайских симпатий, пропорция была скромнее (56% к 21%), а до этого во всех опросах доля видевших в КНР угрозу и вовсе была выше числа ее не видевших.

Впрочем, для баланса надо уточнить, что россияне, вопреки очевидности, считают Китай не таким уж могучим. Большинство из них (62% против 25%) полагают, что Россия "сегодня имеет большее влияние в мире", чем дальневосточная сверхдержава. Эта пропорция установилась очень давно и с годами лишь слегка меняется в пользу Китая.

Но заблуждение насчет того, кто в нашей паре империй старший партнер, меркнет рядом с иллюзией о китайской солидарности в противостоянии Западу. Целых 63% опрошенных полагают, что Китай "будет помогать или уже помогает России справиться с последствиями западных санкций". Тех, кто придерживается другого мнения, в три с половиной раза меньше.

При этом всего 9% респондентов, отвечая на открытый вопрос, отметили, что Китай реагирует на западный бойкот России, руководствуясь лишь собственными интересами. И только 2% опрошенных знают, что для китайцев важно избежать попадания под вторичные санкции.

Кто научит Россию

Преобладание сентиментально-романтических иллюзий насчет мотивов великого дальневосточного соседа влечет готовность приписать ему даже несуществующее сходство обычаев. Отвечая на вопрос, "сильно или не очень сильно различаются культура, образ жизни, ценности китайцев и русских", целых 30% опрошенных сообщают, что различия незначительны. Еще несколько лет назад таких ответов было 17%.

Но в этих иллюзиях есть логика. На чем еще может держаться вера в то, что китайцы из сентиментальных соображений подчинят свои интересы кремлевским? Только на незнании того, что хладнокровный рационализм - стержень китайской традиции, радикально отличающий ее от российской. Уж не понимать дальневосточных соседей - так до конца.

Виталий Гранкин

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658962200


Новости Казахстана
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 19 июля 2022 года №341
- Алихан Смаилов провел встречу с руководством компании Honeywell
- Алихан Смаилов провел совещание по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута
- Исполнение поручений Главы государства: министры торговли и сельского хозяйства отчитались об обеспечении продбезопасности
- Свыше 25 тысяч старшеклассников Павлодарской области смогут освоить востребованные профессии
- Асхат Аймагамбетов: О лицензировании детских садов, проекте "Комфортная школа"
- Председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" встретился с держателями еврооблигаций и институциональными инвесторами
- Итоги обучения сельских акимов подвели в Академии политменеджмента партии "AMANAT"
- Казахстанские специалисты изучают опыт строительства АЭС в Турции
- Рейтинг казахстанского ТОО "МФО ОнлайнКазФинанс" повышен до "B-" в связи с изменением корпоративной структуры; рейтинги выведены из списка CreditWatch; прогноз – "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  