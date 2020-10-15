Метро в Алматы убыточно: почему?

01:51 28.07.2022

Метро в Алматы убыточно: что еще мы не знали о подземке



О перспективах развития Алматинского метрополитена, а также о том, какие имеются возможности в метро для казахстанцев, Zakon.kz рассказал главный инженер КГП "Метрополитен" Нургали Усенов.



C запуском двух новых станций "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" cреднесуточный пассажиропоток увеличился на 12,6 тысячи человек. Для перевозки такого количества людей инвентарный парк метро располагает 15 электроподвижными составами, в составе каждого – по четыре вагона. Как отмечают специалисты метрополитена, этого количества достаточно для обслуживания нынешнего пассажиропотока.



Вспоминая недавний случай с отключением электричества в метро и последующей паникой у пассажиров в такой неординарной ситуации, решили выяснить у работника метрополитена, какие могут произойти сложности в работе составов и у пассажиров, которые на тот момент находятся в вагонах метро.



Главный инженер Алматинского метрополитена заверил, что каждая станция оборудована понизительными подстанциями, имеющими питание электроэнергии от трех независимых источников энергосистемы. В случае прекращения подачи питания переменного тока часть освещения станций, служебных помещений и тоннелей автоматически перейдет на питание от аккумуляторных батарей.



Кроме того, на вопрос о резервных источниках питания при чрезвычайных ситуациях специалист ответил, что на всех объектах метрополитена Алматы есть автоматическая система гарантированного электропитания (СГЭП), которая в экстренной ситуации благодаря источникам бесперебойного питания обеспечивает автономную работу подземки. Алматинское метро может работать, даже если в различных частях города будут перебои с электричеством.



Для поддержания жизненно важных систем (аварийное освещение, вентиляция, насосы пожаротушения) в случае отключения городского электропитания предусмотрены аккумуляторы, преобразователи и дизельные генераторы, – добавил эксперт.



Если неординарная ситуация затянется, а также на случай ЧС, в метро предусмотрено водоснабжение.



Осуществление хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения линии метрополитена в режиме ГО и ЧС будет осуществляться от артезианских скважин в расчете одна скважина на две станции, а также от сети городского водопровода с использованием сети водопровода метрополитена, предусмотренной для эксплуатации в мирное время, уточнил специалист.



Для хозяйственных нужд в станционных комплексах предусматриваются очистные сооружения.



По словам инженера, линия метрополитена относится к сооружениям двойного назначения и рассматривается с точки зрения его использования для укрытия людей в особый период.



В режиме эксплуатации метрополитена при чрезвычайных ситуациях в качестве убежища предусматривается укрытие населения на платформах станций. Для эвакуации укрываемых могут быть использованы пути через перегонные тоннели по специальным сходным устройствам.

Главный инженер КГП "Метрополитен" Нургали Усенов



Так, при возникновении аварийной ситуации в метро происходит включение пожарных извещателей, которые в автоматическом режиме запускают систему громкоговорящего оповещения с трансляцией звукозаписи для пассажиров и персонала станции.



Если вы услышите по громкоговорителям следующее оповещение: "Уважаемые пассажиры! На станции произошла аварийная ситуация", нужно незамедлительно начать процедуру эвакуации. Сохраняя спокойствие, покинуть станцию, используя направляющие схемы, а если присутствует задымление – ориентируясь на светящиеся таблички "Выход". Важно выполнять рекомендации сотрудников метрополитена, чтобы избежать паники и давки.

Нургали Усенов



Трансляция оповещений производится на государственном, русском и английском языках с троекратной частотой повторения.



На случай травматизации пассажиров, или если пассажиру станет плохо, на каждой станции метрополитена имеется медицинский пункт. По словам представителя метро, сотрудники подземки вызывают медицинский персонал из медицинского пункта станции для оказания первой помощи, который находится с травмированным человеком, пока бригады скорой медицинской помощи не приедут на вызов.



Согласно заключенному договору №1 от 31.12.2021 г. между КГП на ПХВ "Метрополитен" и медицинским центром на каждой станции метрополитена находятся медицинские пункты, где медицинские работники ежедневно, без выходных и праздничных дней проводят предсменное и послесменное медицинское освидетельствование сотрудников на основании Приказа и. о. министра здравоохранения РК от 15.10.2020 № ҚР ДСМ-131/20, а также для оказания помощи пассажирам: сердечные приступы и анафилактический шок, переломы и порезы, все это может случиться с каждым пассажиром метро.

Главный инженер КГП "Метрополитен"



В беседе со специалистом были затронуты имеющиеся сложности и проблемы, встречающиеся в работе Алматинского метрополитена. Как рассказал Нургали Усенов, на данный момент наблюдается нехватка квалифицированных машинистов электропоездов.



По мере открытия вакансий предприятие публикует объявления на сайте Enbek.kz. Поиск и подбор персонала осуществляются по итогам поступивших на сайт резюме кандидатов. В настоящее время в электродепо КГП на ПХВ "Метрополитен" наблюдается нехватка квалифицированных машинистов электропоезда, – уточнил инженер.



Кроме того, по наблюдениям пассажиров, уменьшилось число кассиров при входе в метрополитен. Специалист объяснил это тем, что из-за внедрения в метро оплаты проезда банковскими платежными картами и транспортными картами "Онай" было произведено сокращение операторов-кассиров.



Также Усенов разъяснил ситуацию с периодическими подтоплениями спусков к станциям метро, сообщив, как сейчас решается эта проблема.



Удаление грунтовых и сточных вод из сооружений метрополитена в режиме чрезвычайной ситуации осуществляется по системе водоотвода, предусмотренной проектом, для эксплуатации станций и тоннелей метрополитена в мирное время. Вместе с тем для откачки воды при подтоплении входных групп и пешеходных переходов станций привлекается личный состав со специальной техникой аварийно-спасательной службы метрополитена.

Главный инженер КГП "Метрополитен" Нургали Усенов



Стоит отметить, что Алматинский метрополитен является не коммерческой организацией, а социальной. "На данный момент не окупается, считается убыточным и субсидируется из местного бюджета", заключил специалист.



В целом, по словам инженера метрополитена, регулярный контроль и диагностика технического состояния оборудования метро позволяют выявить и не допустить возможные аварийные ситуации, а также вовремя заменить вышедшие из строя части. Это позволяет существенно снизить вероятные затраты на последующий ремонт, обеспечивая продление срока службы оборудования. А затраты на ремонт оборудования зависят от характера неисправности.



Техническое обслуживание оборудования производится согласно утвержденному графику планово-предупредительных работ, составленному в соответствии с руководством по техэксплуатации от завода-изготовителя: ТО-1 – 1 раз в 7 дней; ТО-2 – 1 раз в 14 дней; ТО-3 – 1 раз в 30 дней; текущий ремонт – 1 раз в год. Также ежемесячно производится замена масла. Замена остальных запасных частей производится по мере выхода из строя. По рекомендациям завода-изготовителя был закуплен аварийно-восстановительный запас, который в случае поломки оперативно подлежит замене.

Главный инженер КГП "Метрополитен" Нургали Усенов



Спикер рассказал и о перспективах развития Алматинского метрополитена. Долгожданным нововведением в метро станет доступ пассажиров к интернету. Как сообщил Усенов, в данное время проводятся работы по настройке оборудования для налаживания бесплатного Wi-Fi в пределах станций.



Пилотный проект по подключению широкополосного беспроводного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi выполняется специальной организацией. В настоящее время производится обследование новых станций ("Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы") и ведется настройка оборудования и тестирование радиочастотного спектра. По завершении проектно-изыскательских и монтажных работ сеть Интернет по технологии Wi-Fi будет включена в пределах станций, – пояснил главный инженер Алматинского метрополитена.



Также ведется строительство станции "Калкаман", трасса которой расположена под пр. Абая в западном направлении от ул. Яссауи до пересечения с ул. Ашимова в мкр. Калкаман. Длина участка в двухпутном исчислении составляет 2 км, а ожидаемый ежедневный пассажиропоток планируют увеличить до 93 тыс. человек в сутки.



В Наурызбайском районе быстрыми темпами ведется строительство жилья, где ожидается прирост населения более 150 тыс. человек. Дальнейшее развитие метрополитена предусмотрено в западном направлении от станции "Калкаман" до станции в районе рынка "Барлык", протяженность участка составит 5,2 км. При этом прогнозируемый пассажиропоток увеличится на 61 тыс. человек в сутки.



В районе рынка "Барлык" предусматривается транспортно-пересадочный узел, который включает в себя перехватывающие парковки для автотранспорта, остановочные комплексы для общественного транспорта. Планируется увязка автотранспорта, общественного транспорта линий ЛРТ и БРТ с междугородними линиями.



По мнению специалиста, реализация данного проекта повысит доступность жителей и гостей мегаполиса к городскому транспорту и обеспечит тем самым более качественные транспортные услуги по перевозке пассажиров.



В перспективе рассматривается развитие метро, которое будет охватывать центральную часть, с выходом на северную и западную части города. Трасса с северной части города будет брать начало от города-спутника Gate city в направлении железнодорожного вокзала "Алматы-1", далее в южном направлении до эксплуатируемой платформы "Райымбек батыр". Также в планах строительство охватит восточную и западную части города: ветка метро начнется в районе Международного аэропорта Алматы, далее в юго-восточном направлении до ПКиО и продолжится в западном направлении до границы города, – рассказал представитель метрополитена.



Он уточнил, что сетью развития метро планируется охватить северную и южную части Алматы. Трасса в северной части города продлится до района Нижней пятилетки, далее в южном направлении пройдет через мкр. Орбита и завершится в мкр. Каргалы.



Оксана Житникова