Разлад с Москвой усилил политический раскол в Израиле, - Игорь Субботин

06:46 28.07.2022

Нетаньяху использует кризис с Кремлем в работе с электоратом



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

27.07.2022



Кризисные симптомы в двусторонних контактах с Россией стали инструментом предвыборной борьбы в Израиле. Это показала пресс-конференция лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху, который заявил об абсолютной вине нынешних властей еврейского государства за ущерб, нанесенный отношениям. Местная элита действительно далека от того, чтобы полностью солидаризироваться с позицией Запада в отношении Кремля, но некоторые из ее высказываний рассчитаны скорее на то, чтобы добиться расположения той части русскоязычного населения, которая может симпатизировать внешней политике Кремля.



Нетаньяху назвал ситуацию вокруг потенциального закрытия еврейских организаций в России разгаром опасного кризиса в отношениях.



"Мы можем и должны выйти из этого кризиса, – заявил председатель партии "Ликуд". – В течение долгих лет мы выстраивали продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией. В последнее время я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится на наших глазах за считаные недели". Он обвинил премьер-министра Яира Лапида и главу оборонного ведомства Бени Ганца в "дилетантизме, безответственности и высокомерии". Если ситуация не будет разрешена немедленно, это может привести к серьезному ущербу в сфере безопасности, предупредил Нетаньяху. Никаких критических замечаний с его стороны в адрес Кремля в то же время не прозвучало.



Представители Лапида отреагировали на обвинения оперативно. В его канцелярии напомнили, что вопрос российско-израильских отношений находится в сфере ответственности правительства и никакого "дипломатического кризиса нет". "Если бы Нетаньяху потрудился прийти и получить обновленные данные по вопросам безопасности от премьер-министра Лапида, он узнал бы факты", – добавили официальные лица. Как оказалось, лидер оппозиции отказывается встретиться лицом к лицу с главой правительства, чтобы получить последние внутренние разведданные, с которыми он имеет полное право ознакомиться. "Этот вопрос следует решать осторожно и по правительственным каналам, а не на пресс-конференциях", – подчеркнули в канцелярии. Представители премьера делают акцент на своей готовности к диалогу с Кремлем по поводу статуса действующих в России организаций, занимающихся делами еврейской общины.



Израильские издания сообщили, что 27 июля межведомственной делегации еврейского государства дали разрешение на поездку в Москву. Она должна обсудить судьбу "Сохнута" и других организаций, к которым возникли вопросы у российского Минюста.



Индикатором того, что не все разделяют подходы израильского правительства к выстраиванию отношений с Кремлем, стали заявления источников арабского издания "Элаф" в Иерусалиме, которые дали понять о неудовлетворенности спецслужб тем, что тема отношений с Россией полностью отдана на откуп правительству Лапида. "Было бы лучше поручить силовикам разрешить все вопросы с Кремлем. Тем более что существуют хорошие отношения и взаимопонимание по многим конфиденциальным файлам в регионе", – говорят собеседники издания. Представители разведсообщества подчеркивают, что открытая конфронтация с Москвой сейчас не в интересах ближневосточной страны.



Примерно те же настроения передают источники издания Al-Monitor в политическом истеблишменте Израиля. "Лучше поддерживать взаимопонимание и сотрудничество с россиянами на нашем северном фронте (в Сирии. – "НГ") почти любой ценой", – подчеркивают они.



Возглавляемый Нетаньяху "Ликуд" тем временем публичных заявлений на этот счет не боится и откровенно говорит о необходимости курса на более прагматичный подход в отношениях с Россией. Сразу два деятеля партии 25 июля спровоцировали общественный скандал высказываниями на эту тему. Бывший член Кнессета Оснат Марк назвала Москву "лучшим союзником" еврейского государства, заметив, что Лапид "с большим талантом" толкает ее "в объятия наших злейших врагов". Синхронно с ней депутат и видный функционер "Ликуда" Исраэль Кац выразил уверенность в том, что в случае возвращения партии Нетаньяху к власти отношения Израиля с Кремлем тут же изменятся в лучшую сторону.



В ноябре израильтяне должны вернуться на избирательные участки в пятый раз за несколько лет. Большинство опросов общественного мнения демонстрируют, что партия Нетаньяху, вероятно, окажется крупнейшей фракцией в Кнессете, в то время как возглавляемая Лапидом "Еш Атид" придет к финишу второй. Однако ни одной политической силе не дают большинство в 120-местном законодательном органе. Более того, способность Нетаньяху и лояльных ему религиозных правых партий сформировать правящую коалицию колеблется в пределах статистической погрешности.



На этом фоне неудивительно, что отдельная борьба разворачивается за голоса русскоязычных избирателей, составляющих больше 12% местного населения. На посту премьера Нетаньяху активно использовал этот ресурс, делая акцент на особом характере своих отношений с президентом Владимиром Путиным. Председатель "Ликуда" даже использовал в предвыборной агитации совместные фотографии с российским лидером. Под некоторыми плакатами с такой иллюстрацией фигурировала подпись: "Другая лига".



Традиционно представляющая интересы русскоязычной общины партия "Наш дом – Израиль" во главе с Авигдором Либерманом свои позиции в этом секторе, как ни странно, теряет. Опубликованные в июне порталом "Детали" результаты онлайн-опроса "русской улицы" показали, что за "Ликуд" готовы отдать голоса 33% респондентов, за "Еш атид" – 19%, в то время как партия Либермана могла бы получить только 13%. Издание, впрочем, связывает такие показатели с тем, что председатель партии "Наш дом – Израиль" занял двоякую позицию по Украине и на посту министра финансов не смог выработать эффективного ответа на рост цен.



Сейчас электоральный вес русскоязычных в Израиле достигает показателя в 12–14 мандатов, и, учитывая фрагментированность политического поля и неизменную необходимость создания коалиции по итогам выборов, от нее будет зависеть в ноябре многое.



В докладе Брукингского института двухлетней давности, посвященном влиянию русскоязычной общины на внутреннюю политику Израиля, отмечается, что ключевой проблемой этой группы остается нехватка социально ориентированных представителей внутри истеблишмента еврейского государства. "Депутаты российского происхождения предпочитают заниматься вопросами политики, безопасности и дипломатии, а не удовлетворять особые потребности своих пожилых избирателей", – с сожалением отмечали авторы исследования.



Очередная попытка Нетаньяху инструментализировать в предвыборной борьбе тему разлада с Россией говорит, что в подходах израильских политиков мало что изменилось за последние несколько лет, углубивших в стране кризис лидерства. Вопрос заключается лишь в том, как последние пять месяцев, пока Израиль пытался определить свое место в событиях вокруг Украины, изменили восприимчивость русскоязычной общины к подобным сигналам.