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Закат американской мировой гегемонии. Конец империи редко бывает безболезненным процессом, - В.Прохватилов
06:59 28.07.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 27.07.2022
Закат американской мировой гегемонии

Ближневосточное турне 46-го президента США Джо Байдена завершилось визитом в Саудовскую Аравию, который стал парадом унижений главы сверхдержавы.

В Саудию Байден прилетел из Израиля, но ему не позволили посетить столицу королевства. Самолет президента США приземлился в Джидде, где его принимали отнюдь не восторженно.

Байдена встретил всего лишь губернатор региона Мекка Халид аль-Фейсал, не было ни почетного караула, ни оркестра. "Вялый прием и отсутствие энтузиазма были очевидны… что разительно контрастировало с экстравагантным приемом, который был оказан президенту Дональду Трампу, когда он посетил Эр-Рияд в 2017 году", – пишет The Jerusalem Post.

На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом в отеле Waldorf Astoria Jeddah Qasr Al Sharq Байден приветствовал принца, "ударив кулаком в кулак, а не рукопожатием, причем хмурое выражение их лиц не оставляло сомнений в их неприязненном отношении друг к другу".

Байден не решился ответить на вопрос журналистки, остается ли Саудовская Аравия по-прежнему страной-изгоем, а наследный принц усмехнулся при этом ему в лицо. Видео этого эпизода разместила в сетях востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича. Как известно, во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" из-за убийства журналиста The Washington Times Хашогги.

В ходе визита Байден все же заявил, что не жалеет об угрозах сделать королевство "изгоем". Об этом он сказал на пресс-конференции, трансляцию которой вел Белый дом: "Я не жалею о том, что говорил. То, что произошло с Хашогги, возмутительно". Бин Салман в ответ напомнил, что "США тоже совершили ряд ошибок", среди которых скандал с тюрьмой в Абу-Грейб, где американские военные пытали и унижали иракских узников.

Еще об одном знаковом заявлении бин Салмана рассказал телеканалу "Аль-Арабия" высокопоставленный источник в Саудовской Аравии. "Нам необходимо мирно сосуществовать с США, несмотря на различия", – заявил принц Байдену. Не дружить, не быть стратегическими партнерами, но лишь "сосуществовать".

Учитывая резко возросшие цены на топливо в США, вопрос об увеличении Саудовской Аравией нефтедобычи имел огромное внутриполитическое значение для Байдена. По заявлениям Вашингтона, на переговорах с саудитами Байдену удалось добиться некоторых успехов. "США приветствуют 50%-ное наращивание уровня нефтедобычи по сравнению с запланированными на июль и август объемами. Эти и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, помогут значительно стабилизировать рынки", – сообщалось в пресс-релизе Белого дома от 15 июля.

На самом же деле ни о каком значительном увеличении добычи нефти речи не идет. Эр-Рияд 16 июля заявил, что может поднять производство до 13 млн баррелей в сутки, но только к 2027 году. Таким образом, возместить поставки нефти из России, которые на момент их прекращения составляли 4,5 млн баррелей в сутки, у США не получилось.

Провал визита Байдена на Ближний Восток стал очередной внешнеполитической неудачей американской дипломатии, что дало почву для прогнозов о закате американской мировой гегемонии.

"Американская империя разваливается, – злорадствует соучредитель American Empire Project, известный американский писатель Том Энгельхардт. – Сейчас США – это империя в упадке, независимо от того, кто правит бал – Дональд Трамп, Джо Байден или Митч МакКоннелл".

Консервативный экономист Тайлер Коуэн сардонически представляет, "как могло бы выглядеть падение американской империи": "Менее чем за пять лет Китай вернет себе Тайвань, а также войдет в более тесную сферу влияния большей части Восточной и Юго-Восточной Азии. Турция и Саудовская Аравия создадут ядерное оружие и станут доминирующими игроками в своих регионах. Россия продолжит грызть границы соседних государств, включая Латвию и Эстонию… Части Восточной Европы вернутся к фашизму. Североамериканское соглашение о свободной торговле будет существовать на бумаге, но оно будет постоянно пересматриваться, и отношения между полушариями будут ухудшаться".

Ведущий британский историк Найл Фергюсон утверждает, что "конец Америки не будет мирным" (the end of America’s empire won’t be peaceful). "Фиаско в Афганистане заключается в том, что отход от глобального господства редко бывает мирным процессом. Как бы вы это ни формулировали, заявление о том, что вы отказываетесь от своей самой продолжительной войны, является признанием поражения и не только в глазах талибов", – пишет Фергюсон. Он отмечает, что "конец американской империи было нетрудно предвидеть даже на пике неоконсервативной гордыни после вторжения в Ирак в 2003 году".

Фергюсон предвещает распад американской империи на фоне спровоцированной США "глобальной бури": "Американские лидеры в последние годы слишком увлеклись мечтами, от фантазий неоконсерваторов при Джордже Буше-младшем о "полноценном доминировании" до темных кошмаров американской "бойни" [carnage], придуманных Дональдом Трампом. По мере того, как надвигается еще одна глобальная буря, возможно, пришло время признать, что Черчилль слишком хорошо понимал: конец империи редко бывает безболезненным процессом".

Британский историк и писатель Эндрю Робертс уверен, что "американцам следует приготовиться к столетию унизительного отступления": "Наряду с очевидными экономическими и стратегическими последствиями конца американской империи это окажет глубокое эмоциональное и психологическое воздействие на общество, которое воспринимало свою гегемонию как должное более трех четвертей века. Via dolorosa [путь скорби], протянувшийся в настоящее время перед Соединенными Штатами, вероятно, будет включать в себя замену доллара в качестве глобальной валюты последней инстанции, признание того, что Южно-Китайские моря больше не являются судоходными для ВМС США, понимание того, что Африка фактически колонизирована Китаем и возможное поглощение Украины Россией и Тайваня Китаем".

Почетный профессор экономики Массачусетского университета Ричард Вульф называет Америку "отчаявшейся империей" (a desperate empire), проблемы которой усугубляются: "Соединенные Штаты застряли в разногласиях, которые исключают какие-либо существенные изменения, кроме, возможно, вооруженного конфликта и немыслимой ядерной войны. Когда империи приходят в упадок, они могут скатиться в нисходящую спираль. Такая спираль возникает, когда богатые и влиятельные используют свое социальное положение, чтобы переложить издержки упадка на массу населения. Это только усугубляет неравенство и разделение… Упадок Империи продолжается, но по-прежнему широко отрицается или игнорируется, как будто это не имеет значения. Продолжаются старые ритуалы традиционной политики, экономики и культуры. Только их тона стали тонами глубоких социальных разногласий, горьких взаимных обвинений и открытой внутренней вражды".

Еще много лет назад Мартин Лютер Кинг-младший предупреждал: "Страна, которая год за годом тратит больше денег на оборону, чем на программы социального подъема, движется к духовной гибели".

Этим путем движутся сейчас США.

Источник - fondsk.ru
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