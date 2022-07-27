Китай окажет помощь Минобороны Кыргызстана на 50 млн юаней

07:10 28.07.2022

27.07.2022

Договоренность об этом была достигнута в феврале 2022 года во время визита президента Садыра Жапарова в Китай.



Китай выделяет военную помощь Министерству обороны Кыргызстана на 50 миллионов юаней (почти 590 миллионов сомов), заявил сегодня министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции.

Как сообщается, договоренность была достигнута в феврале 2022 года во время визита президента Садыра Жапарова в Китай.

"Все зависит от нашей страны, какую заявку мы подадим. Возможно, это будет техническая помощь. Этот вопрос еще обсуждается", - сказал он.