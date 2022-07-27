Выборы в Бразилии чреваты большой смутой. Во избежание Безобразилии, - Къ

07:18 28.07.2022 27.07.2022,

Во избежание Безобразилии

В Вашингтоне пытаются понять, кто из двух кандидатов в президенты страны - меньшее из зол



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Гонка за кресло президента Бразилии, едва начавшись, уже стала одним из сюжетов в рамках глобального геополитического противостояния. В ходе визита в бразильскую столицу министр обороны США Ллойд Остин дал понять, что надеется увидеть руководство страны в лагере тех, кто вместе с Вашингтоном противостоит Пекину и Москве. Сам президент Бразилии Жаир Болсонару тем временем пытается доказать американским партнерам: вероятная победа на октябрьских выборах его соперника - социалиста Луиса Инасиу Лулы да Силвы - станет катастрофой для страны, всей Латинской Америки и, как следствие, Вашингтона. Оппозиция же опасается, что господин Болсонару пойдет по пути своего кумира, 45-го президента США Дональда Трампа,- то есть откажется признавать поражение.



По стопам Трампа

Министр обороны США Ллойд Остин в среду провел в Бразилии двусторонние переговоры, основной темой которых стал вопрос "защиты демократии" в регионе. Перед началом этой поездки в Пентагоне заявили, что лейтмотивом встреч министра с коллегами (не только из Бразилии, но и из других стран региона) станет "глубокая приверженность совместной работе с региональными партнерами для определения общего видения демократического, процветающего и безопасного Западного полушария".



Встречи проходят на полях трехдневной 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA), которая завершается в четверг. В программу мероприятия, где было заявлено участие представителей 34 стран, включено обсуждение вопросов кибербезопасности, гуманитарной помощи, поддержки при стихийных бедствиях, роли женщин в мире, миграции.



Выступая на конференции, Ллойд Остин сделал целый ряд громких заявлений. В частности, он подчеркнул необходимость гражданского контроля над военными в разных странах.



"Надежное сдерживание (внешних угроз.- "Ъ") требует, чтобы вооруженные силы и силы безопасности были готовы, дееспособны и находились под жестким гражданским контролем",- заявил глава Пентагона. И подчеркнул: "Чем больше мы укрепляем нашу демократию, тем больше усиливаем нашу безопасность".



Заявление прозвучало не случайно. В прошлое воскресенье Либеральная партия Бразилии официально выдвинула действующего президента страны Жаира Болсонару на второй срок. "Армия на нашей стороне. Армия, которая не принимает коррупцию, не принимает мошенничества. Армия, которая хочет транспарентности",- сказал в своем выступлении на съезде политик, карьера которого во многом базируется на ностальгии части бразильцев по временам военной диктатуры (1964–1985 годы).



Господин Болсонару постоянно критикует избирательные процедуры в стране, выступая за возврат к бумажным бюллетеням. Голосования с использованием электронных урн, проходящие в Бразилии с 1996 года, глава государства считает уязвимыми для хакеров и просто недобросовестных чиновников. В связи с этим Жаир Болсонару выдвинул идею проведения 2 октября (и 30 октября, если потребуется второй тур) параллельного подсчета голосов бразильскими военными - якобы именно для обеспечения прозрачности выборов. И хотя в целом эта идея не получила особого отклика у вооруженных сил, некоторые высокопоставленные военные все же выразили ей поддержку.



Между тем оппозицию и правозащитников такие идеи президента пугают. Во вторник было обнародовано открытое письмо в защиту электронных машин для голосования (и, шире, Бразилии как "правового демократического государства"), под которым подписались около 3 тыс. видных бразильских бизнесменов, звезд, представителей гражданского общества, а также бывших политиков и судей. В этот же день делегаты от 19 бразильских НКО встретились в Вашингтоне с представителями Госдепартамента и Конгресса, рассказав им о своем видении ситуации в стране.



По словам Флавии Пеллегрину из организации "Пакт за демократию", Бразилия столкнулась с угрозами со стороны "авторитарного правителя, который изнутри подрывает институты власти". "Это не бравада или спекуляции - сейчас в Бразилии действительно происходят события, напоминающие госпереворот",- заявила она.



Госпожа Пеллегрину и ее единомышленники призвали Вашингтон признать официальные результаты октябрьских выборов сразу после их обнародования - чтобы выбить почву из-под ног Жаира Болсонару. Тот, напомним, давно восхищается 45-м президентом США Дональдом Трампом и, как считают правозащитники, может вслед за ним отказаться признавать результаты всенародного голосования. А это будет грозить Бразилии дестабилизацией и серьезным кризисом.



"У нас может произойти эпизод еще более серьезный, чем то, что было 6 января (2021 года.- "Ъ") в Капитолии",- предупредил в начале июля председатель Высшего избирательного суда Бразилии (местный аналог ЦИКа) Эдсон Факин, проводя аналогии со штурмом здания Конгресса США американцами, несогласными с поражением Дональда Трампа на выборах-2020. Правда, сам Жаир Болсонару утверждает, что в его стране "никто не хочет ничего захватывать".



При этом президент, в свою очередь, предупреждает об угрозе кризиса в случае прихода к власти его соперника, социалиста Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Господин да Силва, который возглавлял Бразилию в 2003–2010 годах, был официально выдвинут в качестве кандидата на пост главы государства 22 июля, за несколько дней до Жаира Болсонару. "Если вы захотите, мы позаботимся о народе этой страны. Потому что Болсонару не достоин бразильского народа",- заявил тогда социалист, опережающий своего соперника, согласно соцопросам, примерно на 20 процентных пунктов. Жаир Болсонару в долгу не остался и в своей воскресной речи называл соперника "бандитом" и "бывшим заключенным" (экс-президент в 2017 году действительно был приговорен к 9,5 года тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег, но в марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии все обвинения отменил).



По мнению Жаира Болсонару, в случае победы левых в итоге "проиграют все, в том числе их собственные избиратели". "Если левые вернутся к власти, то, я считаю, они никогда больше не отдадут ее, и эта страна пойдет по пути Венесуэлы, Аргентины, Чили и Колумбии… Вся Латинская Америка станет красной",- предупредил бразильский президент в конце июня в интервью американскому телеканалу Fox News. И пришел к громкому выводу: "Как мне кажется, США тогда окажутся практически в изоляции от всего мира".



"США и ЕС тоже виноваты"

На этом фоне визит Ллойда Остина в Бразилию приобрел особое значение. Перед главой Пентагона стоит непростая задача. С одной стороны - необходимо показать приверженность демократическим ценностям (напоминая, в частности, о том, какой должна быть роль военных в современном мире), а с другой - не переусердствовать, помня о необходимости продвигать американские национальные интересы в части сдерживания Китая и России. Выступая на конференции, господин Остин сказал немало слов об "авторитарных державах", которые "работают над тем, чтобы подорвать стабильный, открытый, основанный на правилах международный порядок" в Латинской Америке. Особо он указал на "усилия КНР по завоеванию влияния в регионе".



Бразилия входит в БРИКС и в связи с этим поддерживает с Москвой и Пекином крепкие партнерские отношения - как в экономическом, так и в идеологическом плане. В частности, президент-правопопулист не раз отмечал, что экономические санкции, которые Вашингтон и страны ЕС ввели против России, не сработали.



А в июльском интервью CNN политик намекал на то, каким, по его мнению, могло бы быть решение украинского конфликта - и этот вариант Киев (а вместе с ним и Вашингтон) явно не устраивает. "Решение вопроса… Чем закончилась война Аргентины с Соединенным Королевством в 1982 году? - задал он ведущему вопрос, тем самым напомнив о капитуляции Буэнос-Айреса в конфликте на Фолклендских островах.- К этому идет. Мы сожалеем, в жизни есть то, что причиняет боль и вред, но это необходимо понять". Через несколько дней, 18 июля, Жаир Болсонару поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, и тот в восторге, похоже, не остался. "Он (Жаир Болсонару.- "Ъ") сказал мне так: "Бразилия действительно понимает боль, которую вызывает происходящее с вами, но мы придерживаемся нейтральной позиции..." Это был мой не первый разговор с президентом Бразилии. Я не поддерживаю его нейтральную позицию",- рассказал господин Зеленский в эфире телеканала Globo.



На встрече президентов России и Бразилии об Украине вслух вообще не говорили

Правда, позиция социалиста да Силвы еще больше выделяется из общего хора голосов. Как он отмечал в интервью журналу Time, президент РФ Владимир Путин "не должен был вторгаться на Украину", но виноват во всем происходящем не только российский лидер. "США и ЕС тоже виноваты. Какой была причина вторжения? (Расширение.- "Ъ") НАТО? Тогда США и Европа должны были сказать: "Украина не вступит в НАТО". Это бы решило проблему",- рассуждал бывший (и, вполне вероятно, будущий) президент Бразилии. Он отмечал, что президент Байден должен был действовать как его предшественник Джон Кеннеди в разгар Карибского кризиса 1962 года: обсуждать с Москвой ее озабоченности и договариваться.



Претензии Луис Игнасиу Лула да Силва предъявлял и Владимиру Зеленскому. По его словам, на украинском лидере лежит та же доля ответственности, что и на Владимире Путине, и вообще господин Зеленский на самом деле "хотел эту войну", а сейчас "ведет себя немного странно": "Кажется, что он является частью спектакля. Он в телевизоре утром, днем и ночью. Он в парламенте Британии, ФРГ, Франции, Италии… Как будто бы ведет предвыборную кампанию". Такие заявления в эти дни легко могли бы выйти и за подписью сотрудников МИД РФ.



Павел Тарасенко; Екатерина Мур, Вашингтон Источник - kommersant.ru

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