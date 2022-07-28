Бывшие демократы и республиканцы создали "третью" партию в США - Forward Party

07:46 28.07.2022

Reuters: бывшие демократы и республиканцы создали "третью" партию в США

28.07.2022



Новую партию сформируют путем слияния трех политических сил, этой осенью ее лидеры проведут серию мероприятий в двух десятках городов США.



Бывшие члены Республиканской и Демократической партий США объявили о создании в стране "третьей" партии. Она должна привлечь избирателей, недовольных нынешней "двухпартийной системой", сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, новую партию сформируют путем слияния трех политических сил: движения Renew America Movement, партии Forward Party, которая основана бывшим кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом, и организации Serve America Movement.



"Десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий объявили в среду о создании новой национальной политической третьей партии, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают дисфункциональной двухпартийной системой Америки", - говорится в сообщении агентства.



Сопредседателями новой партии под названием "Forward" первоначально станут бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси от Республиканской партии Кристин Уитман.



Этой осенью лидеры партии, по информации Рейтер, проведут серию мероприятий в двух десятках городов США.

Современная двухпартийная система состоит из Демократической и Республиканской партий, которые неизменно побеждают на президентских выборах с 1852 года и с 1856-го контролируют конгресс. Помимо двух ведущих партий, в США действуют еще 38 федеральных, не считая региональных, но влияния на политику они практически не оказывают.