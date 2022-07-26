 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.07.2022
09:31  Россия откроет консульство в узбекском Самарканде
09:14  Ош. В Кыргызстане в автокатастрофе погибли три сотрудника Погранслужбы России
09:09  Россия побеждает Запад в борьбе за Африку... Зачем козе - баян, икона - папуасу?
08:10  Антироссийский дрифт токаевского Казахстана, - Wall Street Journal
07:55  Мирзиеев объявил "ударные 30 дней" для спасения выгорающего урожая хлопка
07:46  Бывшие демократы и республиканцы создали "третью" партию в США - Forward Party
07:18  Выборы в Бразилии чреваты большой смутой. Во избежание Безобразилии, - Къ

07:10  Китай окажет помощь Минобороны Кыргызстана на 50 млн юаней
06:59  Закат американской мировой гегемонии. Конец империи редко бывает безболезненным процессом, - В.Прохватилов
06:46  Разлад с Москвой усилил политический раскол в Израиле, - Игорь Субботин
06:40  КазСельхоз. Новые деньги для старых схем? - Р.Рысмамбетов
01:54  Центральная Азия: вместе не получается, врозь невозможно, - И.Джорбенадзе
01:51  Метро в Алматы убыточно: почему?
01:50  Китай с Россией практичен, а она с ним - романтична
01:45  Хуторская сепарация против имперского единства. Почему Россия обречена на победу, - Р.Ищенко
01:44  Консультативная интеграция. Почему страны ЦА далеки от объединения, - Сергей Кожемякин
00:43  Договориться с Пекином Байдену мешает Пелоси, - Владимир Скосырев
00:38  Гагаузы отказываются участвовать в молдавских выборах, - Светлана Гамова
00:27  Требуется дезападнизация Средней Азии, - Дмитрий Винник
00:17  The Economist: Европейцы заключили сделку по нормированию газа. Но она обречена на провал
00:13  "Газпром" остался без рабочих турбин, а ЕС – без российского газа, - Ольга Соловьева
Среда, 27.07.2022
21:54  Череда отставок. О смене высшей власти в Европе, - Алексей Мухин
21:40  Украина стала страной-ловушкой, - Виктор Иванченко
21:21  Россия действует по-византийски, - Тимур Шерзад
21:19  Пожилая либералка поставила США и Китай на грань войны, - Дмитрий Бавырин
15:14  В Стамбуле заработал координационный центр по вывозу украинского зерна
15:05  CNN: Россия прекращает поставки газа в Европу, вызывая панику по обе стороны Атлантики
12:48  Зачем Мосбиржа останавливает торги японской валютой
12:44  КазСайгаки: стрелять нельзя оставить, - Рысбек Жантыкеев
12:43  Тайна китайских пирамид: что стоит за бунтами обманутых вкладчиков в провинции Хэнань
12:40  В Туркменистане, где официально нет коронавируса, ужесточают меры против COVID-19
12:35  В Казахстане разом ротировали почти всех областных прокуроров
12:32  Незаконно строящийся гигантский ЖК "Жайсан" снесут в Алматы
12:29  Определены самые красивые мужчины мира: №1 - Сяо Чжань, №2 - Ким Тхэхен, №3 - Ван Ибо
12:23  Протестующие осадили Минобраз в Бишкеке
11:30  Большой передел. Тайные смыслы последних "войн", - Данияр Ашимбаев
10:33  Газ рубят - турбины летят. Поставки по "Северному потоку" снова упадут, - Къ
10:29  "Урсула согреет...?". Биржевая цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубов
10:26  Стало известно, когда Таджикистан и Туркменистан подпишут договор о дружбе. "В ближайшее время..."
09:26  Советско-финская война 1939-40 гг. и специальная военная операция на Украине. Сходное и отличное, - В.Катасонов
09:21  Благословенны постигающие Поднебесную. Роль китаеведения возрастает, - Юрий Тавровский
08:33  Конференция по Афганистану в Ташкенте завершилась итоговым заявлением
07:20  США напомнили саудовцам об обязательствах по Йемену, - Игорь Субботин
02:11  Тегеран-22. Опасный триумвират, - К.Зайцев
01:17  Газовая доза: как будет развиваться энергокризис в Европе
01:12  Открытые и скрытые цели "устойчивого развития", - В.Инюшин
00:39  В Ташкенте решали вопросы будущего Афганистана, - Виктория Панфилова
00:08  Маулави Хабибулла Хоссам: "Талибы* превратили нашу страну в ад для ее жителей"
Вторник, 26.07.2022
23:10  Россия анонсировала отсоединение своего модуля от МКС до 2024 года. Чубакки заскучали
23:04  Эрдоган предложил "Байрактары" Путину. Вовремя предать - это предвидеть?
22:40  Чего хотят американцы? И как соотносят внутренние и внешние проблемы?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Мирзиеев объявил "ударные 30 дней" для спасения выгорающего урожая хлопка
07:55 28.07.2022

Президент объявил "ударные 30 дней" для сохранения урожая хлопка в аномальную жару
Аномальная жара является чрезвычайной ситуацией для хлопководства, однако необходимо мобилизовать все возможности и сохранить урожай, заявил президент. Шавкат Мирзиеев объявил "ударные 30 дней" для реализации инструкций по уходу за хлопком во всех регионах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 27 июля провел совещание по актуальным задачам в хлопководстве, сообщила пресс-служба главы государства.

На мероприятии отмечалось, что климатические изменения последних лет ставят перед хлопководством новые задачи. В частности, прежде не наблюдалось таких аномально высоких температур, как этим летом. В дневное время суток столбик термометра держится выше 43 градусов. Температура ночью также превышает норму.

По словам президента, это чрезвычайная ситуация для хлопководства, однако необходимо мобилизовать все возможности и сохранить урожай. Для этого производство семян, отбор сортов, внесение удобрений, орошение и борьба с вредителями должны осуществляться на основе научных подходов.

"Это испытание для каждого кластера, хокимов и для всех. Необходимо сохранить урожай. Почему я это говорю? Сколько за этим стоит рабочих мест, сколько за этим экспорта. Мы ранее заявили, что поднимем экспорт в текстильной сфере до 9 млрд долларов. Если не будет увеличения урожайности хлопка, если не реализуем самые высокие сорта хлопка вместе с учеными, не будет результата", - заявил он.

На совещании министр инновационного развития, председатель Совета по хлопководству Иброхим Абдурахмонов сообщил, что члены совета вместе с учеными и специалистами провели изучение ситуации с выездом в Куйичирчикский, Сайхунабадский, Навбахорский, Нарпайский, Вабкентский и Каракульский районы. В частности, установлено, что норма по плотности посадки саженцев на хлопковых полях превышена на 35−40%. На некоторых полях в верхней части стеблей хлопчатника почти нет урожая, в нижней части образовалось всего 2−3 коробочки. Из-за изменения климата вредителей и болезней также стало больше.

Шухрат Ганиев и Иброхим Абдурахмонов.

Реклама на Газета.uz
Глава Мининноваций сообщил о предложениях по 7 направлениям, включая пересмотр подходов к семеноводству, борьбу с вредителями, адаптацию капельного орошения в зависимости от климатических условий в регионах.

На совещании озвучены рекомендации и инструкции по уходу за хлопком и обеспечению урожайности в такой ситуации. Объявлены "ударные 30 дней" для их реализации во всех регионах. Иброхим Абдурахмонов сообщил в интервью телеканалу "Узбекистан 24", что основная цель объявленного президентом мероприятия - сохранение урожая.

Глава государства поручил вице-премьеру Шухрату Ганиеву, первому заместителю министра сельского хозяйства Шухрату Тешаеву вместе с хокимами областей и специалистами посетить поля кластеров и фермеров для разъяснения научных решений и инноваций.

"Мы должны действовать, принимая во внимание, что изменение климата будет иметь негативное влияние и в будущем. Необходим научный подход к этому вопросу", - сказал Шавкат Мирзиеев.

В конце июня президент поручил увеличить степень переработки пряжи в готовые изделия, чтобы получать дополнительно 9 млрд долларов дохода в год. Он поставил задачу привлечь в текстильную отрасль 50 иностранных брендов и анонсировал новые субсидии и льготы для экспортеров.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658984100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- У Казахстана и Грузии есть все возможности для расширения взаимной торговли и грузоперевозок – Алихан Смаилов
- Большой передел
- Кадровые перестановки
- Новые деньги для старых схем?
- В Казахстане возобновляет работу Павлодарский нефтехимический завод
- В связи с новой работой в качестве министра просвещения, Асхат Аймагамбетов подвел итоги работы в качестве министра образования и науки
- Автомашины, ввезенные из третьих стран, эксплуатировать можно только после растаможки
- Более 592 тыс. человек получили АСП на 1 июля 2022 года
- ТОО "МАЭК – Казатомпром" планирует увеличить производство питьевой воды до 2024 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  