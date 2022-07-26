Мирзиеев объявил "ударные 30 дней" для спасения выгорающего урожая хлопка

07:55 28.07.2022

Президент объявил "ударные 30 дней" для сохранения урожая хлопка в аномальную жару

Аномальная жара является чрезвычайной ситуацией для хлопководства, однако необходимо мобилизовать все возможности и сохранить урожай, заявил президент. Шавкат Мирзиеев объявил "ударные 30 дней" для реализации инструкций по уходу за хлопком во всех регионах.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 27 июля провел совещание по актуальным задачам в хлопководстве, сообщила пресс-служба главы государства.



На мероприятии отмечалось, что климатические изменения последних лет ставят перед хлопководством новые задачи. В частности, прежде не наблюдалось таких аномально высоких температур, как этим летом. В дневное время суток столбик термометра держится выше 43 градусов. Температура ночью также превышает норму.



По словам президента, это чрезвычайная ситуация для хлопководства, однако необходимо мобилизовать все возможности и сохранить урожай. Для этого производство семян, отбор сортов, внесение удобрений, орошение и борьба с вредителями должны осуществляться на основе научных подходов.



"Это испытание для каждого кластера, хокимов и для всех. Необходимо сохранить урожай. Почему я это говорю? Сколько за этим стоит рабочих мест, сколько за этим экспорта. Мы ранее заявили, что поднимем экспорт в текстильной сфере до 9 млрд долларов. Если не будет увеличения урожайности хлопка, если не реализуем самые высокие сорта хлопка вместе с учеными, не будет результата", - заявил он.



На совещании министр инновационного развития, председатель Совета по хлопководству Иброхим Абдурахмонов сообщил, что члены совета вместе с учеными и специалистами провели изучение ситуации с выездом в Куйичирчикский, Сайхунабадский, Навбахорский, Нарпайский, Вабкентский и Каракульский районы. В частности, установлено, что норма по плотности посадки саженцев на хлопковых полях превышена на 35−40%. На некоторых полях в верхней части стеблей хлопчатника почти нет урожая, в нижней части образовалось всего 2−3 коробочки. Из-за изменения климата вредителей и болезней также стало больше.



Шухрат Ганиев и Иброхим Абдурахмонов.



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Глава Мининноваций сообщил о предложениях по 7 направлениям, включая пересмотр подходов к семеноводству, борьбу с вредителями, адаптацию капельного орошения в зависимости от климатических условий в регионах.



На совещании озвучены рекомендации и инструкции по уходу за хлопком и обеспечению урожайности в такой ситуации. Объявлены "ударные 30 дней" для их реализации во всех регионах. Иброхим Абдурахмонов сообщил в интервью телеканалу "Узбекистан 24", что основная цель объявленного президентом мероприятия - сохранение урожая.



Глава государства поручил вице-премьеру Шухрату Ганиеву, первому заместителю министра сельского хозяйства Шухрату Тешаеву вместе с хокимами областей и специалистами посетить поля кластеров и фермеров для разъяснения научных решений и инноваций.



"Мы должны действовать, принимая во внимание, что изменение климата будет иметь негативное влияние и в будущем. Необходим научный подход к этому вопросу", - сказал Шавкат Мирзиеев.



В конце июня президент поручил увеличить степень переработки пряжи в готовые изделия, чтобы получать дополнительно 9 млрд долларов дохода в год. Он поставил задачу привлечь в текстильную отрасль 50 иностранных брендов и анонсировал новые субсидии и льготы для экспортеров.