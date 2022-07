Антироссийский дрифт токаевского Казахстана, - Wall Street Journal

08:10 28.07.2022

WSJ: После начала войны в Украине Казахстан начал искать новых союзников и увеличил оборонный бюджет

Казахстан решил пересмотреть свои отношения с Россией и начал искать союзников в лице США, Турции и Китая, сообщает The Wall Street Journal. Страна начала диверсифицировать торговые маршруты, увеличила оборонный бюджет и договорилась с Турцией о выпуске боевых дронов.



После российского вторжения в Украину Казахстан решил пересмотреть привилегированное положение России в своей внешней политике и начал искать союзников в лице США, Турции и Китая. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова действующих и бывших казахстанских чиновников, законодателей и аналитиков.



В начале года РФ направила более 2000 военнослужащих в Казахстан, чтобы помочь подавить жестокие антиправительственные волнения. Шесть недель спустя, когда российские войска ворвались в Украину, Казахстан "получил возможность отплатить за услугу, поддержав вторжение", но не сделал этого.



Вместо этого Казахстан присоединился к позиции других стран Центральной Азии, которые сохранили нейтралитет в отношении вторжения. Кроме того, Казахстан пообещал соблюдать западные санкции против Москвы, заявил о готовности нарастить экспорт нефти в Европу по маршрутам в обход России, увеличил свой оборонный бюджет и принял делегацию США, призванную уговорить эту центральноазиатскую страну приблизиться к орбите Вашингтона, пишет WSJ.



Позиция Казахстана возмутила некоторых лиц в России, в частности, российского телеведущего Тиграна Кеосаяна (супруг Маргариты Симоньян), который заявил о "недружественном поведении" Казахстана.



"Казахи, братья, это что за неблагодарность? … На Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно. Ну и думаю, что нашим ответственным лицам тоже надо переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений. Потому что, дорогие мои, если вы считаете, что можно и дальше быть такими хитро*опыми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь", - заявил он.



The Wall Street Journal отмечает, что казахстанцы давно привыкли к такой риторике. Примерно 20% населения составляют этнические русские, и русские националисты давно заявляют, что север Казахстана - это русская земля. В 2014 году, после того как Россия отделила Крым от Украины, президент Владимир Путин сказал, что у Казахстана не было истории государственности до распада Советского Союза.



После вторжения к риторике стали относиться серьезно, тем более что Казахстан - единственная центральноазиатская страна, граничащая с Россией. Никто из стран Центральной Азии не поддержал вторжение, а Узбекистан публично заявил, что не признает самопровозглашенные республики Донбасса.



Частичное отдаление Казахстана от Москвы дало США возможность попытаться восстановить влияние в регионе, от которого они отступили в последние годы. Официальные лица американского правительства посещали регион несколько раз, начиная с апреля, когда страну посещала главный дипломат президента Джо Байдена по правам человека Узра Зея. В конце мая помощник госсекретаря США Дональд Лу совершил поездку в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. А в июне по тем же странам совершил поездку вновь назначенный глава Центрального командования США генерал армии Эрик Курилла.



После того, как Запад ввел санкции, традиционный торговый маршрут Казахстана с Европой через Россию почти остановился, а страховые компании и импортеры с осторожностью относятся к грузам, проходящим через страну. В результате казахстанские чиновники начали работу над диверсификацией своей торговли (Всемирный банк прогнозирует, что экономика Казахстана сократится в среднем на 4,1% в этом году).



Через несколько недель после вторжения делегация казахстанских официальных лиц отправилась в Азербайджан и Грузию, бывшие советские государства на Каспийском море и граничащие с Турцией, для переговоров о возрождении так называемого Среднего коридора - торгового маршрута, который проходит из Китая в Европу через Центральную Азию, Кавказский регион и Турцию.



В прошлом торговый маршрут серьезно не изучался ни странами Центральной Азии, ни Китаем и Турцией, отчасти потому, что "правительства не хотели злить Россию", сказал Сельчук Чолакоглу, директор Турецкого центра азиатско-тихоокеанских исследований и бывший советник министерства иностранных дел Турции, который сейчас преподает в университете в Китае. По его словам, вторжение придало смелости странам региона, в том числе Китаю и Турции, бросить вызов господству России.



Контейнерные перевозки с января по апрель выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель директора департамента транспортной политики и инфраструктуры Минпромторга Казахстана Зейнолла Ахметжанов.



Как пишет WSJ, диверсификация торговли для Казахстана - вопрос выживания. За последние несколько месяцев Россия дважды перекрывала Каспийский трубопровод, по которому проходит около 80% экспорт казахстанской нефти, и Казахстан перенаправил часть грузов через каспийские порты Актау и Курык.



В конце марта Россия на несколько недель закрыла два из трех терминалов на ремонт из-за шторма. Вновь открылись они через несколько дней после того, как министр энергетики Казахстана и его делегация отправились в Москву на переговоры.



В начале июля российский суд постановил приостановить работу газопровода на 30 дней якобы в связи с экологическими нарушениями. Через несколько дней свое решение суд отметил, но в Казахстане уже отреагировали. 7 июля президент Касым-Жомарт Токаев поручил нефтяным компаниям разработать новые судоходные маршруты.



Многие годы, как отмечает американская газета, между Россией и Китаем существовало негласное "разделение труда" в Казахстане: Москва следила за безопасностью, а Пекин занимался экономическим развитием. Но с началом войны в Украине ситуация стала меняться. В конце апреля министр национальной обороны Китая Вэй Фэнхэ посетил Казахстан, где встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. На встрече стороны договорились укреплять военное сотрудничество.



Вэй Фэнхэ и Касым-Жомартом Токаев. Фото: akorda.kz.



Казахстан также стремится к более тесным связям Турцией, которая является членом НАТО. В начале мая Токаев посетил Анкару, где официальные лица подписали соглашение о совместном производстве военных дронов в Казахстане.



В апреле Казахстан увеличил свой оборонный бюджет на 441 миллиард тенге (около 918 млн долларов). Неназванный высокопоставленный чиновник сообщил изданию, что часть денег пойдет на увеличение военных резервов страны. По словам собеседника, Казахстан также извлек уроки из ожесточенного сопротивления Украины, а именно, что он должен реформировать свою армию так, чтобы она стала более мобильной и способной при гибридной войне, в ходе которой помимо обычных боевых действий используются такие методы, как кибератаки, дезинформация и вмешательство в выборы.



The Wall Street Journal пишет, что в том время как некоторые на Западе думают, что российскую армию разоблачили как "бумажного тигра" (враг или чужая страна, которая кажется очень сильной и опасной, но на самом деле является слабым и безвредным), один высокопоставленный чиновник из стран Центральной Азии сказал, что страх перед амбициями России только растет.



"Одно дело, когда они имеют дело со многими другими [странами], и у них есть Восточная Европа и Украина, чтобы тратить свое время на притеснение. Представьте, если бы у них нет Украины для этого. Мы будем следующими?" - сказал собеседник.



Фото: AkordaPress / Facebook.



17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском экономическом форуме, в присутствии президента России Владимира Путина назвал самопровозглашенные ДНР и ЛНР квазигосударственными территориями и заявил, что Казахстан не признает их.



Кроме того, Казахстан планировал поддержать некоторые западные санкции: в начале июля Минфин Казахстана опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, запрещающего поставку в Россию и Беларусь товаров, включенных в санкционные списки. 6 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это, сказал, что никакого решения пока нет, а "наши правительства находятся в постоянном контакте". На данный момент этот документ удален.