 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 27.07.2022
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Ош. В Кыргызстане в автокатастрофе погибли три сотрудника Погранслужбы России
09:14 28.07.2022

В городе Ош на юге Кыргызстана в автомобильной катастрофе в ночь с 25 на 26 июля погибли три сотрудника ФСБ России. Об этом сообщают местные СМИ.

Накануне сообщалось о гибели в ДТП трех граждан России. В консульстве России в Оше впоследствии сообщили изданию MediaHub, что погибшими оказались сотрудники Пограничной службы Федеральной службы безопасности России.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai SantaFe не справился с управлением, и машина врезалась в рекламный щит на скорости около 150 километров в час. Водитель и двое пассажиров скончались до приезда скорой помощи.

Как заявили в городском УВД, по делу назначены экспертизы. Ведется следствие.

В Кыргызстане, союзнике России по ОДКБ, базируется Оперативная группа Пограничной службы ФСБ России.

Источник - rus.ozodi.org
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