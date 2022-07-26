 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.07.2022
09:31  Россия откроет консульство в узбекском Самарканде
09:14  Ош. В Кыргызстане в автокатастрофе погибли три сотрудника Погранслужбы России
09:09  Россия побеждает Запад в борьбе за Африку... Зачем козе - баян, икона - папуасу?
08:10  Антироссийский дрифт токаевского Казахстана, - Wall Street Journal
07:55  Мирзиеев объявил "ударные 30 дней" для спасения выгорающего урожая хлопка
07:46  Бывшие демократы и республиканцы создали "третью" партию в США - Forward Party
07:18  Выборы в Бразилии чреваты большой смутой. Во избежание Безобразилии, - Къ

07:10  Китай окажет помощь Минобороны Кыргызстана на 50 млн юаней
06:59  Закат американской мировой гегемонии. Конец империи редко бывает безболезненным процессом, - В.Прохватилов
06:46  Разлад с Москвой усилил политический раскол в Израиле, - Игорь Субботин
06:40  КазСельхоз. Новые деньги для старых схем? - Р.Рысмамбетов
01:54  Центральная Азия: вместе не получается, врозь невозможно, - И.Джорбенадзе
01:51  Метро в Алматы убыточно: почему?
01:50  Китай с Россией практичен, а она с ним - романтична
01:45  Хуторская сепарация против имперского единства. Почему Россия обречена на победу, - Р.Ищенко
01:44  Консультативная интеграция. Почему страны ЦА далеки от объединения, - Сергей Кожемякин
00:43  Договориться с Пекином Байдену мешает Пелоси, - Владимир Скосырев
00:38  Гагаузы отказываются участвовать в молдавских выборах, - Светлана Гамова
00:27  Требуется дезападнизация Средней Азии, - Дмитрий Винник
00:17  The Economist: Европейцы заключили сделку по нормированию газа. Но она обречена на провал
00:13  "Газпром" остался без рабочих турбин, а ЕС – без российского газа, - Ольга Соловьева
Среда, 27.07.2022
21:54  Череда отставок. О смене высшей власти в Европе, - Алексей Мухин
21:40  Украина стала страной-ловушкой, - Виктор Иванченко
21:21  Россия действует по-византийски, - Тимур Шерзад
21:19  Пожилая либералка поставила США и Китай на грань войны, - Дмитрий Бавырин
15:14  В Стамбуле заработал координационный центр по вывозу украинского зерна
15:05  CNN: Россия прекращает поставки газа в Европу, вызывая панику по обе стороны Атлантики
12:48  Зачем Мосбиржа останавливает торги японской валютой
12:44  КазСайгаки: стрелять нельзя оставить, - Рысбек Жантыкеев
12:43  Тайна китайских пирамид: что стоит за бунтами обманутых вкладчиков в провинции Хэнань
12:40  В Туркменистане, где официально нет коронавируса, ужесточают меры против COVID-19
12:35  В Казахстане разом ротировали почти всех областных прокуроров
12:32  Незаконно строящийся гигантский ЖК "Жайсан" снесут в Алматы
12:29  Определены самые красивые мужчины мира: №1 - Сяо Чжань, №2 - Ким Тхэхен, №3 - Ван Ибо
12:23  Протестующие осадили Минобраз в Бишкеке
11:30  Большой передел. Тайные смыслы последних "войн", - Данияр Ашимбаев
10:33  Газ рубят - турбины летят. Поставки по "Северному потоку" снова упадут, - Къ
10:29  "Урсула согреет...?". Биржевая цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубов
10:26  Стало известно, когда Таджикистан и Туркменистан подпишут договор о дружбе. "В ближайшее время..."
09:26  Советско-финская война 1939-40 гг. и специальная военная операция на Украине. Сходное и отличное, - В.Катасонов
09:21  Благословенны постигающие Поднебесную. Роль китаеведения возрастает, - Юрий Тавровский
08:33  Конференция по Афганистану в Ташкенте завершилась итоговым заявлением
07:20  США напомнили саудовцам об обязательствах по Йемену, - Игорь Субботин
02:11  Тегеран-22. Опасный триумвират, - К.Зайцев
01:17  Газовая доза: как будет развиваться энергокризис в Европе
01:12  Открытые и скрытые цели "устойчивого развития", - В.Инюшин
00:39  В Ташкенте решали вопросы будущего Афганистана, - Виктория Панфилова
00:08  Маулави Хабибулла Хоссам: "Талибы* превратили нашу страну в ад для ее жителей"
Вторник, 26.07.2022
23:10  Россия анонсировала отсоединение своего модуля от МКС до 2024 года. Чубакки заскучали
23:04  Эрдоган предложил "Байрактары" Путину. Вовремя предать - это предвидеть?
22:40  Чего хотят американцы? И как соотносят внутренние и внешние проблемы?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Россия откроет консульство в узбекском Самарканде
09:31 28.07.2022

26 июля 2022,

Россия откроет консульство в Самарканде. Об этом в интервью ТАСС заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

"По линии консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении нашего консульского присутствия путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока российских граждан. В частности, планируется открытие российских консульских учреждений в Актау (Казахстан), Гродно (Белоруссия), в Канкуне (Мексика) и Самарканде (Узбекистан)", – отметил он.

Волынкин добавил, что в настоящее время "ведется работа по кардинальному увеличению штатов российских посольств на азиатском, африканском, латиноамериканском и, самое главное, на направлении СНГ".

Напомним, что популярность Узбекистана среди российских туристов продолжает расти. За первые пять месяцев года число путешественников из РФ выросло почти в три раза.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1658989860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- У Казахстана и Грузии есть все возможности для расширения взаимной торговли и грузоперевозок – Алихан Смаилов
- Большой передел
- Кадровые перестановки
- Новые деньги для старых схем?
- В Казахстане возобновляет работу Павлодарский нефтехимический завод
- В связи с новой работой в качестве министра просвещения, Асхат Аймагамбетов подвел итоги работы в качестве министра образования и науки
- Автомашины, ввезенные из третьих стран, эксплуатировать можно только после растаможки
- Более 592 тыс. человек получили АСП на 1 июля 2022 года
- ТОО "МАЭК – Казатомпром" планирует увеличить производство питьевой воды до 2024 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  