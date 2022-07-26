Россия откроет консульство в узбекском Самарканде

09:31 28.07.2022

26 июля 2022,



Россия откроет консульство в Самарканде. Об этом в интервью ТАСС заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.



"По линии консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении нашего консульского присутствия путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока российских граждан. В частности, планируется открытие российских консульских учреждений в Актау (Казахстан), Гродно (Белоруссия), в Канкуне (Мексика) и Самарканде (Узбекистан)", – отметил он.



Волынкин добавил, что в настоящее время "ведется работа по кардинальному увеличению штатов российских посольств на азиатском, африканском, латиноамериканском и, самое главное, на направлении СНГ".



Напомним, что популярность Узбекистана среди российских туристов продолжает расти. За первые пять месяцев года число путешественников из РФ выросло почти в три раза.