Родился 10-миллионный таджикистанец!

13:16 28.07.2022

Министр здравоохранения Таджикистана рассказал, как выбирали 10-миллионного жителя страны



Нигина Аслонова, Asia-Plus



10-миллионный житель Таджикистана выбирался не спонтанно, к этому заранее готовились, сказала 27 июля на пресс-конференции министр здравоохранения страны Джамолиддин Абдуллозода.



Министр уверил журналистов, что все проходило прозрачно.



