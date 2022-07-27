Сенат США принял резолюцию о признании России государством - спонсором терроризма

14:54 28.07.2022

Сенат США принял резолюцию о признании России государством - спонсором терроризма |

Сегодня сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством - спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Отметим, что согласно американскому законодательству, Госдеп не обязан исполнять резолюцию.



"Принято/согласовано в сенате: резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования", - говорится на сайте американского конгресса.



В этом документе, внесенном на рассмотрение еще 9 мая, правительство России обвиняется в якобы осуществлении кампании террора и применении силы против гражданских лиц во время второй военной кампании в Чечне, нанесении ударов в Сирии, поддержке "сепаратистов" в Донбассе с 2014 года и так далее.



В документе утверждается, что сенат США "рассматривает действия правительства РФ, (совершенные, - прим. РВ) по указанию президента РФ Владимира Путина, как спонсирование террористических актов".



Документ призывает госсекретаря США включить РФ в список государств - спонсоров терроризма.



Это война?

Впрочем, документ принят не без оговорок: в тексте говорится, что "ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление вооруженных сил США в военные действия".



Вчера, 27 июля, глава Госдепа Энтони Блинкен говорил журналистам, что Вашингтон проверяет действия России на Украине на соответствие критериям "государства - спонсора терроризма", но считает, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом. Он признал, что присвоение России такого статуса мало что изменит в текущем положении вещей.



Напомним, ранее экс-президент России и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал США фактическим спонсором международного терроризма.



Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва крайне негативно оценивает последствия в случае признания России конгрессом США "спонсором терроризма".



В любом случае, внешнеполитический вектор Штатов остается неизменным и курс на противостояние России, вплоть до полного разрыва отношений, остается неизменным.