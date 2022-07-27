Впереди танкерный коллапс: новая грань мирового энергокризиса

14:55 28.07.2022

Сокращение флота нефтяных танкеров может усугубить глобальный энергетический кризис в ближайшие три года, пишет популярный Telegram-канал "Нефть и капитал".



"Clarksons Research (подразделение крупнейшего в мире судового брокера, - прим. РВ) отмечает низкую загрузку верфей: показатель числа заказов на строительство новых танкеров „достиг дна" - находится на самом низком уровне за последние 25 лет.



Bimco* заявила о сокращении действующего флота танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. По информации компании, число контрактов на строительство в 2022 году было самым низким за всю историю наблюдений.



В первом полугодии заключены контракты на постройку 23 танкеров. Износ действующего флота растет, объемы утилизации старых судов увеличиваются год от года. В долгосрочной перспективе развитие мирового танкерного флота определяют геополитические факторы, спрос на нефть в европейских и азиатских странах, а также достижение новых целей по декарбонизации.



Геополитика также меняет маршруты танкерных поставок: именно политические события привели к увеличению количества судов, следующих из США в Европу. В настоящее время танкеры перевозят больше нефти из Северной Америки, Бразилии и Гайаны европейским потребителям.



Переориентация российских поставок на рынки Азии ведет к необходимости преодолевать дополнительные расстояния, большей временной загруженности судов, что также способствует нехватке танкерного флота.



Поставщики нефти из Ирана, Венесуэлы, а теперь и из России создали новый сегмент „темных танкеров".



Нефтяные „летучие голландцы" - в основном „Афрамаксы"** дедвейтом*** от 80 тыс. до 120 тыс. метрических тонн - путешествуют по миру с отключенными передатчиками данных. Но даже в этом сегменте, по данным Vortexa, возникла конкуренция.



Попавшие под санкции державы конкурируют за поставки нефти в Азию.



Растущий экспорт нефти, находящейся под санкциями, вынудил ближневосточных поставщиков снизить цены в условиях конкуренции. В начале 2022 года экспорт нефти из Ирана был самым высоким с момента введения санкций. Однако в последние месяцы он стал снижаться.



Тем временем ЕС объявил об ослаблении санкций. По новым правилам российские компании смогут без ограничений транспортировать нефть в третьи страны. Разрешены закупки российской нефти европейскими компаниями, экспортирующими ее в третьи страны. Но остаются ограничения, связанные с этими поставками, касающиеся платежей. Крупные торговые фирмы, такие как Glencore, Shell и Trafigura, могут вернуться к операциям с российской нефтью.



Поскольку ограничения привели к тому, что Китай и Индия покупают нефть через мелких частных трейдеров, и способствовали транспортировке нефти в серых зонах с использованием старых судов, создавая угрозы для разливов нефти и нефтепродуктов.



В результате ЕС „во избежание любых возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности во всем мире" принял решение о продлении исключения из запрета на совершение сделок с сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны".



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* неправительственная организация, занимающаяся вопросами морской судоходной политики, унификации транспортных документов и информированием членов по различным аспектам международной морской торговли.



** тип судов, в основном танкерных. Танкеры этого типа в основном используются для организации торговли в акватории одного моря в Северном море, Карибском бассейне, Дальнем Востоке и Средиземном море.



*** величина, равная сумме масс переменных грузов судна, измеряемая в тоннах, то есть сумма массы полезного груза, перевозимого судном, массы топлива, масла, технической и питьевой воды, массы пассажиров с багажом, экипажа и продовольствия.