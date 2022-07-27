Единая госполитика по адаптации мигрантов в России пока не выработана, - Екатерина Трифонова

22:21 28.07.2022

Гастарбайтеров вызывают на разговор



Единая госполитика по адаптации мигрантов в России пока не выработана

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Адаптация приезжих к российским реалиям является делом добровольным.

В регионах наибольшего притяжения мигрантов могут в перспективе появиться аналоги столичного проекта "Многонациональная Москва – территория без конфликтов". Его новацией выглядят тематические встречи чиновников с гастарбайтерами в качестве одной из мер по адаптации иностранных граждан (ИГ) в России. Сама эта адаптация призвана стать основным инструментом профилактики межэтнической напряженности, приоритетным даже по сравнению с правоохранительным контролем. Эксперты указали на то, что здесь пока, к сожалению, так и не выработана единая госполитика. Конкретные же решения регионов в целом направлены на легализованных приезжих, тогда как масса проблем связана больше с нелегалами.

Для минимизации межэтнических противоречий нужны не столько усилия правоохранителей, сколько последовательная разъяснительная работа на уровне гражданских взаимоотношений. Один из таких проектов, как стало известно "НГ", сейчас как раз и реализуют в соответствии со Стратегией национальной политики города Москвы до 2025 года. Гастарбайтеры могут лично побеседовать с представителями госструктур, начиная от полиции и заканчивая руководителями районных управ, как раз и нанимающих приезжих на работу. В таких встречах принимают участие и общественники, занимающиеся проблемами ИГ.



Тематика бесед выглядит самой разнообразной: это и последние изменения законодательства, и его имеющиеся тонкости, и пропаганда своевременной вакцинации, и предупреждение о мошеннических схемах по продаже услуг якобы законной регистрации мигрантов по месту пребывания. Предусмотрены и своего рода воспитательные процессы, когда иностранным работникам будут рассказывать об основных правилах поведения в обществе и соблюдения порядка в общественных местах. Понятно, что предусмотрена и раздача пособий, направленных на "языковую и социокультурную адаптацию", или, скажем, просветительских брошюр.



Пока это пилотный проект, который в дальнейшем может распространиться в мигрантоемких регионах. Первые встречи были организованы структурами столичного ЖКХ. Как считает эксперт по трудовой миграции Асилбек Эгембердиев, речь идет о нормальном диалоге между приезжими и их работодателями с участием общественности, сотрудников полиции и представителями этнических диаспор. К примеру, пояснил он, людей волнуют вопросы, связанные с регистрацией или продлением разрешительных документов. Однако те, у кого с этим непорядок, в госорганы идти не хотят, боясь, что их тут же задержат и оштрафуют. Есть проблемы с оформлением медполисов, устройством детей в образовательные учреждения. И это все негативно сказывается на интеграции приезжих в общество.



Более того, подчеркнул Эгембердиев, на сегодняшний день межнациональная обстановка в стране не самая спокойная, соцопросы показывают, что более 70% респондентов настроены против гастарбайтеров. При этом он подтвердил, что нередко и сами приезжие ведут себя агрессивно: "Это серьезная проблема, но возникшая в том числе и из-за отсутствия системной работы с ИГ принимающей стороной. В целом госполитика в сфере миграции мало понятна и плохо контролируема". По его словам, если России не нужны гастарбайтеры, то тогда логичнее закрыть границы, перейдя на визовый режим, если же нужны, то следует менять подходы. Потому что пока реальность остается такой, что на заработки в РФ едут люди, "плохо знающие здешний язык и культуру", а потом попадающие из-за этого "в абсолютно бесконтрольную среду", где многих из них "тупо эксплуатируют". Ведь большинство работодателей до сих пор не хотят брать ответственность за нанимаемых ими работников. И при этом "нет структуры, которая бы системно занималась всеми проблемами: МВД – это скорее карательный орган, то есть нацеленный не на воспитание, а на наказание иностранцев, Минтруда не видно и не слышно, у диаспор нет никаких полномочий, во многих вопросах с ними не считаются". Эгембердиев подчеркнул, что у инициаторов проекта "серьезные намерения".



Как сказал "НГ" доцент РАНХиГС, директор АНО "Академический Альянс" Михаил Бурда, инициатива о встречах чиновников с мигрантами заслуживает всяческой поддержки: "Вопросы по адаптации и интеграции мигрантов, то есть их социализации, остаются значимыми". Другое дело, заметил эксперт, вопрос об эффективности подобных мероприятий. Так, по статистике МВД, в столичном регионе на миграционном учете стоит примерно 3,5 млн человек, абсолютное большинство из которых – это приезжие из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Официально трудоустроены, о чем имеются необходимые документы, менее половины. Остальные находятся в статусе частичных или полных нелегалов, так что скорее всего они на такого рода мероприятия не ходят и не пойдут. Между тем, по мнению Бурды, нелегальный статус в таком массовом порядке – это, по сути, "манкирование российским либеральным миграционным законодательством, наплевательское отношение мигрантов к законам той страны, куда они приехали зарабатывать". А есть еще и сообщения о драках между мигрантами, продаже наркотиков и пр. С такими правонарушителями тем более бесполезно говорить о чем-то хорошем, их надо не увещевать, а наказывать, любой диалог будет ими воспринят как слабость, пояснил эксперт. Поэтому к нелегалам должны приниматься максимально жесткие меры: регулярные полицейские рейды, массовая проверка документов, депортация с запретом въезда в РФ на 10 лет.



Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров тоже считает, что, с одной стороны, любые проекты, направленные на снижение конфликтов на межэтнической почве, можно только приветствовать. Тем более когда речь идет о таком мегаполисе, как Москва, руководство которой "явно понимает наличие проблем социальной и культурной адаптации национальных сообществ". Но с другой стороны, исключительно профилактическими методами ситуации не разрешить, а ее главный аспект – это действительно нелегальный статус большинства трудовых мигрантов. Так что пока существует соответствующий нелегальный рынок труда, на котором именно приезжие занимают доминирующее положение, риски возникновения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве будут оставаться очень высокими.