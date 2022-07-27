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|Сын экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева назначен первым замглавы Таможенной службы Киргизии
22:30 28.07.2022
28 июля 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Автандил Конгантиев, сын экс-министра МВД Кыргызстана Молдомусы Конгантиева, назначен первым заместителем председателя Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Соответствующее распоряжение сегодня подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.
Отмечается, что трудовую деятельность полковник таможенной службы Автандил Конгантиев начал в 2005 году с инспектора отдела таможенного контроля таможни "Манас". С 2006 по 2014 год проходил службу в железнодорожной таможне "Северная" на различных должностях в отделе таможенного оформления.
С 2014 по 2016 год работал главным инспектором группы таможенного оформления Центра таможенных процессов СЭЗ "Бишкек" Центральной таможни.
В 2016 году стал заместителем начальника таможни "Ош", затем в 2017-м заместителем начальника железнодорожной таможни "Северная".
В 2018 году четыре месяца проработал главным инспектором группы таможенного оформления Центра таможенного управления "ЖД Северная" Северо-Восточной таможни.
С 2018 по 2021 год в разные периоды был заместителем, а позже начальником таможень "Северная" и "Манас".
Далее с 26 мая по 8 июня неделю проработал исполняющим обязанности заместителя начальника главного управления по борьбе с контрабандой ГТС .
С 8 июня по сегодня, около двух месяцев, был заместителем начальника главного управления по борьбе с контрабандой ГТС.
Отметим, экс-глава МВД Молдомуса Конгантиев скончался 12 февраля этого года в Оше в возрасте 63 лет. Его обвиняли в халатности во время мартовских событий 2005 года и превышении должностных полномочий во время апрельских событий 2010-го. Первомайский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении Молдомусы Конгантиева. В декабре 2019 года суд полностью оправдал генерал-лейтенанта милиции.