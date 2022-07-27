Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС

01:08 29.07.2022

Текст: Алексей Дегтярев



Страны выстроились в очередь, желая вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым.



"Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особенно символично, что к самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели или партнеры по диалогу", – цитирует Лаврова ТАСС.



