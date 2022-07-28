Хафтара будут судить в США по законам мирного времени. Новая попытка укрыться от Фемиды играет против ливийского маршала

08:01 29.07.2022

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



28.07.22



Ходатайство командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара к судебным органам США о предоставлении новой отсрочки в разбирательстве по его делу встретило официальный протест со стороны истцов. Об этом сообщил "НГ" их юрист Марк Зейд. В тексте апелляции, которая передана в распоряжение "НГ", говорится, что военачальник, попытавшийся на этот раз объяснить свою просьбу приближением президентских выборов в Ливии, не хочет сотрудничать с американской Фемидой. В этой связи 29 июля оппоненты Хафтара будут добиваться заочного решения по его делу.



Ливийского маршала пытаются привлечь к ответственности в США по обвинению в совершении пять лет назад военных преступлений во время его наступательных операций.



Окружной суд Александрии (штат Вирджиния), правды в котором ищет целая группа пострадавших и их родственников, на протяжении долгого времени добивается от Хафтара дачи показаний, от чего командующий регулярно уклоняется под различными предлогами. Если во второй половине 2021 года поводом с его стороны просить отсрочку был запущенный под эгидой ООН процесс подготовки к всеобщим выборам в Ливии, которые так и не состоялись, то позже причинами становились священный для мусульман месяц Рамадан, а также выполнение служебных обязанностей.



Ситуацию не спасла даже готовность предоставить Хафтару трибуну дистанционно – в видеоформате.



Недавно юридическая команда главы ЛНА направила очередное ходатайство о приостановке судебного процесса, указав на то, что в Ливии в ближайшее время могут состояться президентские выборы. Повод так считать адвокатам дало опубликованное в конце июня совместное заявление США, Франции, Германии, Италии и Великобритании, которые призвали стороны вооруженного конфликта в Ливии "как можно скорее провести заслуживающие доверия, прозрачные и инклюзивные президентские и парламентские выборы". То, что подобные призывы в рутинном порядке содержатся в любом дипломатическом заявлении о ситуации в бывшей Джамахирии, юристов Хафтара не смутило – они назвали его "новым важным сдвигом" в урегулировании.



Такая тактика вызвала откровенное негодование со стороны истцов и их защиты. В их официальном возражении, которое оказалось в распоряжении "НГ", ходатайство Хафтара названо "прозрачной попыткой в расчете на чудо избежать заочного решения суда". "Нет никаких сроков для проведения выборов в Ливии, – говорится в документе. – Учитывая, что международные дипломатические усилия по содействию выборам предпринимались годами и конца этому не видно, ответчик просит суд о заморозке на неопределенный срок. Мы уже шли по этому пути раньше, и – при всем уважении – он ведет в тупик". Юристы истцов уверены: даже если бы голосование в Ливии состоялось на следующей неделе, этот факт не имел бы никакого отношения к разбирательству.



Уже 29 июля оппоненты командующего ЛНА будут добиваться от окружного суда Александрии точки в процессе и вынесения заочного решения по делу о совершении военных преступлений в Ливии, проинформировал "НГ" Зейд.



Разбирательство в американской юрисдикции имеет значение для Хафтара, обладающего двойным гражданством. Несмотря на плотно закрепившееся за ним в западной экспертной среде реноме "человека Москвы", основные деловые интересы маршала сосредоточены в США. Раскрытые два года назад судебные документы выявили, что семье военачальника принадлежат как минимум 17 объектов недвижимости в Вирджинии. Ими официально распоряжаются его взрослые сыновья. В числе этих активов американские деловые издания называли коневодческую ферму за 700 тыс. долл., а также недешевую выставочную лошадь, которая участвовала в международных соревнованиях во Франции и Объединенных Арабских Эмиратах в 2018 и 2019 годах.



Комплекс этих приблизительных оценок дает истцам повод требовать от Хафтара компенсации, общий объем которой может достигать 50 млн долл. (см. "НГ" от 18.05.22) на основе американского закона о защите жертв пыток 1991 года. Документ обеспечивает лицам, пережившим преступления, возможность требовать от иностранных властей возмещения материального ущерба в юрисдикции США. Впрочем, есть предположения, что факт перегруппировки активов и, как считается, непрозрачной структуры собственности может затруднить процесс взыскания компенсации с командующего ЛНА в случае потенциальной победы тех, кто добивается от него ответа. Во внимание нужно принимать и то, что международный вес Хафтара, несмотря на все его неоднократные попытки оказать военное давление на противников из западно-ливийского лагеря, в последние месяцы мог существенно вырасти. По крайней мере именно с политическими договоренностями между ним и премьер-министром Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамидом Дбейбой связывают возобновление ливийского нефтяного экспорта, который неоднократно блокировался сторонниками ЛНА (см. "НГ" от 20.07.22). Национальная нефтяная корпорация страны хочет достичь показателя в 1,2 млн барр. в сутки к августу. Снятие блокады было одним из базовых требований западных стран, и в первую очередь США.



В этой связи потенциальное вынесение заочного решения в отношении Хафтара, предпосылкой для которого становится его систематическая неявка на слушания, создаст лишний раздражитель в его пока еще сохраняющихся контактах с Западом и в очередной раз для сторонников ливийского маршала возникнет соблазн использовать асимметричные рычаги давления на Запад, в том числе те, которые касаются работы нефтяной промышленности.