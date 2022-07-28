 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.07.2022
08:18  Министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин серьезно нарушил партийную дисциплину и попал под следствие
08:10  Украинки и секс-индустрия в Европе. У торговцев живым товаром появились новые возможности, - А.Кренгель
08:07  Виражи и пинг-понг Токаева будут продолжаться, - А.Уваров
08:04  И вышел грозить в туман над Янцзы. Си Цзиньпин предостерег Джо Байдена от игр с огнем, - Къ
08:01  Хафтара будут судить в США по законам мирного времени. Новая попытка укрыться от Фемиды играет против ливийского маршала
01:15  Срочные меры по экономии газа раскалывают Евросоюз
01:12  Dark Web. Чего боятся американские конгрессмены? - Владимир Овчинский

01:08  Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС
01:03  Упрощение будущего… Глава из книги "Основы системного мышления. В эпоху большой отмены", - Игорь Шнуренко
01:01  ШОС сосредотачивается, - Максим Казначеев
Четверг, 28.07.2022
22:34  Запад дождется Дубины русской народной войны, - Александр Проханов
22:30  Сын экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева назначен первым замглавы Таможенной службы Киргизии
22:21  Единая госполитика по адаптации мигрантов в России пока не выработана, - Екатерина Трифонова
14:55  Впереди танкерный коллапс: новая грань мирового энергокризиса
14:54  Сенат США принял резолюцию о признании России государством - спонсором терроризма
13:55  Ротация шефов областных КНБ в Казахстане
13:16  Родился 10-миллионный таджикистанец!
09:31  Россия откроет консульство в узбекском Самарканде
09:14  Ош. В Кыргызстане в автокатастрофе погибли три сотрудника Погранслужбы России
09:09  Россия побеждает Запад в борьбе за Африку... Зачем козе - баян, икона - папуасу?
08:10  Антироссийский дрифт токаевского Казахстана, - Wall Street Journal
07:55  Мирзиеев объявил "ударные 30 дней" для спасения выгорающего урожая хлопка
07:46  Бывшие демократы и республиканцы создали "третью" партию в США - Forward Party
07:18  Выборы в Бразилии чреваты большой смутой. Во избежание Безобразилии, - Къ
07:10  Китай окажет помощь Минобороны Кыргызстана на 50 млн юаней
06:59  Закат американской мировой гегемонии. Конец империи редко бывает безболезненным процессом, - В.Прохватилов
06:46  Разлад с Москвой усилил политический раскол в Израиле, - Игорь Субботин
06:40  КазСельхоз. Новые деньги для старых схем? - Р.Рысмамбетов
01:54  Центральная Азия: вместе не получается, врозь невозможно, - И.Джорбенадзе
01:51  Метро в Алматы убыточно: почему?
01:50  Китай с Россией практичен, а она с ним - романтична
01:45  Хуторская сепарация против имперского единства. Почему Россия обречена на победу, - Р.Ищенко
01:44  Консультативная интеграция. Почему страны ЦА далеки от объединения, - Сергей Кожемякин
00:43  Договориться с Пекином Байдену мешает Пелоси, - Владимир Скосырев
00:38  Гагаузы отказываются участвовать в молдавских выборах, - Светлана Гамова
00:27  Требуется дезападнизация Средней Азии, - Дмитрий Винник
00:17  The Economist: Европейцы заключили сделку по нормированию газа. Но она обречена на провал
00:13  "Газпром" остался без рабочих турбин, а ЕС – без российского газа, - Ольга Соловьева
Среда, 27.07.2022
21:54  Череда отставок. О смене высшей власти в Европе, - Алексей Мухин
21:40  Украина стала страной-ловушкой, - Виктор Иванченко
21:21  Россия действует по-византийски, - Тимур Шерзад
21:19  Пожилая либералка поставила США и Китай на грань войны, - Дмитрий Бавырин
15:14  В Стамбуле заработал координационный центр по вывозу украинского зерна
15:05  CNN: Россия прекращает поставки газа в Европу, вызывая панику по обе стороны Атлантики
12:48  Зачем Мосбиржа останавливает торги японской валютой
12:44  КазСайгаки: стрелять нельзя оставить, - Рысбек Жантыкеев
12:43  Тайна китайских пирамид: что стоит за бунтами обманутых вкладчиков в провинции Хэнань
12:40  В Туркменистане, где официально нет коронавируса, ужесточают меры против COVID-19
12:35  В Казахстане разом ротировали почти всех областных прокуроров
12:32  Незаконно строящийся гигантский ЖК "Жайсан" снесут в Алматы
12:29  Определены самые красивые мужчины мира: №1 - Сяо Чжань, №2 - Ким Тхэхен, №3 - Ван Ибо
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хафтара будут судить в США по законам мирного времени. Новая попытка укрыться от Фемиды играет против ливийского маршала
08:01 29.07.2022

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

28.07.22

Ходатайство командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара к судебным органам США о предоставлении новой отсрочки в разбирательстве по его делу встретило официальный протест со стороны истцов. Об этом сообщил "НГ" их юрист Марк Зейд. В тексте апелляции, которая передана в распоряжение "НГ", говорится, что военачальник, попытавшийся на этот раз объяснить свою просьбу приближением президентских выборов в Ливии, не хочет сотрудничать с американской Фемидой. В этой связи 29 июля оппоненты Хафтара будут добиваться заочного решения по его делу.

Ливийского маршала пытаются привлечь к ответственности в США по обвинению в совершении пять лет назад военных преступлений во время его наступательных операций.

Окружной суд Александрии (штат Вирджиния), правды в котором ищет целая группа пострадавших и их родственников, на протяжении долгого времени добивается от Хафтара дачи показаний, от чего командующий регулярно уклоняется под различными предлогами. Если во второй половине 2021 года поводом с его стороны просить отсрочку был запущенный под эгидой ООН процесс подготовки к всеобщим выборам в Ливии, которые так и не состоялись, то позже причинами становились священный для мусульман месяц Рамадан, а также выполнение служебных обязанностей.

Ситуацию не спасла даже готовность предоставить Хафтару трибуну дистанционно – в видеоформате.

Недавно юридическая команда главы ЛНА направила очередное ходатайство о приостановке судебного процесса, указав на то, что в Ливии в ближайшее время могут состояться президентские выборы. Повод так считать адвокатам дало опубликованное в конце июня совместное заявление США, Франции, Германии, Италии и Великобритании, которые призвали стороны вооруженного конфликта в Ливии "как можно скорее провести заслуживающие доверия, прозрачные и инклюзивные президентские и парламентские выборы". То, что подобные призывы в рутинном порядке содержатся в любом дипломатическом заявлении о ситуации в бывшей Джамахирии, юристов Хафтара не смутило – они назвали его "новым важным сдвигом" в урегулировании.

Такая тактика вызвала откровенное негодование со стороны истцов и их защиты. В их официальном возражении, которое оказалось в распоряжении "НГ", ходатайство Хафтара названо "прозрачной попыткой в расчете на чудо избежать заочного решения суда". "Нет никаких сроков для проведения выборов в Ливии, – говорится в документе. – Учитывая, что международные дипломатические усилия по содействию выборам предпринимались годами и конца этому не видно, ответчик просит суд о заморозке на неопределенный срок. Мы уже шли по этому пути раньше, и – при всем уважении – он ведет в тупик". Юристы истцов уверены: даже если бы голосование в Ливии состоялось на следующей неделе, этот факт не имел бы никакого отношения к разбирательству.

Уже 29 июля оппоненты командующего ЛНА будут добиваться от окружного суда Александрии точки в процессе и вынесения заочного решения по делу о совершении военных преступлений в Ливии, проинформировал "НГ" Зейд.

Разбирательство в американской юрисдикции имеет значение для Хафтара, обладающего двойным гражданством. Несмотря на плотно закрепившееся за ним в западной экспертной среде реноме "человека Москвы", основные деловые интересы маршала сосредоточены в США. Раскрытые два года назад судебные документы выявили, что семье военачальника принадлежат как минимум 17 объектов недвижимости в Вирджинии. Ими официально распоряжаются его взрослые сыновья. В числе этих активов американские деловые издания называли коневодческую ферму за 700 тыс. долл., а также недешевую выставочную лошадь, которая участвовала в международных соревнованиях во Франции и Объединенных Арабских Эмиратах в 2018 и 2019 годах.

Комплекс этих приблизительных оценок дает истцам повод требовать от Хафтара компенсации, общий объем которой может достигать 50 млн долл. (см. "НГ" от 18.05.22) на основе американского закона о защите жертв пыток 1991 года. Документ обеспечивает лицам, пережившим преступления, возможность требовать от иностранных властей возмещения материального ущерба в юрисдикции США. Впрочем, есть предположения, что факт перегруппировки активов и, как считается, непрозрачной структуры собственности может затруднить процесс взыскания компенсации с командующего ЛНА в случае потенциальной победы тех, кто добивается от него ответа. Во внимание нужно принимать и то, что международный вес Хафтара, несмотря на все его неоднократные попытки оказать военное давление на противников из западно-ливийского лагеря, в последние месяцы мог существенно вырасти. По крайней мере именно с политическими договоренностями между ним и премьер-министром Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамидом Дбейбой связывают возобновление ливийского нефтяного экспорта, который неоднократно блокировался сторонниками ЛНА (см. "НГ" от 20.07.22). Национальная нефтяная корпорация страны хочет достичь показателя в 1,2 млн барр. в сутки к августу. Снятие блокады было одним из базовых требований западных стран, и в первую очередь США.

В этой связи потенциальное вынесение заочного решения в отношении Хафтара, предпосылкой для которого становится его систематическая неявка на слушания, создаст лишний раздражитель в его пока еще сохраняющихся контактах с Западом и в очередной раз для сторонников ливийского маршала возникнет соблазн использовать асимметричные рычаги давления на Запад, в том числе те, которые касаются работы нефтяной промышленности.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659070860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О ситуации на финансовом рынке в июне 2022 года
- Массовый возврат неиспользуемых сельскохозяйственных земель в пользу государства продолжается в Казахстане
- Будут ли упорядочены тарифы на электроэнергию?
- О заседании коллегии Генеральной прокуратуры
- Проблему дефицита сахара рассмотрели в партии "AMANAT"
- Осуждены организаторы финансовой пирамиды "Инвестмент-18"
- Осужден замруководитель департамента экологии
- Завершено досудебное расследование в отношении директора специальной школы-интерната для детей-сирот ВКО Базархановой А. по факту хищения свыше 12 млн. бюджетных тенге
- О гибели военнослужащего Пограничной службы КНБ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  