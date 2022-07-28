Виражи и пинг-понг Токаева будут продолжаться, - А.Уваров

08:07 29.07.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ | 28.07.2022 |



США считают, что после начала СВО Казахстан переосмысливает привилегированное место России в своей внешней политике



Ожившая после локализации последствий "трагического января" внешнеполитическая активность казахстанского президента, бесспорно, вызывает много вопросов.



Кое-что парировалось специалистами. Скажем, оказалось, что возмутивший многих недавний выход Казахстана из соглашения стран СНГ о валютном комитете был логичным, так как этот комитет был упразднен еще в 2013 году.



Во время резонансного выступления на ПМЭФ-2022 Токаев вроде бы наговорил гадостей про ДНР/ЛНР, но тут же подчеркнул, что с Путиным разногласий у него нет и они близкие союзники, доложив заодно о задержании КНБ заморского шпиона, который планировал антироссийские провокации.



В Казахстане фактически запрещают размещение на транспорте знака Z, но также запрещены "антивоенные" (антироссийские) демонстрации.



Экспертов даже не удивляют очередные разногласия Нур-Султана и Москвы в вопросах транспортировки нефти, которые они называют результатом непродуманных высказываний казахстанских управленцев, в частности замглавы администрации президента Тимура Сулейменова, и напоминают, что Казахстан с обретения независимости находится в постоянном поиске дополнительных маршрутов транспортировки нефти.



Недавно европейские СМИ сообщили, что Казахстан "с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (терминология сохранена. - Прим. ред.) удвоил поставки угля в ЕC", указав, что с января по май страна поставила угля в Европу больше, чем за весь 2021 год.



Довольно напряженная эмоциональная обстановка, вызванная "каспийскими инициативами" Казахстана, тем не менее не остановила Токаева, и он продолжает "виражи".



23 июля 2022 года Токаев мило пообщался с Зеленским, якобы обменявшись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Партнеры перечислили друг другу достижения двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. Это с учетом того, что Украина сегодня сконцентрировала на своей территории 90% врагов Токаева. Обсуждались также проблемы экспорта украинского зерна, хотя Киев на днях требовал задержания и ареста казахстанского зерновоза.



Зеленский в социальных сетях сообщил, что обсудил с господином Токаевым "конкретные проекты сотрудничества в области экономики, энергетики, цифровизации", а также "российское вторжение" и поблагодарил Токаева "за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины, непризнание так называемых ЛНР, ДНР".



Очевидно, что Токаев, понимает, насколько это неприятно Кремлю, но продолжает балансировать, высказывая такое: "Мы исходим из реальности – если будет плохо, значит, будет плохо. Будет хорошо, значит, будет хорошо. Если можно будет дружить домами, то при всех издержках никто не будет Казахстану особо досаждать. Если Казахстан окажется по какой-то причине второй Украиной, с ним и будет так же, как и с Украиной".



Но уже совсем ни в какие ворота не лезет появляющаяся информация о возможности покупки странами НАТО военной техники в Казахстане для Украины.



27 июля Токаев встречался с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили, где также обсуждалась обстановка вокруг событий на Украине, хотя особое внимание собеседники уделили транспортно-логистическому взаимодействию. Токаев предложил партнеру по Транскаспийскому международному транспортному маршруту рассматривать Казахстан как ворота в Центральную Азию, имеющую прямой выход в соседний Китай.



Реалисты понимают, что основа внешней политики постсоветского Казахстана – ставка на многовекторность. После января она, казалось бы, пошатнулась, но сегодня Токаев увидел хорошую возможность ее восстановить и этим пользуется. Однако это такая "многовекторность", при которой Россия как была, так и остается основным экономическим и военно-политическим партнером Казахстана, в том числе по ЕАЭС и ОДКБ. И это тоже реальность, которую признают на Западе, не собираясь, правда, ослаблять хватку.



Как считают американцы, после начала спецоперации на Украине Казахстан переосмысливает привилегированное место России в своей внешней политике и выходит на такие страны, как США, Турция и Китай. Отсюда и американские осторожные предложения к правительствам стран Центральной Азии с просьбой сотрудничать с Западом в вопросе поддержки Украины, поддерживать антироссийские санкции и диверсифицировать свою торговлю, чем особо активно занялся Казахстан.



Опять же после ухода из Афганистана Пентагон пытается расширить свои "загоризонтные возможности", ради чего в июне 2022 года генерал Майкл Эрик Курилла, глава Центрального командования США (CENTCOM), совершил рабочую поездку в страны Центральной Азии, в том числе и в Казахстан, где встречался с министром обороны РК Русланом Жаксылыковым.



"Уравновесить" влияние России в регионе американцы планируют посредством активизации сотрудничества в области безопасности и борьбы с терроризмом. По словам Куриллы, "это будет очень тонкий подход, нам придется быть очень терпеливыми, и это принесет дополнительные выгоды", так как страны Центральной Азии относятся к "не желающим оскорблять Россию". Потому в ход пошла необходимая на Востоке лесть (в каждой стране визита Курилла говорил о восхищении США ее ведущей ролью в регионе), обещания предоставлять разведданные по террористическим угрозам из Афганистана и предложения "сотрудничества в сфере безопасности через обмен знаниями и лучшими практиками и исследование рисков и пробелов в безопасности".



Кстати, в ходе визита глава CENTCOM уделил много времени культурной программе. По его словам, это необходимо для перестраивания сети HUMINT (агентурная разведсеть США) в регионе. "Надо изучить возможности каждого из центральноазиатских государств. Они имеют разные связи с Афганистаном в зависимости от этнических особенностей".



Судя по мемуарам Токаева, у выпускника МГИМО иллюзий относительно Запада вроде нет. Зато есть традиция многовекторности, и еще есть шипящий гадюшник сотен НПО и ЛОМов. Есть тысячи чиновников, обучавшихся в западных вузах, есть многомиллионные активы казахских элит на Западе, есть "самоукраинизированная", полуграмотная и податливая масса, готовая к тому, что уже было в январе. И все они следят за виражами президента.