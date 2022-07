Украинки и секс-индустрия в Европе. У торговцев живым товаром появились новые возможности, - А.Кренгель

29.07.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 29.07.2022



Полиция выявила среди иностранных проституток новое поветрие. Многие стали писать в своих объявлениях, что они с Украины. "Женщины обычно не раскрывают свою национальность. Но сейчас это меняется", - говорит Синдре Клеппе, глава отдела по расследованию торговли людьми при Юго-восточном полицейском округе (Норвегия).



Продажа сексуальных услуг в Норвегии не наказуема, и многие женщины приезжают сюда работать проститутками. Синдре Клеппе часто общается с ними, расследуя дела о торговле людьми. Он обнаружил, что у многих его собеседниц нет украинских паспортов, хотя в Интернете они рекламируют себя как украинки, рассчитывая, что это увеличит число их клиентов.



Полиция надеется, что норвежские мужчины не начали выискивать именно украинских проституток из-за конфликта с Россией. "Это было бы верхом цинизма, но вообще-то нас больше ничего не удивляет", - констатирует начальник отдела расследований Юго-восточного полицейского округа Лена Рейф.



Дело явно не в вооруженном конфликте. Украина уже много лет торгует своим населением, своими женщинами. Зеленский этому однажды помог. "В Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом", - хвастливо заявил он три года назад во время своего визита во Францию. Надо сказать, эта глупая фраза вызвала бурю возмущения - президент-клоун угодил в больное место: "Жену свою продай, а не меня!", "Женщины вам не товар! Назвали бы вы свою мать брендом? Сестру? Жену? Дочь?" - возмущались в соцсетях. И в то же время признавали: "Украина - одна из самых популярных стран для секс-туризма и одна из основных стран-поставщиков в торговле женщинами и детьми в Европе с целью сексуальной эксплуатации".



Продажа живого товара в другие страны - давняя украинская традиция. Недавно был такой случай. В июне в Испании полиция задержала двух граждан Украины. По версии правоохранительных органов, совместно с испанскими сообщниками они поставляли в провинцию Бургос секс-рабынь: организаторы бизнеса предлагали украинским девушкам работу официантками в Европе. Дорогу в Испанию обещали оплатить, но после того, как женщина прибывала на место, от нее немедленно требовали тысячу евро. Если таких денег не было на руках, ей приходилось "отрабатывать долг". Полицейские освободили одиннадцать женщин. Через это "агентство по трудоустройству" с 2015 года прошло более двухсот женщин, в основном украинки. И это стандартная схема.



В 2016 году посол доброй воли ЮНЕСКО Янина Соколова оценивала число гражданок Украины, попавших в рабство и подвергающихся сексуальной эксплуатации, в 160 тысяч. Она высказала предположение, что 95% объявлений о заработке за границей - "торговля людьми под видом предложения обычной работы". По информации Международной организации миграции, каждая четвертая проститутка в Европе - украинка. Из 750 тысяч европейских путан 23% были украинскими гражданками (данные 2016 года, сейчас их, надо полагать, больше).



"В стране с разрушенной экономикой женщины стали экспортным товаром, - рассказывает анонимный собеседник РИА "Новости". - Раньше тему крышевало только МВД, а сейчас покрывать бордели и девушек с низкой социальной ответственностью начала и СБУ. И даже прокуратура. И еще рост порнографии, постоянно накрывают студии, которые втягивают в съемки несовершеннолетних. Судя по частоте, с какой задерживают очередных "режиссеров", это очень раскрученный бизнес".



Сейчас ситуация обострилась. В Европе зафиксирован рекордный спрос на тело украинских женщин. Постыдность такой торговли никого не смущает. Анализ Thomson Reuters показал, что в период с 27 февраля по 5 марта количество поисковых запросов по теме "украинские эскортницы" в Великобритании увеличилось на 200% по сравнению с предыдущим полугодием. Поисковый термин "украинское порно" за тот же период вырос на 600% в Испании, на 130% в Польше. Такие же тенденции - в Австрии, Чехии, Дании, Франции, Швейцарии.



В ОБСЕ есть даже специальный представитель и координатор по борьбе с торговлей людьми, но это не меняет положения вещей. "Торговцы людьми будут ждать своего часа, чтобы воспользоваться ситуацией в странах, принимающих беженцев с Украины, - говорит эксперт по политике в области торговли людьми из благотворительной организации CARE Лорен Эгнью. - Мы видим, что большинство приезжающих - это женщины и дети. Они в отчаянии, и в таком состоянии некоторые готовы принять первое предложение о помощи, возможно, даже не обдумав его".



Хизер Фишер, представитель Thomson Reuters, говорит, что "украинские женщины находятся в группе риска, так как их часто заманивают и вовлекают в секс-торговлю". В первые дни военных действий на Украине, когда поток беженцев оттуда был особенно велик, торговцы людьми встречали их на границе, предлагали подвезти, предоставить кров. Полиция попыталась пресечь эту криминальную деятельность, и торговцы живым товаром перешли на "охоту" в виртуальном пространстве. Вместо того чтобы предлагать мнимую помощь самолично, "охотники" начали перетекать в онлайн-группы, выдавая себя за волонтеров.



Администратор сообщества волонтеров Rooms for Ukranians in the UK (Жилье для украинцев в Великобритании) Диана Шор столкнулась с торговцами людьми в начале марта. Сейчас в сообществе порядка 29 тысяч человек и сразу вычислить злоумышленников непросто. По словам Дианы, многие притворяются идеальными кандидатами, представляясь "богатой семьей", предлагая "пожить жизнью элиты" с некой "отработкой" в знак благодарности. А некоторые прямо предлагают поселить украинок у себя бесплатно в обмен на секс. В Великобритании, например, каждое четвертое предложение о предоставлении убежища молодой девушке с Украины поступает от одиноких мужчин старше 50 лет.



О проблемах беженок говорил и постпред России при ООН Василий Небензя: "Международные структуры обязаны проследить за тем, чтобы украинские женщины и дети, приехавшие в Европу, не стали жертвами организованных преступных группировок, промышляющих торговлей людьми. Свидетельства об этом уже имеются", - заявил Небензя. Однако "международные структуры" эти обращения не слышат и ни перед кем обязанными себя не считают.