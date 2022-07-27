Министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин серьезно нарушил партийную дисциплину и попал под следствие

08:18 29.07.2022

Министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин попал под следствие по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона, сообщается в сегодняшнем официальном заявлении.



Расследование в отношении Сяо Яцина проводят Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет КНР.