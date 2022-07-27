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Четверг, 28.07.2022
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Среда, 27.07.2022
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Министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин серьезно нарушил партийную дисциплину и попал под следствие
08:18 29.07.2022

Министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин попал под следствие по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона, сообщается в сегодняшнем официальном заявлении.

Расследование в отношении Сяо Яцина проводят Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет КНР.

Источник - Синьхуа
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