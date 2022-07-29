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Сельские акимы Казахстана: спустя год после выборов, - Г.Илеуова
09:01 29.07.2022

Сельские акимы: спустя год после выборов
25 июля 2022 года прошел ровно год со дня первых выборов сельских акимов. Обычно у нас не очень стремятся проводить оценку промежуточных результатов той или иной реформы. И это очень жаль. Решила восполнить для себя пробел и понять, как воспринимают работу своего избранного акима жители сел, в которых прошли выборы, с одной стороны, и как оценивают свою деятельность выбранные акимы, с другой. К слову отмечу, что в августе 2021 года Общественным фондом "Стратегия" в рамках проекта "Риски и возможности введения прямого голосования на выборах местных органов самоуправления", поддержанного Фондом Розы Люксембург, были обследованы шесть сел в трех областях Казахстана. Результаты того проекта были протестированы в 2022 году на интервью в двух селах из прошлогоднего списка.

Можно выделить, как минимум, два типа сел, в которых прошло голосование и были выбраны акимы. И самым существенным обстоятельством для классификации является фигура акима, точнее то, откуда он родом. Кстати, на значимость этого обстоятельства указывали респонденты и в 2021 году: по мнению большинства опрошенного тогда населения, аким должен быть выходцем из того села, в котором он избирается. Важность этого требования нашла подтверждение в интервью, проведенных год спустя после выборов. Так, жители того села, в котором избранный аким из числа "неместных", не переехал и не перевез свою семью, его считают временщиком, а по поводу села высказывается мнение - "нет хозяина". Акиму не интересны инициативы и пожелания жителей, "наш сосновый бор, наш сад", он двигается по тому плану, который ему кажется правильным, при этом жители не вовлечены в планирование его работы. В селе, где избранный аким является уроженцем этого места, и где живет его семья, ситуация значительно отличается. Для этого акима крайне важно одобрение местных жителей, "обязательно с аксакалами встретился", он хорошо осведомлен о местной проблематике, и у него выше заинтересованность в развитии села под его руководством.

Другим важным аспектом является коммуникативная политика акима, его позиция в отношении формирования (если до этого не было) и поддержания постоянных каналов "обратной связи" с односельчанами. К уже традиционным и вполне легальным сходам жителей, отчетам акимов перед местным сообществом, добавились и такие интерактивные каналы коммуникации, как чаты в различных социальных сетях. Т.е., у акимов есть разные возможности для налаживания взаимодействия со своим населением. Тем не менее, по утверждениям жителей из села, где аким не является местным жителем, его информационная политика является формальной и незаинтересованной, "провел один раз сход, отчитался", в то время как аким-выходец из села стремится максимально использовать все имеющиеся каналы коммуникации, старается проводить не просто общие сходы всего села, но и встречается с жителями отдельных улиц, особенно тех, где есть проблемы (нет освещения, плохие дороги, проблемы с водоснабжением).

Безусловно, на формирование приоритетного плана работ сельского акима и эффективность реализации плана оказывает влияние объем имеющегося в распоряжении акима бюджета. Сельские населенные пункты в Казахстане крайне отличаются по количеству населения, состоянию социальной инфраструктуры, уровню развития предпринимательства. Проведенные интервью показали, что важными вопросами являются выбор приоритетов в работе акима и контроль за расходованием средств, которое он осуществляет. Так, в селе, где аким приезжий, основный акцент в первый год акимства он сделал на таком направлении, как благоустройство села, причем само "благоустройство" оспаривается жителями, "срубил старые деревья и ставит евроштакетник", при этом ничего не предпринято, чтобы улучшить, например, плохое состояние внутрипоселковых дорог или бороться с замусориванием сельской округи (стихийные свалки). Хотя, возможно, у акима нет достаточных средств для этих работ, но опять же в силу его закрытости, эту информацию нельзя перепроверить. Отсюда возникают подозрения в обоснованности выбранного приоритета благоустройства и возможной коррупционной составляющей. Если же аким держит руку "на пульсе села", то его работа по благоустройству направлена на другие цели, среди которых улучшение состояния дорог в селе и работа по утилизации отходов, организации мест сбора мусора - становятся важнейшими. И при этом он активно взаимодействует с предпринимателями для решения имеющихся вопросов.

А что же есть общего в работе акимов двух типов сел? Ни в одном из них не прозвучало жалоб о сложности взаимодействия с районными властями. В прошлом году, в начале реформы, этот момент рассматривался нами как значимый риск в связи с возможной рассогласованностью действий акимов разных уровней и потерей управляемости. Пока что районные акиматы справляются с возложенными на них задачами, несмотря на разную природу двух видов власти - избранной (в лице сельских акимов) и назначенных (районного уровня). Но, конечно, районную составляющую управленческого уравнения стоит изучить более подробно, поскольку вполне вероятно, что на этом уровне есть свое видение и оценки.

И еще один объединяющий момент. Несмотря на то, что избранные акимы прошли "горнила выборов" и работают, как могут, на благо своих сел, опрошенные жители зачастую не знают, как их зовут. Вопрос: а должны ли? Или искусство управления в том, чтобы сделать власть незаметной.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Автор:
Илеуова Гульмира
29.07.2022

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659074460


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