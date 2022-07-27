Рядом с Нур-Султаном. В заброшенных золотых шахтах гибнут нелегальные "копатели"

09:06 29.07.2022

Еще один труп незаконного старателя найден в шахте Бестобе

В неработающей золотодобывающей шахте рудника Бестобе в Акмолинской области обнаружены трое незаконных старателей. Один из них – без признаков жизни. Об этом сообщили в компании "Алтыналмас".



"Сегодня при ежедневном осмотре на глубине 610 метров у "ствола" шахты "Западная" специалисты обнаружили трех человек, промышлявших незаконной добычей золота. Один из них – без признаков жизни, второй – с многочисленными травмами", - поделились в компании.



Незаконных старателей подняли на поверхность, вызвали медицинских работников и полицию. Всех лиц опознали. Погибший и раненный – жители поселка Заводской Акмолинской области, третий – житель поселка Новый Карабулак Акмолинской области. Никто из них не является работником рудника Бестобе. Все трое неоднократно привлекались к ответственности, в том числе, за незаконное проникновение на охраняемые объекты.



"Задержанный признался, что все занимались незаконной добычей золотосодержащей руды. По его словам, его подельников завалило камнями: один погиб на месте, второй тяжело ранен (переломы, ушибы). Донести тело погибшего и пострадавшего до "ствола" шахты помогли другие "черные" старатели, оставшиеся в шахте. У погибшего осталось двое несовершеннолетних детей", - добавили в компании.



Вышеназванная шахта не работает уже год, в ней отключены вентиляция и другие инженерные сети, нижние горизонты затоплены грунтовыми водами. Компания "Алтыналмас", которой принадлежит рудник Бестобе, неоднократно предупреждала об опасности нелегальной добычи золота в шахте.



Напомним, ранее 22 июля в этой же шахте был обнаружен труп незаконного старателя. Тело жителя поселка Бестобе было завернуто в спальный мешок и оставлено в вагоне для перевозки взрывчатого материала рядом со "стволом" шахты, где его при обходе обнаружили работники рудника и подняли на поверхность.



Как добавили в пресс-службе департамента полиции региона, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.



"В ходе предварительного расследования установлено, что 5 июля трое мужчин незаконно спустились на нижние горизонты шахты для добычи золотосодержащего материала. 24 июля из-за обвала камней один из мужчин скончался на месте происшествия, второй с различными травмами доставлен в лечебное учреждение. В отношении третьего "незаконного старателя" составлен административный протокол по ст. 506 КРКоАП (незаконное проникновение на охраняемые объекты)", - пояснили в ведомстве.



В настоящее время назначена судебно – медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти.



Как добавили в полиции, работа по противодействию незаконной добычи золотосодержащей руды находится на особом контроле у полицейских региона. Так, в текущем году к ответственности за незаконное проникновение на охраняемые объекты (ст. 506 КРКоАП) привлечено 597 человек.