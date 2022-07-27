Кырчиновники придумали Программу сохранения НацТрадиций. Из 46 пунктов!

09:13 29.07.2022 29 июля 2022, Бишкек - 24.kg, Нуркыз САБЫРОВА

Традиционными ценностями озаботились чиновники. Что предлагается и как воплощать



На общественное обсуждение вынесен проект национальной программы о сохранении и развитии национальных традиций.



Журналист 24.kg изучила документ, чтобы понять, как он в случае принятия изменит жизнь кыргызстанцев.



Сначала было слово

Еще в мае 2022 года президент Кыргызстана подписал Указ "О национальной традиции". Через два месяца чиновники разработали и вынесли на суд общественности национальную программу по сохранению и продвижению народных ценностей.

Как уточнили в пресс-службе главы государства, документ разработали специалисты президентской администрации во главе с начальником управления политических и экономических исследований Алмазом Исановым.



Актуальность программы авторы объясняют тем, что "общество зашло в тупик, будучи дезориентированным под влиянием различных культур и верований", и "с момента становления на путь независимости власти Кыргызстана делали основной упор на политические и экономические проблемы, откладывая в долгий ящик вопросы духовных и нравственных ценностей".



Программа по сохранению и продвижению национальных традиций разработана для внедрения в общество традиционной этики. Она предусматривает 46 (!) мер, которые будут приняты в ближайшие пять лет и коснутся всех сфер деятельности и все категории граждан страны.



Это и разработка социально-экономического проекта, морально-этического кодекса, создание большой мультимедийной базы, а также внедрение в быт единого интерьера. Все это содержит акцент на исконные традиции кыргызского народа.



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"Сколько мы ни пытались внедрить готовый проект развитых государств, результатов не было. Практика показала, что пока путь развития не будет адаптирован к мировоззрению, верованиям и культуре населения, никаких изменений не произойдет. Поэтому данная программа считается рациональной мерой для повышения нашего духовного и материального благосостояния", - прокомментировал 24.kg один из соавторов проекта заместитель заведующего отделом исследований, разработки политики и реализации реформ управления политических и экономических исследований администрации главы государства Октябрь Капалбаев.



В реализацию программы, как отмечается, будут вовлечены все жители республики, независимо от этноса, возраста, вероисповедания и других факторов. Поэтому при ее исполнении будут учитываться особенности традиций не только кыргызов, а всех этносов, которые живут в Кыргызстане. Для этого планируется провести масштабное научное исследование об особенностях традиционных отношений народа, языка, культуры и вероисповедания в исконном ключе. Результаты научных трудов в итоге станут базой в составлении традиционной культуры поведения в общественных местах, профессиональной деятельности и семейной жизни.



Согласно предложенной программе, общество должно коренным образом изменить свои взгляды. Эгоцентризм, эгоизм, зависть, своекорыстие должны быть устранены.



Октябрь Капалбаев

"На первый план должны выйти такие качества, как забота об интересах общества и людей. Развитые страны начали заниматься этим десятилетия назад и добились хороших результатов", - добавил он.



Исполнение гимна вместо звонков

Управлять исполнением программы станет специальная комиссия при госсекретаре республики. Она будет курировать научно-исследовательские работы на тему традиционных ценностей кыргызского народа, а также будет стимулировать деятелей искусства к созданию современных пьес, фильмов, музыки и других трудов для духовно-нравственного воспитания общества.



Одними из первых действие программы развития национальных традиций на себе ощутят школьники.



В документе, в частности, указано, что в учебных заведениях планируется традиционные школьные звонки заменить кыргызскими мелодиями, а все дети будут в обязательном порядке исполнять Государственный гимн дважды в неделю - в понедельник перед началом уроков и пятницу по их окончании.



Вместе с тем программа предусматривает разработку специального кодекса для построения правильных и здоровых взаимоотношений между учениками и учителями. Также, согласно инициативе, в базовый учебный план будет внедрен новый предмет о национальных ценностях.



Программа закладывает в себе и идею об укреплении семейных отношений. Большое внимание в ней уделяется возрождению института бабушек и дедушек. Для этого в планах проводить различные конкурсы, объединяющие поколения.



О дискриминации нацменьшинств

Авторы программы подчеркивают, что реализация планов не нацелена на дискриминацию прав и свобод других этносов, проживающих в Кыргызстане.



"Права представителей меньшинств никоим образом не нарушаются. Термин "нация" рассматривается не как "народ", а как понятие "государство, страна". Другими словами, речь идет о "государственной ценности, государственной традиции". В каждом государстве есть свои традиции и культура. В этой программе основной упор делается на развитие собственных традиций и культуры. В Кыргызстане на протяжении десятков веков вместе жили и развивались представители многих национальностей. Эта традиция будет достойно продолжена", - сказал Октябрь Капалбаев.



Чиновники просят не искать в их инициативах политические ошибки и недостатки.



Так, из программы известно, что в ней заложены мероприятия по поддержке и сохранению родного языка всех этносов Кыргызстана, а также по распространению их традиционной кухни, одежды, музыкальных инструментов. Наряду с этим особое внимание будет уделяться сохранению традиционных религий.



Экс-омбудсмен и бывший председатель совета Ассамблеи народа Кыргызстана Токон Мамытов поддерживает мнение, что программа способна укрепить взаимоотношения этносов, проживающих в республике.



"Это ни в коем случае не будет ущемлять права других этносов. Я думаю, здесь не будет какого-либо недопонимания, потому что они сами заинтересованы в том, чтобы лучше познать и освоить обычаи и традиции кыргызского народа. Но кыргызы тоже должны интересоваться ценностями тех народов, которые живут рядом с ними. Речь не только об их культуре и обычаях, а еще о литературе, искусстве и фундаментальных основах их нравственности и духовности", - считает он.



Вместе с тем бывший акыйкатчи отмечает, что реализация национальной программы не принесет ожидаемых результатов, если за нее возьмутся не те люди.



Работой должны заниматься нравственно чистоплотные люди. Мало просто быть образованным. Это должны быть люди высокого духовного порядка - человеческий материал у них должен быть высшей пробы.



Токон Мамытов

По его словам, также в этой команде должны быть специалисты из представителей разных национальностей.



Авторы программы признают, что реализация поставленных целей - задача не из легких.



"Людям, которые уже более 30 лет занимаются чем хотят, безусловно, будет трудно. Но в чем сложность просто быть человечным, аккуратным, отзывчивым, веселым и гостеприимным? Разве это трудно? Если человек будет избегать этих хороших качеств или отказываться от них, то он станет врагом общества", - прокомментировал Октябрь Капалбаев.



Где взять деньги?

Реализация программы потребует больших вложений. По предварительным подсчетам, необходимо около 250 миллионов сомов.



"Эти средства будут привлечены из республиканского бюджета, специальных фондов и счетов, а также путем финансирования международных доноров. В этой программе участвуют многие высшие учебные заведения. Думаем, они тоже помогут", - сказал Октябрь Капалбаев.



Однако заявленная сумма является лишь стартовой, потому что качественная и современная трансформация научных наработок в кино, инсталляцию и любое другое произведение искусства способна в разы увеличить расходы.



Изобрели велосипед

Идею национальной программы можно сравнить со шведской философией лагом. Она обрела большую популярность в современности и является четким отражением характера шведов.



В ее основу заложена мысль "ровно столько, сколько нужно", что является отражением национального характера и всего, что близко шведам: рациональное потребление, минимализм в дизайне, практичность вещей, экономия природных ресурсов, социальная ответственность.



Зарождение лагом относят к временам викингов, которые во время распития напитков передавали по кругу одну чашу, и нужно было глотнуть ровно столько, чтобы не обидеть других, но и чтобы самому насытиться.



Таким образом, шведы из поколения в поколение сохраняли баланс между индивидуализмом и коллективизмом, что сегодня такое отношение превратилось в узнаваемый во всем мире стиль жизни. Источник - 24.kg

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