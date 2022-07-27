Активы заморожены. Великобритания ввела санкции против двух племянников Алишера Усманова

09:50 29.07.2022

Племянники Алишера Усманова пополнили санкционный список Великобритании. По данным британского правительства, они владеют домами в двух элитных районах Лондона. Их активы заморожены.



Великобритания расширила список лиц, в отношении которых введены санкции в ответ на вторжение России в Украину, сообщило британское правительство.



В этот раз в санкционный перечень вошли Сарвар и Санжар Исмаиловы - племянники российского миллиардера Алишера Усманова, 29 губернаторов и министр юстиции России Константин Чуйченко, а также его заместитель Олег Свириденко, который, в числе прочего, отвечает в министерстве за реестр "иностранных агентов". Всего список пополнили 42 человека.



По данным британского правительства, Сарвар и Санжар Исмаиловы "имеют значительные интересы в Великобритании, считается, что они владеют домами в "элитных" Хайгейт (зеленый жилой район со зданиями XVIII века) и Хэмпстед-Хит (лесопарковая зона на севере Лондона), которые считаются одними из самых дорогих районов Лондона.



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Они являются сыновьями Гульбахор Исмаиловой (сестры Алишера Усманова), которая родилась в Узбекистане и имеет гражданство России. Она попала под британские санкции в апреле.



Сарвар Исмаилов также указан бывшим директором футбольного клуба "Эвертон", принадлежащего бизнес-партнеру Алишера Усманова Фархаду Мошири.



Активы братьев в Великобритании заморожены, говорится в сообщении.