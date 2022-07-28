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Казахстан вводит запрет на вывоз угля
10:07 29.07.2022

МИИР РК: Казахстан вводит запрет на вывоз угля

Четверг, 28 Июл 2022,

Министерство обосновывает решение возросшим экспортом в соседние республики
Министерство индустрии и инфраструктурного развития с 1 августа 2022 года до января 2023 года запретит вывоз угля за рубеж, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на МИИР РК.

Министерство обосновывает решение возросшим экспортом в соседние республики, что сказывается на обеспечении внутреннего рынка. Это решение поддержали и в Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный", – говорится в приказе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Приказ вводится в действие через 10 дней после его первого официального опубликования.

В министерстве напомнили, что в 2021 году недобросовестные перекупщики в пиковый период закупали уголь и накручивали цены.

"Вместе с тем, в связи с резким похолоданием в сентябре 2021 года в центральных и северных регионах страны резко возрос спрос на уголь. Используя эту ситуацию, недобросовестные перекупщики в пиковый период закупа угля добавляли свои накрутки к цене угля, то есть приобретали по 13 тысяч тенге и перепродавали до 30 тысяч тенге за тонну, что негативно отражалось для населения", – говорится в пояснительной записке к приказу.

В тот же период в СМИ публиковалась информация, что уголь, предназначенный для внутреннего рынка, вывозили на экспорт.

Источник - BaigeNews.kz
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