40 убитых, 130 - ранено. Укры из "Химарсов" обстреляли лагерь с своими же пленными

10:47 29.07.2022

В ДНР заявили о гибели 40 украинских пленных после удара по тюрьме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Руководство ДНР заявило, что в результате обстрела колонии в Еленовке погибли 40 пленных украинских военных и еще 130 пострадали.



Как утверждает замминистра информации народной республики Даниил Безсонов, минувшей ночью "ударили по тюрьме в Еленовке".



"Прямое попадание в барак с пленными… Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться", - написал он в своем Telegram-канале.



Безсонов добавил, что удар, предположительно, был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.



По его мнению, ВСУ "намеренно нанесли удар по баракам с пленными".