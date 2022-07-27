В двух освобожденных городах ЛНР найдены очередные американские биолаборатории

13:21 29.07.2022

В освобожденных городах Рубежное и Северодонецк в Луганской Народной Республике обнаружены новые скрытые биолаборатории США.



О том, что в них конкретно находится, пока неизвестно - сейчас на месте работают взрывотехники, после которых внутрь зайдут следователи и криминалисты.



Как сообщают местные источники, украинские националисты при поспешном отходе не успели вывезти и уничтожить содержимое, хранившееся на этих объектах.



На данный момент на месте работают правоохранительные органы и эксперты. Работа осложнена тем, что объекты были заминированы.



Стоит отметить, что находка может быть напрямую связана с тем, что в сопредельных с Украиной странах вновь начался рост заболеваемости коронавирусом.



При этом российские врачи, работающие с украинскими военнопленными, проводят полное обследование пациентов. Установлено, что американские военные медики годами проводили опасные биоэксперименты на украинских солдатах и офицерах.



Выяснилось, что треть обследованных военнослужащих переболели (или в настоящее время больны) гепатитом А, более четырех процентов - лихорадкой с почечным синдромом, еще двадцать процентов страдают заболеванием с экзотическим названием лихорадка Западного Нила.



Напомним, что 14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.



Как сообщало EADaily, в середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.



Опубликовано 16 июля 2022 в 17:59