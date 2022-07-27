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Джонатан Хеник утвержден новым послом США в УзбекистанеДжонатан Хеник утвержден новым послом США в Узбекистане
13:25 29.07.2022

Джонатан Хеник утвержден послом США в Узбекистане

Дэниела Розенблюма, возглавляющего посольство США в Узбекистане с 2019 года, сменит дипломат Джонатан Хеник (Jonathan Henick), его кандидатуру утвердил Сенат Соединенных Штатов.

Сенат США одобрил кандадитуру Джонатана Хеника на пост посла Соединенных Штатов в Узбекистане. Соответствующее решение опубликовано на сайте Комитета Сената по международным отношениям.

В качестве главы дипломатической миссии он сменит Дэниела Розенблюма, работающего в Узбекистане с 2019 года и утвержденного теперь послом США в Казахстане.

В своем выступлении перед сенаторами Джонатан Хеник заявил, что номинация на пост посла в Узбекистане является кульминацией его интереса к региону. Он рассказал, что в университете специализировался на советском краеведении с акцентом на Среднюю Азию. Он посещал Узбекистан еще будучи студентом, до обретения страной независимости, а также совершил свою первую зарубежную командировку в посольство США, открывшееся в Узбекистане после независимости.

"Я провел большую часть своей карьеры, работая в этом регионе, и в восторге от возможности вернуться в новом качестве", - сказал он.

Выступая перед сенаторами, Джонатан Хеник заявил, что в качестве посла США в Узбекистане намерен поощрять развитие демократических институтов, гражданского общества и независимых СМИ, укрепление законности и защиту прав человека.

Джонатан Хеник - высокопоставленный сотрудник дипломатической службы США в ранге советника-посланника. C прошлого года работает в Колледже информации и киберпространства при Национальном университете обороны руководителем кафедры Госдепартамента США.

Ранее занимал должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро по делам Южной и Центральной Азии, где он отвечал за страны Центральной Азии, а также за общественную дипломатию и взаимодействие со СМИ в Южной и Центральной Азии.

До этого исполнял обязанности заместителя координатора Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США, где работал в сфере координации усилий США по противодействию дезинформации из России, Китая и Ирана.

Он также был первым заместителем координатора и исполняющим обязанности координатора Бюро международных информационных программ Госдепартамента США.

Среди его других назначений - советник-посланник по связям с общественностью в Турции, заместитель главы миссии в Тиморе-Лешти, а также на посты в Азербайджане, Турции, Португалии и Узбекистане.

Джонатан Хеник также работал научным сотрудником и приглашенным профессором в Университете Джорджа Вашингтона и дипломатом-резидентом в Центре Восток-Запад (East-West Center) в Гонолулу, Гавайи.

Уроженец Нью-Йорка, Джонатан Хеник владеет русским, португальским, турецким и азербайджанским языками, имеет степени доктора (PhD) политических наук Гавайского университета, магистра международных отношений Колумбийского университета в Нью-Йорке и бакалавра Колумбийского колледжа Колумбийского университета.

В июне "Газета.uz" опубликовала большое интервью с покидающим Узбекистан Дэниелом Розенблюмом. Он рассказал о приоритетах американской внешней политики в Узбекистане, успехах и неудачах реформ, связи между свободой слова и развитием страны. Посол также поделился мыслями о реформе Конституции, отметив важность ограничения власти государства.

Источник - Газета.uz
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