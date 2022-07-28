Как дилер нации насолил сахаром казминистру Карашукееву, - Сапа Мекебаев

13:42 29.07.2022 Как дилер нации насолил сахаром Карашукееву



САПА МЕКЕБАЕВ



Когда у нас создадут совместное производство Lada Granta без АБС, подушек безопасности и кондиционера



После того как Кремль решил сделать из украинцев чистокровных русских и за эту благородную цель на полях сражений полегло много бурят и кавказцев, некоторые казахи слегка насторожились.



И теперь мне вот интересно: как долго наше правительство межнационального согласия сможет держать хоть какую-то дистанцию в отношениях с беспробудно воюющей Россией? Есть мнение, что отдельные россияне, морально падшие за родину, будут опять завлекать казахстанцев яркими совместными проектами – хоть строительством АЭС, хоть поставками новых жигулей под инновационным брендом Lada Granta.



Сборку этих автомобилей 2022 модельного года на АвтоВАЗе начали уже более месяца назад и, как уверяют российские СМИ, новинка пользуется бешеным спросом у местного населения – автосалоны требуют ускорить заводской конвейер. Правда, двигатель авто экологического класса Евро-2, который был актуален в мире более четверти века назад. Кроме того в машине отсутствуют тормозная АБС и натяжители ремней безопасности, нет ни подушек безопасности, ни кондиционера, ни системы спутниковой навигации, ни даже автомагнитолы. Зато уже приделана антенна и есть готовая дырка на панели, куда легко можно вставить магнитолу, которую нужно купить отдельно, а вместо подушек безопасности авторитетные автоэксперты советуют ставить под лобовым стеклом в салоне три иконки.



Конечно, при пока предварительной цене в пять с небольшим милллионов тенге такой простенький и ненадежный автомобиль может стать хитом продаж и в Казахстане. Зачем широким народным массам "Хюндай" или "Тойота", если возить пассажиров и всем убиться можно и на дешевой Lada Granta?



И вот, когда все экономное население страны пересядет на продукцию флагмана российского автопрома, северный сосед возьмет и перекроет нам поставки. Не знаю, может, в акватории АвтоВАЗа найдут неразорвавшиеся мины времен Второй мировой войны. А может, ничего объяснять и не станут.



Как сейчас происходит с импортом в Казахстан сахара из России.



В итоге на магазинных прилавках нет сахара вообще – ни российского, ни собственного производства.



Скоро станет неприличным приходить в гости на чай без собственного сахара.



В соцсетях размещают видео, как на каком-то тое в качестве приза за победу в конкурсе одному из гостей вручают мешок сахара…



Магазин меховой одежды в столице то ли в шутку, то ли всерьез объявляет акцию: тому, кто купит норковую шубу, продадут 4 килограмма сахара по цене 250 тенге за килограмм. В комментариях некая дама признается, что все равно давно уже хотела купить шубу, а теперь и варенье пора варить…



В Жанаозене сахар продавали только тем, кто совершил уже покупки минимум на две тысячи тенге…



В Кызылорде цена килограмма сахара превысила две тысячи тенге…



В Алматы, столице и других населенных пунктах страны очереди выстраиваются задолго до открытия магазинов, а когда сахар привозят, расхватывают его прямо с тележек…



Вице-премьер и министр торговли Бахыт СУЛТАНОВ и министр сельского хозяйства Ербол КАРАШУКЕЕВ получили по выговору от президента, который назвал ситуацию с сахаром "позором".



После выговоров посыпались откровения. Оказалось, что оба проштрафившихся чиновника пьют чай без сахара: Султанов обычно с медом, а Карашукеев - вообще одну заварку вприкуску с черным хлебом. Хорошо хоть мясо, кажется, едят, а то бы, наверное, у нас был еще один дефицитный товар.



Оба признают, что решение проблемы от них никак не зависит. Откроет осенью Российская Федерация экспорт сахара – значит, проблема сама и решится.



Впрочем, не будем утверждать, что тот же Карашукеев сидел сложа ноги – наоборот, он бегал повсюду в поисках сахара. Как рассказал сам министр, сначала он побежал к крупным производителям – сахарным заводам в Бразилии. А на сахарных заводах ему сказали, что у них весь объем уже выкупили транснациональные компании. Тогда Карашукеев побежал к транснациональным компаниям, а те ему сказали, что у них весь сахар уже выкупили региональные поставщики. Тогда Карашукеев побежал к региональным поставщикам, а те ему сказали, что они тоже уже все продали, но, увидев искренние слезы в глазах стоящего на коленях казахстанского министра, таки выдали ему 5 тысяч тонн сахара вместо 20 тысячи тонн, которые он просил. И это еще не все приключения министра. Потом товар вдруг застрял в Афганистане и портах Грузии. Вот так бедствующее правительство талибов и нищенствующие грузинские портовики не дали Карашукееву победить сахарный дефицит в процветающем Казахстане!



Конечно, благонравный житель страны может осторожно поинтересоваться, а чем вице-премьер Султанов, министр Карашукеев и другие члены правительства занимались до того, как бразильские производители, транснациональные компании и региональные поставщики распределяли потенциально наш сахар, а потом не уважающие нас афганцы и грузины спрятали его в своих дувалах и саклях. Ясно же чем занимались – верили в Россию как верного союзника и надежного партнера, а война-то где-то далеко.



Так кто же так насолил сахаром Карашукееву?



Как известно, президент старого Казахстана, быстро освоивший почетное звание дилера нации, накрепко привязал нашу экономику к российской. Эта связь много лет была неразрывной во многом благодаря взаимовыгодной коррумпированности чиновников двух стран. А теперь вот бедному Карашукееву приходится бороться с последствиями этой дружбы.



… Вспомнилось, как примерно об эту пору год назад министр торговли Бахыт Султанов съездил в Ташкент, где удачно договорился закупить узбекской черешни на 500 тысяч долларов, чтобы затем с выгодой перепродать ее в торговые сети Дубая. Купил – продал. Вот это, я понимаю, реальный бизнес! Это вам не сахар выпрашивать у других стран. И тем более, не самим выращивать сахарную свеклу и налаживать собственное производство сахара.



Мне иногда кажется, что премьер-министр Алихан СМАИЛОВ ни сном ни духом не ведает, что творится в стране с сахаром. Ровно месяц и три дня назад он сказал буквально следующее: "У нас сахара более, чем достаточно". При этом, ссылаясь на доклад ему того же министра Карашукеева, премьер нравоучительно говорил нам, что "при том, что потребление в месяц 59000 тонн по стране, у нас запасов 101000 тонн". Видимо, после 25 июня Карашукеев больше ничего не докладывал Смаилову, из-за чего глава правительства продолжает думать, что сахара в стране завались. Да и чай он тоже пьет без сахара.



Вообще, думается мне, в правительстве большие проблемы с коммуникациями. Не только Смаилов не знает, над чем работает Карашукеев, но и другие члены правительства тщательно скрывают друг от друга свои дела.



Например, в последние месяцы оживились некоторые профессиональные любители Родины из числа отставных политиков, которые в свободное от общественной работы время позволяли себе поваляться в ногах первого президента, а теперь именно по этой причине так же страстно его не любят.



То они требуют отнять у НАЗАРБАЕВА и его окружения всех их деньги и поделить на всех. С условием, что делить будут они.



То предлагают раздать людям средства Нацфонда. Раздавать, конечно, должны тоже они.



В общем, у них много понятных простому народу требований, среди которых и такое откровенно популистское, как снижение возраста выхода на пенсию для женщин.



Вот и спрашивают вице-премьера и министра финансов Ерулана ЖАМАУБАЕВА, что решили делать с пенсионным возрастом женщин, а он отвечает: "Пока не рассматривался. Я еще раз заверяю, в правительстве этот вопрос не обсуждался… Предложения еще не было. Не было обсуждения".



Но до этого министр труда и социальной защиты Тамара ДУЙСЕНОВА говорила нам обратное: "Вопрос снижения пенсионного возраста женщинам обсуждается с финансовым блоком правительства для оценки того, потянет ли страновой бюджет дополнительные траты или нет".



Еще один вице-премьер Ералы ТУГЖАНОВ тогда же говорил, что "вопрос о снижении пенсионного возраста находится на стадии обсуждения в правительстве".



С каким таким финансовым блоком правительства обсуждала пенсионный вопрос Дуйсенова и где в это время был сам руководитель этого блока Жамаубаев?



Почему один вице-премьер знает, что вопрос в правительстве обсуждается, а другой – не знает?



Кто-нибудь из них хотя бы информировал премьера Смаилова о том, что у них вообще-то есть такой вопрос?



Без сомнений, правительство, будь оно честным и ответственным перед своими гражданами, должно было сразу сказать, что экономика страны просто не потянет такой социальный груз, как снижение пенсионного возраста. Могло при этом справедливо и обоснованно сослаться и на мировую тенденцию, когда этот возраст пока только повышается. Но правительство быть честным и ответственным просто боится. Как бы взяли вопрос в работу, а потом тишина.



А при ситуации, когда премьер не знает, чем заняты его министры, а те в свою очередь не понимают, что делают другие их коллеги, на поверхность всплывает сплошное вранье.



… Да, ладно, лишь бы никому из них не пришла в голову идея создавать тут совместное производство инновационной Lada Granta.



Берегите себя! Источник - ratel.kz

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