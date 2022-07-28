 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.07.2022
14:21  Самая богатая женщина Азии Янг Хуэйянь потеряла половину состояния
14:08  29 июля международный день тигра: возращение хищника в Казахстан
13:55  В Бухарской области появится филиал индийского Института Ачарья
13:52  Верненский уездный начальник Владимир Герн (материалы к биографии), - В.Проскурин
13:51  На сторону России перебежал с массой секретных документов полковник СБУ Дмитриев
13:45  Почему Запад не может договориться с остальным миром, - М.Хазин
13:42  Как дилер нации насолил сахаром казминистру Карашукееву, - Сапа Мекебаев

13:25  Джонатан Хеник утвержден новым послом США в Узбекистане
13:21  В двух освобожденных городах ЛНР найдены очередные американские биолаборатории
10:47  40 убитых, 130 - ранено. Укры из "Химарсов" обстреляли лагерь с своими же пленными
10:07  Казахстан вводит запрет на вывоз угля
09:50  Активы заморожены. Великобритания ввела санкции против двух племянников Алишера Усманова
09:13  Кырчиновники придумали Программу сохранения НацТрадиций. Из 46 пунктов!
09:06  Рядом с Нур-Султаном. В заброшенных золотых шахтах гибнут нелегальные "копатели"
09:01  Сельские акимы Казахстана: спустя год после выборов, - Г.Илеуова
08:18  Министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин серьезно нарушил партийную дисциплину и попал под следствие
08:10  Украинки и секс-индустрия в Европе. У торговцев живым товаром появились новые возможности, - А.Кренгель
08:07  Виражи и пинг-понг Токаева будут продолжаться, - А.Уваров
08:04  И вышел грозить в туман над Янцзы. Си Цзиньпин предостерег Джо Байдена от игр с огнем, - Къ
08:01  Хафтара будут судить в США по законам мирного времени. Новая попытка укрыться от Фемиды играет против ливийского маршала
01:15  Срочные меры по экономии газа раскалывают Евросоюз
01:12  Dark Web. Чего боятся американские конгрессмены? - Владимир Овчинский
01:08  Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС
01:03  Упрощение будущего… Глава из книги "Основы системного мышления. В эпоху большой отмены", - Игорь Шнуренко
01:01  ШОС сосредотачивается, - Максим Казначеев
Четверг, 28.07.2022
22:34  Запад дождется Дубины русской народной войны, - Александр Проханов
22:30  Сын экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева назначен первым замглавы Таможенной службы Киргизии
22:21  Единая госполитика по адаптации мигрантов в России пока не выработана, - Екатерина Трифонова
14:55  Впереди танкерный коллапс: новая грань мирового энергокризиса
14:54  Сенат США принял резолюцию о признании России государством - спонсором терроризма
13:55  Ротация шефов областных КНБ в Казахстане
13:16  Родился 10-миллионный таджикистанец!
09:31  Россия откроет консульство в узбекском Самарканде
09:14  Ош. В Кыргызстане в автокатастрофе погибли три сотрудника Погранслужбы России
09:09  Россия побеждает Запад в борьбе за Африку... Зачем козе - баян, икона - папуасу?
08:10  Антироссийский дрифт токаевского Казахстана, - Wall Street Journal
07:55  Мирзиеев объявил "ударные 30 дней" для спасения выгорающего урожая хлопка
07:46  Бывшие демократы и республиканцы создали "третью" партию в США - Forward Party
07:18  Выборы в Бразилии чреваты большой смутой. Во избежание Безобразилии, - Къ
07:10  Китай окажет помощь Минобороны Кыргызстана на 50 млн юаней
06:59  Закат американской мировой гегемонии. Конец империи редко бывает безболезненным процессом, - В.Прохватилов
06:46  Разлад с Москвой усилил политический раскол в Израиле, - Игорь Субботин
06:40  КазСельхоз. Новые деньги для старых схем? - Р.Рысмамбетов
01:54  Центральная Азия: вместе не получается, врозь невозможно, - И.Джорбенадзе
01:51  Метро в Алматы убыточно: почему?
01:50  Китай с Россией практичен, а она с ним - романтична
01:45  Хуторская сепарация против имперского единства. Почему Россия обречена на победу, - Р.Ищенко
01:44  Консультативная интеграция. Почему страны ЦА далеки от объединения, - Сергей Кожемякин
00:43  Договориться с Пекином Байдену мешает Пелоси, - Владимир Скосырев
00:38  Гагаузы отказываются участвовать в молдавских выборах, - Светлана Гамова
00:27  Требуется дезападнизация Средней Азии, - Дмитрий Винник
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Почему Запад не может договориться с остальным миром, - М.Хазин
13:45 29.07.2022

Почему Запад не может договориться с остальным миром
для Западного глобального проекта пришли очень тяжелые времена

Михаил Хазин

В чем весь фокус?

Дело в том, что западный мир очень долго руководил глобальным проектом. Иными словами, элитной группой, связанной с международными финансистами, транснациональными банкирами. Главным ее инструментом контроля является Бреттон-Вудская система со всеми институтами: МВФ, Мировым банком, ВТО и всеми дочерними структурами. Как мы сегодня понимаем, туда входит Всемирная Организация Здравоохранения, международные суды и еще много что. Эта система оказалась в сильно более худшем положении, чем они рассчитывали.

Иными словами, они не могут продолжать те договоренности, которые у них были с Россией, Китаем и Индией, потому что они не смогут держать ситуацию. Это как Николай Второй с шестнадцатого года пытался сохранить свои обязательства перед Антантой, но было понятно, что ресурсов у него на это нет. Особенно если в Вашингтоне придет к власти Трамп, а в Лондоне останутся те же силы, которые стоят за Джонсоном. Он, кстати, единственный более-менее разумный политик среди современных G7. Очень хорошо про это сказал Дмитрий Дробницкий: "На последнем заседании G7 был один политик, Джонсон, который четко понимал зачем он приехал, чего он хочет".

Мы видим, что в 2018 году Западный глобальный проект потерпел поражение в Лондоне. Пришел Джонсон, который был представителем элиты Британской империи, потерявшей политическую власть в Лондоне в 1936 году.

В 2016 году глобалисты проиграли в США, но в 2020 сумели взять реванш.

Кстати, не исключено, что сейчас они возьмут реванш в Лондоне. Откуда взялась Мэй, которая была предшественницей Джонсона? Она как раз представляет западный глобальный проект. Но шансов у нее мало.

И есть третья сила - совсем старая аристократия, до времен Славной революции во многом ориентированная на католические круги - ее представляет министр обороны Уоллес.

Для Западного глобального проекта пришли очень тяжелые времена: экономика Евросоюза, где правит этот проект, валится. Экономика Соединенных Штатов Америки валится. И, соответственно, валится международная субъектность.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659091500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О ситуации на финансовом рынке в июне 2022 года
- Массовый возврат неиспользуемых сельскохозяйственных земель в пользу государства продолжается в Казахстане
- Будут ли упорядочены тарифы на электроэнергию?
- О заседании коллегии Генеральной прокуратуры
- Проблему дефицита сахара рассмотрели в партии "AMANAT"
- Осуждены организаторы финансовой пирамиды "Инвестмент-18"
- Осужден замруководитель департамента экологии
- Завершено досудебное расследование в отношении директора специальной школы-интерната для детей-сирот ВКО Базархановой А. по факту хищения свыше 12 млн. бюджетных тенге
- О гибели военнослужащего Пограничной службы КНБ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  