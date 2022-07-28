Почему Запад не может договориться с остальным миром, - М.Хазин

13:45 29.07.2022

Почему Запад не может договориться с остальным миром

для Западного глобального проекта пришли очень тяжелые времена



Михаил Хазин



В чем весь фокус?



Дело в том, что западный мир очень долго руководил глобальным проектом. Иными словами, элитной группой, связанной с международными финансистами, транснациональными банкирами. Главным ее инструментом контроля является Бреттон-Вудская система со всеми институтами: МВФ, Мировым банком, ВТО и всеми дочерними структурами. Как мы сегодня понимаем, туда входит Всемирная Организация Здравоохранения, международные суды и еще много что. Эта система оказалась в сильно более худшем положении, чем они рассчитывали.



Иными словами, они не могут продолжать те договоренности, которые у них были с Россией, Китаем и Индией, потому что они не смогут держать ситуацию. Это как Николай Второй с шестнадцатого года пытался сохранить свои обязательства перед Антантой, но было понятно, что ресурсов у него на это нет. Особенно если в Вашингтоне придет к власти Трамп, а в Лондоне останутся те же силы, которые стоят за Джонсоном. Он, кстати, единственный более-менее разумный политик среди современных G7. Очень хорошо про это сказал Дмитрий Дробницкий: "На последнем заседании G7 был один политик, Джонсон, который четко понимал зачем он приехал, чего он хочет".



Мы видим, что в 2018 году Западный глобальный проект потерпел поражение в Лондоне. Пришел Джонсон, который был представителем элиты Британской империи, потерявшей политическую власть в Лондоне в 1936 году.



В 2016 году глобалисты проиграли в США, но в 2020 сумели взять реванш.



Кстати, не исключено, что сейчас они возьмут реванш в Лондоне. Откуда взялась Мэй, которая была предшественницей Джонсона? Она как раз представляет западный глобальный проект. Но шансов у нее мало.



И есть третья сила - совсем старая аристократия, до времен Славной революции во многом ориентированная на католические круги - ее представляет министр обороны Уоллес.



Для Западного глобального проекта пришли очень тяжелые времена: экономика Евросоюза, где правит этот проект, валится. Экономика Соединенных Штатов Америки валится. И, соответственно, валится международная субъектность.