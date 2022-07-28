 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На сторону России перебежал с массой секретных документов полковник СБУ Дмитриев
13:51 29.07.2022

Экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Дмитриев в пятницу, 29 июля, самостоятельно сдался сотрудникам российских силовых структур. По их данным, он курировал подрывную деятельность украинских спецслужб на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и вербовку.

"Основными задачами группы было проведение активных контрразведывательных мероприятий на территории республик Донбасса, а также разведывательно-подрывная деятельность в отношении гражданских и военных объектов", - рассказал РИА "Новости" источник.

Так, Дмитриев с 2015 по 2019 год под позывным "Стич" руководил оперативной группой из примерно 35 человек, занимавшейся вербовкой и фильтрацией граждан, которые часто пересекали линию фронта и имели родственников на Украине, посредством личных бесед с родными. Они работали под прикрытием программы "Тебя ждут дома", которая якобы содействовала возвращению военных ДНР и сотрудников правоохранительных органов с территории Донбасса.

25 июля стало известно о срыве операции украинской разведки по вербовке российских летчиков и угону самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. По данным ведомства, планировалось склонить пилотов осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые Вооруженными силами Украины аэродромы.

23 июля в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от Луганской Народной Республики (ЛНР) было возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК ЛНР о государственной измене. Дмитрий Шабанов передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР.

Тогда же российские силовики задержали жителя Херсона, который являлся агентом украинской разведки и предоставлял вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о перемещении войск РФ в Херсонской области. Передача данных херсонцем велась с данных камер системы видеонаблюдения.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Источник - iz.ru
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