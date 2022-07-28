В Бухарской области появится филиал индийского Института Ачарья

13:55 29.07.2022

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Бухарской области появится филиал индийского Института Ачарья. Трехсторонний меморандум между Мининфокомом, хокимиятом Бухарской области и институтом был подписан накануне в Дели, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Институт Ачарья, основанный в 1990 году, является одним из крупнейших частных учебных заведений в Бангалоре. В его состав входят 10 институтов и 15 научно-исследовательских центров. В сети институтов Ачарья обучается более 15 тысяч студентов и 250 докторантов из 75 стран мира. Обучение ведется по более чем 100 образовательным программам.



