Самая богатая женщина Азии Янг Хуэйянь потеряла половину состояния

14:21 29.07.2022

Карина Мельникова



Состояние Ян Хуэйянь, основного акционера китайского гиганта недвижимости Country Garden, уменьшилось на 52% и теперь составляет $11,3 млрд. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.



Самая богатая женщина Азии потеряла более половины своего состояния за последний год. Причиной тому кризис, охвативший сферу недвижимости в Китае и продолжающий усугубляться.







Янг Хуэйянь (Yang Huiyan) унаследовала состояние в 2005 году от отца - основателя компании Country Garden, которая сейчас является одним из крупнейших операторов недвижимости в Китае. В среду, 27 июля, акции Country Garden упали на 15% после того, как компания объявила, что будет продавать новые акции для привлечения денежных средств.



Поступления от продажи будут использованы для "рефинансирования существующей оффшорной задолженности, общего оборотного капитала и будущего развития", - говорится в заявлении Country Garden на Гонконгской фондовой бирже.



На втором месте в топе "самых богатых женщин Азии" - Фань Хунвэй. Состояние генерального директора компании по производству химического волокна Hengli Petrochemical оценивается в $11,2 млрд.



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