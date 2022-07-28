Россия без Запада. Глобализация споткнулась о Донбасс, - Валерий Коровин

21:10 29.07.2022 Россия без Запада. Глобализация споткнулась о Донбасс



Валерий Коровин



Русская спячка, длившаяся несколько последних десятилетий, наконец, завершилась, и возвращение России в историю началось именно в Донбассе. Даже не в Крыму, где все прошло довольно буднично и очень быстро и виртуозно было вписано в ординарную политическую реальность путинской России. Но именно там, где русским пришлось вступить в серьезную схватку с цивилизационным Западом.



Партия страха - саботаж в штабах



Именно Донбасс стал спусковым крючком цивилизационного противостояния. Восемь лет кремлевская Партия страха саботировала этот процесс, морочила президенту голову, подкрепляя свои действия медиастратегиями, направленными на уклонение от этого, как мы сейчас видим, неизбежного цивилизационного столкновения. Все ради того, чтобы продлить свое благоденствие на вершине власти. А в действительности - обывательское наслаждение от комфорта пребывания во властных структурах, удовольствие распоряжаться медиасредой, с удовлетворением наблюдая, как конъюнктурные политологи в один голос твердят о необходимости мира любой ценой, а сторонники ввода войск на Украину, ставшую геополитическим плацдармом Запада, падают вниз высочайшим изволением сидельцев высоких кабинетов.



Восемь лет безвременья. Цена этого исторического зазора - тысячи жертв Донбасса, погибших под безответными обстрелами за эти годы поражения и позора. Теперь же - гораздо более ожесточенна война, остервенелое сопротивление со стороны натасканных натовскими инструкторами украинских карателей и новые жертвы, уже среди профессиональных российских военных, вынужденных решать поставленные задачи в куда более сложных условиях. Это в 2014 году у постсоветской Украины не было армии, а та, что была, сдавалась без боя, оставляя технику и вооружение под натиском мирных жителей, на личных "Нивах" преграждавших путь танковым колоннам.



Восемь лет комфортного сидения в кремлевских кабинетах идеологов Партии страха дали необходимый карт-бланш, чтобы подготовить из разрозненных оборванцев ВСУ боеспособные карательные отряды украинских нацистов. И вот только после того, как Украину обильно снабдили натовским оружием и беспилотниками, нам пришлось совершить неизбежное - начать Специальную военную операцию по денацификации, демилитаризации и неизбежной теперь уже деукраинизации. По зачистке того пространства, которое, если бы не пораженческие стратегии Партии страха, еще восемь лет назад вернулось бы в лоно Государства Российского вслед за Крымом и по тому же сценарию. Теперь же позади тысячные жертвы, а впереди война. Ну что, хорошо посидели, сытно погуляли, невводилы? Счет выставлен, но оплачивать, похоже, опять не вам.



Глобальная пересдача - к многополярному миру



Но, как говорится, нет худа без добра. Теперь уже никаких иллюзий относительно Запада. Донбасс стал пределом распространения глобализма на Восток, разделительной линией между однополярным моментом, когда США рассматривали мир как сферу своего единоличного влияния, и новым многополярным миром, где не одна, а несколько цивилизаций будут на основе консенсуса определять судьбу человечества.



Сначала глобализация забуксовала в песках Сирии. Стоило российскому президенту пошевелить мизинцем и направить в Сирию российские ВКС, как каток "неизбежной" глобализации остановился и больше уже никуда не двинется. "Объективный процесс" глобализации - как говорили они - теперь навечно похоронен там, где его остановили русские, заносимый сирийскими песками.



В Донбассе же начался обратный процесс - строительство нового, многополярного мира, идущего на смену американской глобализации. Именно там был разрушен сакральный страх перед Западом. Путин начал СВО спокойно, даже как-то обыденно, не обращая внимания на адский вой, поднявшийся на Западе. Путин не испугался, а глядя на него - никто не испугался, а значит, не так страшен черт. Путин спокоен - и все спокойны.



Антизападная коалиция складывается на наших глазах, и вот уже становится очевидно, что Запад - это абсолютное меньшинство человечества, но даже там, среди этого меньшинства, большинство - против либерально-глобалистских экспериментов западных элит - меньшинств среди меньшинства.



Донбасская военная кампания показала: Запад боится большой войны с применением ядерного оружия (и правильно делает), ограничиваясь санкциями. Санкции же ударили в первую очередь по самому Западу, а особенно по Европе, давно превратившейся в американскую колонию. Именно Европа дороже всего платит за американскую авантюру на Украине. А оно ей надо? Может быть, пора освободиться от американской оккупации, став самостоятельным цивилизационным полюсом, без диктатуры со стороны Вашингтона? Когда в Европе восторжествует здравый смысл и суверенная воля, тогда американский век окончательно завершится, а сама "Европа народов" вступит в многополярный клуб.



В Донбассе сформировалась глобальная антизападная коалиция. Никто за пределами Запада не поддержал американские санкции против России, а многих внутри Запада заставили силой. Но страх перед США продлится недолго. Примерно до первых холодов, дальше включится инстинкт самосохранения, который покончит с трансатлантическим союзом, а верх возьмет прагматизм.



Русофобия как политтехнология



Русофобская истерия, запущенная, как по команде, в Европе, и подхваченная подобострастными вассалами на постсоветском пространстве, сходит на "нет" с каждым залпом "Калибров", с каждым освобожденным населенным пунктом Донбасса и Юго-Востока бывшей Украины, с каждым очередным котлом, размалывающим остатки американской амуниции, которую они ценят дороже, нежели то, что находится внутри нее. Что для представителя "избранной нации" жизни граждан бывшей Украины? Ничто, мусор, пушечное мясо, расходный материал американской внешней политики по сдерживанию России.



Чем больше военных побед со стороны союзных сил, тем яснее становится, что вся русофобия, вдруг как по команде возникшая в Европе, носит исключительно политтехнологический характер, призванный скрыть распад трансатлантического союза.



Все яснее становится, что атрибуты "мирового сообщества" напялили на себя самозванцы, меньшинства, изгои здоровой части человечества. Что это не мир поднялся против России, за Украину, но Запад, и даже не весь Запад, а лишь сети Сороса*, проплаченные американскими фондами СМИ, да экзальтированные украинские беженцы, наводнившие улицы Европы и оказавшиеся похлеще арабов.



Донбасс вскрыл иллюзорность русофобских настроений, их инструментальный, искусственный характер. С каждым признанием очередного карателя из сдавшегося союзникам полка "Азов"** мир содрогается, приходя в ужас от жестокости совершенных преступлений против человечности.



Против чего выступают сегодня критики войны? Против уничтожения этих потерявших всякий человеческий облик зверей, пытавших и насиловавших тех, кого не считали истинными "украинцами", с такой изощренной жестокостью, что мурашки по коже? На стороне кого выступают сторонники Украины? На стороне тех, кто прикрывается мирным населением, как скотом? На стороне тех, кто размещает тяжелое вооружение в жилых массивах, устраивает дислокации в детских садах и школах, грабит больницы, забирая последнее, и расстреливает своих сограждан без суда и следствия за малейшую симпатию к "москалям"?



Русские потому так медленно продвигаются по Донбассу и Юго-Востоку, что не ожидали такой звериной ненависти к своим же согражданам со стороны "захистников". Что́ "украинцы", так рвущиеся на Запад, переняли у этого Запада? Явно не "права человека", не торжество закона, не правовое государство, не свободы - об этом уж совсем смешно говорить. Высокомерие, расовое превосходство, презрение к "быдлу", то есть ко всем, кто не обвешан свастиками и нацистской символикой, - вот что взяли они на Западе.



На этом фоне русские есть последняя надежда не только на справедливость, но и на жизнь, и это понимает каждый. Даже в Европе, в самих США, кто хоть как-то минимально пытается разобраться в происходящем. Русофобия сегодня - это удел сторонников украинствующих карателей, человеконенавистников, высокомерных расистов. Все остальные - за русских. И эта русофилия, набирающая обороты по всему миру - также следствие разворачивающихся в Донбассе процессов.



Преемственность русской истории



Происходящее в Донбассе окончательно оформило преемственность русской истории. Именно здесь стало понятно, что нет и не может быть никаких противоречий между сторонниками досоветского периода, советского, а также теми, кто не застал советскую эпоху, базируя свой патриотизм на новейшей истории России перед лицом общего врага - глобалистского Запада.



Именно Запад отрицает всю русскую историю комплексно и во всех ее проявлениях, будь то период царя Иоанна IV и его предшественников, романовский период или советский. Не угодила Западу даже ельцинская эпоха тотальной сдачи всего и вся, ибо именно в этот период истории, когда Россия, по сути, самоликвидировалась изнутри, военный блок НАТО максимально продвинулся на Восток, поглотив те страны Восточной Европы, которые подразумевались как нейтральные на момент распада советского блока.



Та ненависть и неприязнь ко всему русскому, к России в целом, которая проявилась и по отношению к Донбассу, заставила начать процесс восстановления евразийской цивилизации максимально активным образом. Ведь именно там воочию проявилась геополитическая логика, в основе которой противостояние двух типов цивилизаций: морской - глобалистский Запад с центром в США (прежде - Британия) - и сухопутной, евразийской, в центре которой лежит Россия, Хартленд, географическая ось истории.



Именно в Донбассе стало понятно, что Запад поддержит любого, кто выступает против России, вне зависимости от его идеологических воззрений. И если против России и русских будут выступать откровенные нацисты, Запад будет поддерживать нацистов, а также террористов, исламистов, сатанистов, да кого угодно, лишь бы против России. Все это заставило принять геополитическую логику в качестве базовой, когда речь идет о противостоянии с Западом, и осмыслить Россию не просто как государство, а как движущую силу евразийского блока - одного из полюсов грядущего многополярного мира, объединяющего государства и народы, близкие по культуре и ментальности.



Вместе с этим произошло и восстановление русской субъектности - осмысление русских как народа, то есть как органической общности с общей культурой, языком, верой, традицией. И произошло это, как ни странно, от противного. Ведь если Запад так ненавидит русских, что готов пойти ради противодействия им на союз с дьяволом, то значит, русские чего-то стоят. Именно Запад пробудил в нас необходимость самоосмысления. В исступлении отрицая нас, противостоя нам, Запад заставил нас задуматься над вопросом: а кто мы, русские, какова наша идентичность, наша миссия? И что это значит - быть русским?



Без Запада



Донбасское противостояние с Западом, по сути, открыло нам глаза. Мы не только пробудились от своего мертвецкого богатырского сна, не только начали осмыслять, кто мы есть, не только начали процесс восстановления своей субъектности, но и задумались над будущим. Что будет после СВО?



Понятно, что как прежде уже не будет, как бы ни заклинали нас адепты Партии страха, все еще надеющиеся на то, что вот сейчас все вернется и будет как прежде. Не будет. Произошедшие изменения необратимы. То, что сделал Запад с нами, разделило нас с ним окончательно и бесповоротно. Они взяли часть нас самих, нашу неотъемлемую малоросскую составляющую, одну из основ русского народа, и настроили против нас.



Создав искусственную политическую идентичность - украинцев - Запад не только навязал им мысль о том, что они какая-то отдельная нация (политическая общность), но и заставил этих самых "украинцев" нас ненавидеть. Но и на этом не остановился, превратив украинство в самое яростное русофобское течение, заставив "украинцев" не просто ненавидеть, но убивать русских. И не просто убивать, а глумиться, изощренно пытать, насиловать, кастрировать, истязать, измываться, не только над живыми, но и над трупами.



Это что же надо было сделать с людьми, чтобы они стали страшнее лютых, бешеных зверей? Мы до сих пор не можем осознать этого, поверить в это. Как не готовы поверить в то, что мать, отец, брат, сестра, самые близкие нам люди способны нас возненавидеть так, что готовы убить нас без сожаления. Запад вложил в украинцев и украинство всю свою ненависть, обратив их против нас. Нет ничего более подлого и бесчеловечного. Этим самым они окончательно отрезали нам путь на Запад.



Да, мы проявили слабость. Сначала, когда впустили Запад в себя. Потом, когда позволили ему создать проект "Украина". Потом, когда признали эту Украину, и не только признали, но и сами приняли участие в украинизации малороссов и русских Юга Руси. Потом сами отстроили ее как государство, создали там всю инфраструктуру и промышленность. Потом отпустили все это. Потом закрыли глаза на поглощение Украины Западом, на перепрошивку ее, на превращение в главный инструмент против России. Да, мы спали, а они - пользовались этим, отпиливая часть нас самих по живому.



Без Украины



Украина - наша слабость, а Запад - наш абсолютный враг, такой же, каким для нас является дьявол - вот главный вывод, который мы должны сделать из донбасской ситуации. Наша сила - это больше никакой Украины, никогда. И никакого Запада.



Нам необходима долгосрочная стратегия бытия: России без Запада, мира без Запада, Юга Руси - без Украины. "Украинство" - это страшная русофобская зараза, которая в пределе убивает нас. Это не забавно, как когда-то казалось, особенно в советские времена, когда русские были сильны, а партия стояла над законом. "Украинство" - это страшно. Оно убивает.



И здесь не стоит путать украинцев и малороссов, что у нас часто делают по инерции советского периода. Украинец - агрессивный русофоб, садист и убийца, ненавидящий все русское, "Украина" - искусственный политический проект, созданный Западом против России и русских - их мы ненавидим и будем последовательно проводить не только демилитаризацию и денацификацию, но и полную деукраинизацию этого пространства.



Любим же мы малороссов, ибо это часть нас самих. Малоросс - это принадлежность к группе этносов юго-запада Большой России. Это не политическая (искусственная) общность, а органическая, естественная. Это культура, говоры, танцы, вышиванки, кухня, мягкие звуки и душевное пение, казаки и хлеборобы - это то, что составляет часть большого русского народа, его малоросская составляющая. Именно малороссов как неотъемлемую часть русского мира мы сегодня освобождаем от украинствующих молодчиков и карателей, нацистов и расистов, от украинствующих меньшинств, захвативших власть над большинством на этом пространстве юго-западной Руси.



Ну и конечно - внутренняя пересборка. Нужно вычистить из нашей жизни, из нашего бытия, нашего государства, общества, из нашей жизни все западное. Западную культуру, западное образование, ценности, подходы, идеологии, религии, вообще любое западничество отменить. Взять только технологии, и то выборочно - брать по необходимости в рамках модернизации без вестернизации.



Благодаря Донбассу Россия пробудилась и остановила глобализацию. Русские вновь осмыслили себя субъектом истории и начали строительство евразийского цивилизационного полюса грядущего многополярного мира. Россия вернулась в историю, чтобы загнать дьявола - Запад - обратно под спуд, вернув себе миссию катехона. И катализатором всех этих тектонических изменений стал Донбасс. Да, плата за это была кровавой, и жертвы многочисленны. Но они оказались не напрасны. Россия пробудилась, и пробудили ее герои Донбасса, чьи имена навечно начертаны на скрижалях русской истории.



* Структуры Фонда Сороса признаны нежелательными на территории России



** СК РФ возбуждены уголовные дела в отношении бойцов полка "Азов" за особо тяжкие преступления



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В 2014 году, без демонстрации мощи ВКС и калибров в Сирии, без сверхзвука, Сарматов, Посейдонов, Запад бы как говорил Путин "дернулся против нас", а сейчас они хотели бы, но уже не могут. Знают, что ответ будет жестким. Поэтому за эти 8 лет Запад и НАТО даже где-то деградировали и экономически, и в военном плане, мы больше поняли всю его антирусскую сущность (чего стоит глумление над нашими олимпийцами), там открытой стала гейпрапоганда (русских мужиков от этого тошнит). Мы (процентов 80 населения) поняли, что Запад - это сатанисты, абсолютное зло. Так что пауза от столкновения с Западом - явно пошла нам на пользу.

Другое дело, что бандеровская идеология за эти годы, активно внедряемая с детсадовского возраста, одурманила значительную часть населения Окраины. Инструкторы НАТО практически из всех стран и операция против Донбасса позволили создать боеспособную армию бандеровцам. Они все время применяли террористические методы (мы до сих пор их не используем). В этом плане нашей Армии сложнее. Но в 2014 году и наша Армия была еще не так конкурентоспособна. Мы еще почему-то не вводили санкции против бандеровской Окраины, поставляя все и вся до последнего. Это уже наша жадность (которая губит фраера).

Поэтому, взвесив все за и против, наверное сам Господь Бог двинул на Запад русские батальоны очищать Киевскую Русь от сатанизма. Все было сделано вовремя. В противостоянии с Предателями Русского мира и их покровителями из Запада сложно было рассчитывать, что будет без многих и многих жертв.Но, самое страшное уже позади. Запад экономически нас не может одолеть, в военном плане мы постепенно перемалываем воспитанных в бандеровской идеологии нациков. Зима и наши жесткие санкции (прекратить поставки даже газа через Украину, а также электроэнергию), отрезвит окончательно бандеровцев. Надеюсь, что начнутся голодные бунты, на гиляку повесят сами Зеленского (он так хотел славы), будут брожения и в Армии. Беженцев из Окраины в Европе будут гнобить местные, посчитавшие, что именно из-за этой проклятой страны они скатились в нищету. Появится у них очередной Б. Хмельницкий, который повернет оружие против западенцев, ляхов и янки. Ждать и действовать осталось полгода.



Олег

Невещий

Сегодня в 14:48

"Партия страха - саботаж в штабах

Именно Донбасс стал спусковым крючком цивилизационного противостояния. Восемь лет кремлевская Партия страха саботировала этот процесс, морочила президенту голову, подкрепляя свои действия медиастратегиями...."



Так "думать" можно,и записывать такие "мысли" - но публиковать на "Завтра" зачем?

Восемь лет нужны были для того,чтобы СЕГОДНЯ было чем ответить НАТО на Украине.

Тогда нечем было,восемь лет назад.

Коровин - марсианин?. Сколько еще инопланетян ?



Петя

Иванов

Сегодня в 17:03

Вся борьба,все ее ужасные перипетии еще впереди.Пока еще путинская Россия почти по-прежнему повоевывает на окраине малыми силами.(При этом наши воины конечно же сполна выполняют свой долг).А против нас многократно превосходящий враг воюет максимально остервенело и с применением самых что ни на есть сатанинских методов.Военная эскалация будет только нарастать.Вот уже и Германия глядя на нашу бесхребетность решилась массово поставлять бандерлогам современное вооружение.А это очень весомый фактор кинутый на чашу весов.Давно уже пора нам воевать мощно и стремительно.А это значит что нужно ввести на окраину совсем другие силы.Нужна совсем другая стратегия и тактика.Но для этого прежде всего нужна политическая воля верховного руководства страны.А ее нет.И пока не предвидится.Для необходимых перемен видимо нужен военный кризис,который просто заставит воевать по настоящему.И конечно же заставит провести самые радикальные необходимые перемены внутри нашей страны.Сейчас же мы наблюдаем всего лишь симуляцию таких перемен.



Александр

Ермошин

Сегодня в 19:14

"конечно - внутренняя пересборка. Нужно вычистить из нашей жизни, из нашего бытия, нашего государства, общества, из нашей жизни все западное. Западную культуру, западное образование, ценности, подходы, идеологии, религии, вообще любое западничество отменить. Взять только технологии, и то выборочно - брать по необходимости в рамках модернизации без вестернизации"

- Если "без вестернизации", да еще вычистить "все западное", то получится СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ!!



Александр

Штибин

Сегодня в 20:12

Река горная! Вода чистая кристально и холодная! Палатка брезентовая, маленькая печка и наслаждайся братишка вечностью…

Ягода северная! Вкус невероятный, будто поцелуй бога! Зальешь водой в ведре бруснику и пьешь серебренный настой всю долгую северную зиму, а еще имеется красника или сахалинская клоповка. Перемешаешь с сахаром, добавишь в чай! Пьешь и не напьешся…

На Сахалине цветет сакура. Если выехать из Холмска на север, то обязательно увидишь это невероятное цветение в заключительной декаде мая. Сахалинская вишня или сакура цветет невероятно красиво, а нежные, розовые цветочки украшают зеленые склоны…

Говорят, что на Сахалине водятся медведи! Да, наверное, но сколько мы по лесу не бродили, а медведей так и не увидели. Говорят, что медведи обиделись и ушли на север. Хорошо это или плохо? Сказать сложно! Медведь зверь сильный, умный и острожный! Пожелаем медведям удачи в таежных сахалинских распадках...

Зеленые, кудрявые сопки дружат с небом и морем, и жизнью своей очень довольны, а поезда убегают в тоннели в поисках счастья и дорога тогда вовсе не кажется вечностью...

С уважением Источник - завтра

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