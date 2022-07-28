ТаджСуд. Брата оппозиционного памирского политика Алима Шерзамонова приговорили к 18 годам колонии

21:13 29.07.2022

Суд Горно-Бадахшанской автономной области приговорил Муслима Шерзамонова, брата оппозиционного политика Алима Шерзамонова, к 18 годам колонии. Власти уголовное дело Шерзамонова не комментируют. Алим Шерзамонов сообщил Радио Озоди, что приговор брату был вынесен 29 июля.



Межведомственный штаб по обеспечению безопасности и общественного порядка в ГБАО 12 июня сообщил, что Муслим Шерзамонов был арестован после того, как во время обыска у него дома в Хороге были найдены автомат Калашникова, 18 патронов к нему и две гранаты Ф-1. Близкие Шерзамонова, в свою очередь, утверждают, что он добровольно ходил на допрос, с которого уже не вернулся.



Алим Шерзамонов, зампредседателя запрещенного в стране Национального альянса Таджикистана, заявил, что вынесенный приговор в виде 18 лет лишения свободы является категорически неприемлемым и предвзятым. "Мне до сих пор неизвестно, в каких преступлениях признали виновным моего брата. Ничего не знают об этом наши родные и близкие в Горном Бадахшане. Адвокат, которого мы нашли с огромным трудом, хранит молчание. Наши близкие родственники встретились в Муслимом в СИЗО, он также не сказал, какие преступления ему инкриминируют", говорит оппозиционный политик.



Власти Таджикистана считают 56-летнего Муслима Шерзамонова "членом организованной преступной группировки". Однако Алим Шерзамонов уверяет, что его брат никогда не состоял ни в каких группировках.



По словам близких, Муслим Шерзамонов в советское время окончил строительный техникум, позже получил диплом историка в Хорогском государственном университете. У него шестеро детей. Муслим Шерзамонов до ареста руководил строительной компанией в Хороге.



С 16 мая ситуация в городе Хороге и Рушанском районе ГБАО резко осложнилась. 17 мая группа жителей Рушана перекрыла дорогу Душанбе-Хорог и попыталась препятствовать движению боевой техники в сторону административного центра ГБАО. На следующий день власти объявили о проведении "контртеррористической" операции, в ходе которой, по официальным данным, погибли 16 человек. Местные жители сообщают о гибели около 40 протестующих. Силовиками задержаны десятки местных жителей, которых власти считают "членами преступных и террористических группировок". Жители говорят, что вышли на улицы только для того, чтобы защитить свои права, так как на них оказывалось давление уже в течение нескольких месяцев.