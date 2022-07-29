Карагандинский облмаслихат. Балаган заказывали? - А.Багрова

21:18 29.07.2022 "Руки прочь от Бексултанова": общественный совет Караганды вместе с ботами встали на защиту депутата



АНАСТАСИЯ БАГРОВА

Пятница, 29 Июл 2022,



Жалоба Токаеву в соцсетях стала причиной нескромных комментариев с описанием невероятных моральных качеств депутата городского маслихата

Как мы уже сообщали, бывшие члены общественного совета Караганды и несколько городских активистов выдали обращение к президенту страны. Они просят Касым-Жомарта ТОКАЕВА разобраться с действующим общественным советом.



Маслихат Караганды превратил третий созыв Общественного совета в клоунаду

Как бы ни настаивал секретарь маслихата и бессменный депутата Кудайберген БЕКСУЛТАНОВ вместе со своими коллегами из совета на его законности, нарушения там все же имеются. В частности, на данный момент в качестве главы созыва действует исполняющий обязанности председателя – согласно закону "Об общественных советах" такой должности не существует. Кроме того, утвержден заместитель председателя, что также не прописано в законе. Еще более скандальным оказалось смещение предыдущего главы совета Султана МЕДЕУБАЕВА. Его убрали общим голосованием, спустя три месяца работы, с формулировкой "ничего не сделал". По словам некоторых свидетелей совещания, поворот был неожиданный, а часть членов третьего созыва была подготовлена заранее. Может, Медеубаев и работал не достаточно активно, то теперь и вовсе совет ведет свою тайную жизнь, о которой ничего не известно.



Публикация с обращением к Токаеву от бывших членов общественного совета и блогеров набрала 100 репостов. Общественный совет попытался дать симметричный ответ их заявлению. В соцсети они выложили письмо с угрозами в адрес авторов жалобы Токаеву. Конечно, ситуации бывают разные, но общественники, обещающие привлечь для своей защиты правоохранительные органы – это что-то новое даже для Караганды. Мы начнем с конца этого произведения, во всех выдержках сохранена авторская орфография и пунктуация.



"Так, группой лиц, в социальной сети "Facebook" (указана ссылка на публикацию), было записано видеообращение к президенту страны, с призывом разобраться в работе общественного совета и маслихата города Караганды, в свою очередь мы, как действующие члены общественного совета выражаем уверенность, что соответствующими правоохранительными органами будет проведен комплексный анализ указанной выше публикации и комментариев к ней на предмет нарушения действующих норм законодательства, будет объективно оценена так называемая "общественная деятельность" каждого из лиц участвующих в вышеупомянутом видеообращении", - сказано в письме. Совершенно неясно, почему правоохранительные органы должны давать оценку общественной деятельности кого-либо. Опять же спешим напомнить совету, что это они нарушают законодательство поставив и.о. председателя Мухтарова – нет такой нормы в законе и никогда не было. А что по поводу оценки комментариев, то вот этого мы очень сильно ждем. Но, заметьте, как от этих строк веет стариной – знакомой затхлостью Советского Союза.



Общественный совет Караганды погрузился в интриги

"В современных реалиях, когда практически каждый гражданин имеет под рукой инструменты, позволяющие доносить свое субъективное мнение в социальных сетях до сотен, а порой и миллионов людей – крайне важно понимать меру ответственности, задумываться о возможных последствиях, о законности своих действий, в особенности, когда ты пытаешься представить свое субъективное мнение или же мнение небольшой группы людей – за мнение общества. Сегодня такие, морально низкие, подлые а прежде всего незаконные методы не редкость", - такими нравоучениями начинается письмо, которое якобы написали в общественном совете. Ясно одно: социальные сети – это зло, а люди имеющие свое, пусть и субъективное мнение, его приспешники.



"Порой не стесняясь в выражениях, эти люди кричат налево и направо о нарушении закона, о коррупции, безосновательно обвиняя в этом представителей разных ветвей власти и иных органов, при этом не отдавая себе отчет в том, что сами тем самым нарушают закон", - продолжают стращать общественники. Но тут уже новая загадка. Какое дело общественному совету до обвинений в адрес власть имущих? Они, как сами утверждают, никакого отношения к чиновничьим структурам не имеют. Далее общественники сообщают, что следуют букве закона, работают не покладая рук, заявляют, что решения принимаются большинством и они реально независимы и автономны от маслихата. Все, кто критикует общественный совет, просто не попали в него.



"Очевидно, что вышеуказанная деятельность, осуществляемая в корыстных интересах отдельных лиц – дестабилизирует обстановку в обществе и дискредитирует власть. Заявление обезличенных блогеров не имеют ничего общего с общественным мнением, не несут и не могут нести в себе реальной пользы для общества", - высокомерно рассуждают общественники. Опять же непонятно, какое отношение совет имеет к власти. Если нет доверия к составу и его работе, это никак не отражается на деятельности полиции или акимата области. Вероятнее всего, дело в депутате Кудайбергене Бексултанове, и письмо призвано защитить его. Во всяком случае, именно так повернулась ситуация.



Акимат и маслихат Караганды тайно выбрали новый общественный совет

Примерно сутки спустя после публикации обращения Токаеву, под постом стали появляться комментарии. Их оставляли с неактивных аккаунтов, либо люди, которые не часто пользуются Facebook. Комментарии представлены в оригинальном виде, орфография и пунктуация сохранена.



"Руки прочь от Бексултанова. Бессовестные. Что вы сделали для народа? Не прошли туда - так мужчинами будьте. Где от Вас польза?", - пишет некая Гульфия АСАНОВА, к сожалению ее профиль не заполнен, нет фото или доступных публикаций.



"Кудайберген Бексултанович, Вы человек с большой буквы. Народ с вами. Мы за вас. Не обращайте внимание на этих людей. Люди совсем потеряли совесть", - пишет очередной пустой аккаунт с именем Шынар.



"Мы медицинские работники поддерживаем нашего Уважаемого Кудайберген Бексултановича за его высокие профессиональные качества, твердость в принятых решениях, патриотизм и любовь к своей родине Республике Казахстан", - написала Сания БУРАНКУЛОВА, она директор поликлиники №3 и депутат городского маслихата пяти созывов. В комментариях отметились еще несколько людей, которые писали, что медики тоже поддерживают Бексултанова.



"Не трогайте Бексултанова!!! Кто еще так поддерживает народ, простых людей?! Он всегда открыт для людей! Кудайберген Бексултанович, народ с вами и за вас!!", - пишет Канагат, у которой тоже ничего нет в профиле аккаунта.



Также там отметилась Федерация настольного тенниса, которой помогал Бексултанов, несколько глав дачных сообществ, которые, судя по тексту, получили ссылку не только на этот пост, но и на статьи в Ratel.kz про общественный совет и Бексултанова. Каждый из комментаторов утверждал, что народ за Бексултанова, называл себя мнением общества. При этом они же писали, что авторы обращения к Токаеву не имеют права выражать мнение общества, поскольку они просто "4 обиженных клоуна". Однако те, кто поддерживают Бексултанова, и есть честный народ, выражающий мнение общества. Такой когнитивный диссонанс в голове у авторов этой атаки хвалебных речей.



"Мы, доверенные лица поддерживаем Кудайбергена Бексултановича!", - пишет некая Эльмира. Тут уже можно объявлять занавес, поскольку очевидно, что вся акция спланирована доверенными лицами.



"Булекпаев, где цветы?" - в Караганде повесили табличку с таким вопросом акиму города

"Старой команде общ.совета сегодня используя соцсети выгодно всех критиковать, что все плохие а они хорошие, хотят сами зайти в совет конечно им выгодно расформировать совет.Они не хотят помогать молодому поколению нового совета", - считает Антон, на минуточку – основной части совета от 40 лет и старше, вплоть до пенсионного возраста.



Самое замечательное, что почти никто не защищает общественный совет. Комментаторы сосредоточены на достижениях Бексултанова и его важности. И после этого мы должны поверить, что он как депутат не эксплуатирует в своих целях новый созыв и не вмешивается в его работу. Около сотни комментариев в его пользу как раз доказывают обратное.



Под письмом общественного совета оставлен только один комментарий, зато вполне реального человека. Никто из представителей организации ему не ответил, наверное, он тоже не может иметь субъективное мнение.



"Может, Вам пришло время открыть глаза на все это и заняться действительно своей работой, а не воображать из себя Антибиотика? Почему Вы не хотите распустить ОС по требованию жителей и провести открытое голосование с привлечением СМИ и независимых экспертов и блогеров если это создает такой резонанс? Чего Вы боитесь?", - спрашивает Аманжол ОРАЗАЛИНОВ. У него на странице есть пост, где он обращается к Ерлану КАРИНУ с тем же предложением навести порядок в карагандинском совете. Он даже заверяет, что выйдет на одиночный пикет, если никто не займется решением этой проблемы.



"Некоторым ағашкам надо перестать смотреть бандитский Петербург и представлять себя антибиотиком а лучше смотреть фильмы про Алаш и понять смысл наставничества. Она заключается не в назначении братишек лояльных на должности а в предоставлении молодому поколение социальных лифтов ценой самого дорогого жизни. И не хвастаться что половину прокуратуры и Акимов назначил он", - пишет Оразалинов, в тексте он не указывает имя ағашки, но крайне интересно, кто этот хвастун. К публикации прикреплена ссылка на пост, где рассказывается, что Кудайберген Бексултанов опять ходил обсуждать журналистику и блогеров, только теперь уже на казахском языке. С этой же тематикой он появлялся на канале в общей сложности уже три раза.



В пятницу, 29 июля, должно было пройти совещание общественного совета. На повестке дня было несколько вопросов: обсуждение кандидатуры и переизбрание нового председателя, а также обмен мнениями касательно жалобы на имя президента. Объявление о встрече даже опубликовали на странице совета, но в середине дня стало известно, что мероприятие отменяется. Совет не смог собрать кворум, большинство членов созыва не смогут присутствовать на совещании. Источник - ratel.kz

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