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|Китайские компании массово скупают землю в США
00:01 30.07.2022
Fox News: китайские фирмы массово скупают американские сельскохозяйственные земли
Мария ПАВЛОВА
Американцы обеспокоены из-за скупки земли китайскими компаниями.
Американские СМИ выразили обеспокоенность массовой скупкой сельскохозяйственных земель в США китайскими компаниями. В проблеме разбиралась обозреватель телеканала Fox News Сара Картер.
По мнению Картер, скупкой американских земель занимаются фирмы, связанные с правительством КНР. Журналист отмечает, что территории, приобретаемые китайскими компаниями, в большинстве случаев находятся неподалеку от американских секретных военных объектов.
Телеканал приводит в пример приобретение 130 акров земли рядом с авиабазой Лафлин бывшим китайским военным чиновником в 2021 году. Также Картер считает, что вышки сотовой связи китайской компании Huawei могут блокировать работу ядерных пусковых установок.
Ситуация не так безобидна, как кажется на первый взгляд, делает вывод обозреватель.
Ранее Китай выразил протест из-за слов Байдена о готовности США воевать за Тайвань. МИД КНР подчеркнул, что Тайвань является китайской территорией.
Тем временем мэр Вашингтона запросила помощь Национальной гвардии из-за наплыва мигрантов, которые спровоцировали гуманитарный кризис в столице США.