Россия выделит $30 млрд на развитие железнодорожной инфраструктуры в Китае, Казахстане и Монголии

00:05 30.07.2022

"Ведомости" узнали о планах выделить $30 млрд на железные дороги в Китай



Минтранс предлагает за восемь лет развить погранпереходы в Китай, Казахстан и Монголию и построить на их территории 3 тыс. км железных дорог. По данным газеты, к сентябрю проект финализируют, его рассмотрит президент



Россия планирует выделить средства на развитие железнодорожной инфраструктуры в Китае, Казахстане и Монголии к 2030 году, инвестиции могут достигать $30,8 млрд, следует из презентации Минтранса, пишет газета "Ведомости". Подлинность подтвердил близкий к министерству источник издания.



Инвестиционный проект предусматривает строительство трех новых железнодорожных пунктов пропуска через российскую границу, 3 тыс. км железных дорог на китайской, казахстанской и монгольской территории, а также 369 км путей в России. Газета отмечает, что из карты транспортно-логистических коридоров следует, что речь идет не менее чем о семи масштабных стройках.



В частности, в Забайкальском крае планируется построить второй железнодорожный пограничный переход в Китай, в Амурской области - вернуть в эксплуатацию погранпереход Джалинда - Мохэ. Работа последнего была приостановлена в начале 2000-х годов в связи с низким грузопотоком. "Ведомости" пишут, что возобновление его работы позволит сократить расстояние для перевозки грузов между Россией и Китаем на 1 тыс. км.



Это предложение Минтранса ляжет в основу разрабатываемой в правительстве модели развития страны в новых геополитических условиях, отмечает издание, работа ведется над основными вариантами развития российской экономики до 2030 года. Их систематизируют в Минэке, к сентябрю предложения намерены представить в финальном варианте и отправить на рассмотрение президентом, рассказал неназванный собеседник "Ведомостей".



Власти России не раз предупреждали, что будут переориентировать экспорт продукции в страны Азии в случае наложения на них санкций западными государствами.



В частности, российские предприятия черной металлургии должны будут перенаправить около 4 млн т стальной продукции в год из-за санкций. Это предварительная оценка, которая содержалась в письме президента ассоциации "Русская сталь" (объединяет крупнейшие компании черной металлургии), основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, узнал РБК.



Михаил Добрунов