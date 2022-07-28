Смертники освободительной армии. Белуджские сепаратисты не брезгуют террором, - Л.Шашок

00:07 30.07.2022 Смертники освободительной армии

Белуджские сепаратисты не брезгуют террором



Лариса Александровна Шашок

преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.



Нападение на Институт Конфуция при университете Карачи в Пакистане 27 апреля стало поворотным моментом в оперативной тактике белуджских сепаратистов, перешедших от партизанской борьбы к подрывной деятельности с использованием террористов-смертников.



Теракту в университете предшествовали почти одновременные нападения на пункты пограничных войск в марте в районах Ношки и Панджгур провинции Белуджистан. Ответственность за эти теракты взяла на себя так называемая бригада "Маджид" – подразделение Освободительной армии Белуджистана (ОАБ), состоящее из террористов-смертников. В нынешних реалиях высока вероятность, что в ответ на активизацию бригады "Маджид" власти Пакистана пересмотрят стратегии внутренней политики, значительно усилив контртеррористические меры.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЗВАНИЕ



Бригада "Маджид" названа в честь двух братьев – Маджида Лангове-старшего и Маджида Лангове-младшего, которые совершили самоподрыв в ходе терактов в августе 1974 года и марте 2010 года соответственно.



Маджид-старший предпринял попытку покушения на тогдашнего премьер-министра Пакистана Зульфикара Али Бхутто, когда тот находился с официальным визитом в Кветте, столице провинции Белуджистан. Причиной покушения стал роспуск правительства Национальной партии Авами в Белуджистане.



Маджид-младший совершил самоподрыв, спасая соратников от рейда пакистанских сил безопасности в Кветте, выиграв для них время на побег. После самоубийства Маджида-младшего ныне покойный лидер ОАБ Аслам Ачу создал отряд смертников повстанческой группировки и назвал его бригадой "Маджид".



Первое нападение террориста-смертника, ответственность за которое взяла на себя бригада, было совершено в декабре 2011 года после попытки ликвидировать Шафика Менгала, сына бывшего федерального министра Пакистана Насира Менгала, на Арбаб-роуд в Кветте. Шафик Менгал, руководивший отрядом смертников из числа белуджских сепаратистов, остался невредимым, однако в ходе нападения было убито еще 13 человек.



Позднее бригада "Маджид" бездействовала из-за нехватки средств и новобранцев. Ей потребовалось семь лет, чтобы подготовить и совершить второе нападение террориста-смертника в августе 2018 года в Далбадине на автобус с китайскими инженерами. Нападение совершил сын Аслама Ачу, 22-летний Рехан Аслам Белудж.



Впоследствии террористы-смертники из бригады "Маджид" совершали нападения на консульство Китая в Карачи, отель Gwadar’s Pearl Continental Hotel и Пакистанскую фондовую биржу.



РУКОВОДСТВО И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ



Освободительной армией Белуджистана в настоящее время руководит Башер Зеб, близкий помощник Аслама Ачу и бывший председатель "Белуджской студенческой организации – Азад" (BSO-Azad).



Оперативным руководителем бригады "Маджид" является Хаммал Рехан Белудж. Он хорошо образован и говорит на нескольких языках, включая английский, урду, белуджский и персидский. Начальником тылового обеспечения бригады "Маджид" является Гулзар Хан, а Джунаид Белудж – ее официальным представителем.



Общая численность ОАБ составляет от 1000 до 1500 боевиков, в то время как бригада "Маджид" насчитывает в своих рядах от 100 до 150 человек.



Бригада "Маджид" состоит из трех подразделений: тылового обеспечения (транспортировка и развертывание террористов-смертников перед нападениями); разведывательного обеспечения (выбор целей и разведка) и оперативного обеспечения (вербовка и обучение террористов-смертников). Бригада получает финансирование от белуджских диссидентов и диаспоры, проживающей в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке, через неформальную финансово-расчетную систему "хавала". Власти Пакистана утверждают, что ОАБ также получает финансирование от индийских спецслужб.



ВООРУЖЕНИЕ, СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА



На сегодняшний день бригада "Маджид" хорошо оснащена и обладает высококачественным вооружением – в том числе самодельными взрывными устройствами, противопехотными и противотанковыми минами, реактивными гранатами и автоматическим оружием, таким как винтовки М4, а также 107-мм и 109-мм реактивными снарядами. Боевики бригады "Маджид" имеют доступ к взрывчатым веществам типа С4 для изготовления поясов смертников.



Хотя бригада является подразделением ОАБ, обязательное членство в обеих организациях не предусматривается. Повстанцы из других сепаратистских группировок белуджей, которые добровольно участвуют в террористической деятельности в качестве смертников, также могут присоединиться к бригаде "Маджид". Согласно политике вербовки, минимальный возраст террориста-смертника в бригаде составляет 18 лет.



Смертников бригады "Маджид", в отличие от боевиков других джихадистских организаций, перед планируемым терактом не изолируют. Напротив, они могут встречаться со своими семьями и друзьями. Кроме того, террористы-смертники принимают участие в выборе целей и планировании атак. Если потенциального смертника не устраивает выбор той или иной цели, он или она имеет право выбрать другую, руководствуясь своими убеждениями. Точно так же на любом этапе доброволец имеет право отказаться от самоподрыва.



Стратегия террористической деятельности бригады "Маджид" заключается в нанесении ударов по интересам и объектам условного противника там, где традиционная партизанская тактика неэффективна – например, в крупных городах.



Цели выбираются с учетом их политического, военного, экономического и символического значения, а также с учетом способности привлечь внимание к группировке на международном уровне.



Например, пограничные пункты в районах Ношки и Панджгур были выбраны с целью бросить вызов пакистанским военным. Террористам-смертникам удалось осуществить атаки с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств и штурмовать погранпункты. Целью нападений было 72-часовое противостояние, в результате которого деятельность группировки смогла получить максимальную огласку.



Атаки на пакистанскую фондовую биржу в Карачи и на проекты, реализуемые в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК) в Белуджистане, были выражением протеста против региональной политики Пакистана. Частью ее стала чрезмерная, по мнению белуджских сепаратистов, интеграция Китая в экономические процессы страны.



Каждая атака террориста-смертника из бригады "Маджид" состоит из трех этапов и целей. Совершением самоподрыва достигается политическая цель, поскольку это приносит группировке известность, привлекая внимание к повстанческому движению белуджей.



Когда на втором этапе выходит видеообращение смертника, оно вызывает интерес у потенциальных новобранцев. Независимо от того, поражена цель или нет, самоподрыв смертника – беспроигрышный вариант для бригады "Маджид". Поскольку в глазах сторонников экстремистской группировки он становится таким же мучеником, как братья Маджид, Рехан Аслам Белудж и террористка-смертница Шари Белудж, совершившая 27 апреля самоподрыв в университете Карачи.



Смысл третьего и последнего этапа формулируется так: если объект уничтожен, военные цели также достигаются. Действительно, в теракте Шари Белудж были достигнуты все цели: широкая огласка в СМИ способствовала привлечению новобранцев в ряды боевиков, а нападение на Институт Конфуция белуджские сепаратисты расценили как символ борьбы с китайским империализмом.



КРАТКИЕ ВЫВОДЫ



Решение перейти от партизанской тактики к использованию террористов-смертников бригады "Маджид" было непростым стратегическим выбором для руководства Освободительной армии Белуджистана. Группировка рисковала оказаться в одном ряду с такими джихадистскими формированиями как "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП) и "ИГИЛ-Хорасан" (обе организации запрещены в РФ).



ОАБ также рисковала потерять внешних доноров, таких как Индия, которая поддерживает светские взгляды белуджских сепаратистов. Переход к более экстремальной тактике может лишить их поддержки и сострадания, которыми они пользуются в международном сообществе. В то же время количество тех, кто готов вступить в ряды террористов-смертников бригады "Маджид", подчеркивает стремление боевиков добиться независимости Белуджистана.



Решение участвовать в терактах вызвало также бурные дебаты внутри белуджских сепаратистских организаций. Некоторые их члены считают, что подобная тактика нанесет ущерб принципам белуджского национализма, тем самым предоставив властям Пакистана предлог для ужесточения контроля над территорией. В то же время несогласные предполагают, что атаки смертников могут массово оттолкнуть белуджей, не поддерживающих столь экстремальную тактику.



Однако находятся и те, кто считает, что ведение подрывной деятельности с использованием террористов-смертников принесет белуджским сепаратистам репутацию жестких сторонников независимости и заставит власти страны переосмыслить свою внутреннюю политику с целью минимизации дальнейшего ущерба пакистанской государственности. Источник - НГ

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