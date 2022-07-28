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    ЦентрАзия   | 
Русофобия в СНГ. СНГ против России
00:30 30.07.2022

Александр Савельев

Конфликт России и Китая с Западом будет носить затяжной характер. Многие страны СНГ и других интеграционных с Россией объединений сделали свой выбор, и он не пророссийский. Парадокс заключается в том, что, сохраняя свое участие в этих объединениях и пользуясь благами в основном односторонней (за счет России) интеграции, они все дальше дистанцируются от РФ политически, выбирая националистический и прозападный вектор развития.

Экономически-иждивенческая интеграция при политической дезинтеграции - этот процесс начался давно, а противостояние России с Западом лишь обнажило и ускорило его. СНГ как Содружество в подлинном смысле уже давно не существует в реальности. Дорогостоящий и неэффективный аппарат, ложно понимаемое равноправие сторон делает саму идею СНГ как механизма цивилизованного развода, по выражению российского президента, уже нерабочей - Содружество выполнило свои функции насколько смогло и так, как смогло.

После агрессии Грузии Михаила Саакашвили против Абхазии и Южной Осетии Тбилиси получил военный отпор Москвы и, как следствие, Грузия вышла из состава СНГ. Россия была вынуждена начать военную спецоперацию на Украине, и эта страна де-факто не участвует в работе Содружества.

Молдавия приостановила свое участие в деятельности СНГ - мало кто рискнет назвать эту бывшую советскую республику дружественной по отношению к РФ: настаивая на получении дешевого российского газа, Кишинев умудряется одновременно срывать оплату за поставки, называть Газпром ненадежным поставщиком и заявлять о своем европейском выборе, как будто не замечая судьбу Украины. Между тем у Молдавии до сих пор не урегулированы отношения с Приднестровьем, сильны антинационалистические и антирумынские настроения и в Гагаузии. Кишинев неоднократно запрещал визиты российских государственных и общественных деятелей в Тирасполь, столицу пока непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Больше того, президент Молдавии Майя Санду заявила, что надеется на военную помощь Румынии в случае "российской агрессии".

Неблагополучно в Центральной Азии. Этнический национализм в бывших советских республиках неизбежно ведет к русофобии, которая особенно заметна в Казахстане и Киргизии. Неоднократные "революции" в Киргизии, вечная борьба за власть, неграмотная экономическая политика уже в самом ближайшем будущем сделают эту маленькую республику легким призом для могучего соседнего Китая. Это же касается и Казахстана. Нарастание антироссийских настроений в республике и их поддержка официальными властями может со временем заставить Москву вспомнить о русских областях республики, да и о том, что сам нынешний Казахстан до 1936 года был лишь автономией в составе РСФСР.

До сих пор не урегулированы отношения между Ереваном и Баку, буквально в подвешенном состоянии уже несколько десятилетий находится судьба Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступавший до своего прихода к власти под лозунгом "Елк" (выход из союзных отношений с Россией), уверенно выиграл выборы даже после позорного поражения во второй Карабахской войне, которую он сам фактически и развязал. В республике по-прежнему сильны организации Джорджа Сороса, не ослабевают антироссийские настроения. Азербайджан, благодарный Турции за победу в войне, находится под сильнейшим влиянием Анкары и также не является пророссийским государством. Между тем именно СНГ как "мягкий" и лишь частичный преемник Советского Союза могло сыграть значительную роль в урегулировании конфликта.

Ускорение распада постсоветского пространства, как ни странно, может оказаться выгодным для России, прежде всего, для ее самоочищения. Многолетняя красивая ложь в обмен на реальную помощь могла устроить всех, кроме России. Видимость интеграции не может заменить реальные процессы.

СНГ утрачивает смысл своего существования, превращаясь в клуб по интересам и дискуссионную площадку. Это тоже важно, но нужна ли для этого международная организация с равноправным участием всех стран, уставом и аппаратом. Россия может гораздо более эффективно выстраивать двусторонние отношения. Можно попытаться, преодолевая сопротивление части российских чиновников и их коллег из других стран, внести поправки в уставные документы СНГ, сделав Содружество более "скрепленной", устойчивой конструкцией. Однако надежд на это, с учетом происходящих на постсоветском пространстве процессов, нет.

Какое-то время, до неизбежного ухода с должности исполнительного секретаря СНГ С. Н. Лебедева - настоящего локомотива организации, она еще просуществует. Затем, оставленная чиновникам, не всегда отличающимся профессионализмом, а иногда и вовсе воспринимающим свою работу как синекуру, фактический распад постсоветского пространства будет неизбежно оформлен и официально.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659130200


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