 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Оппоненты мечтают отодвинуть Си Цзиньпина от власти, - Владимир Скосырев
00:36 30.07.2022

28.07.2022

В КНР много недовольных локдаунами и противостоянием с Белым домом
Владимир Скосырев

Председатель КНР Си Цзиньпин в речи о подготовке к съезду Компартии призвал, чтобы она оставалась верной социализму, не меняла флага и не допускала изоляции страны. За пять лет, минувших с предыдущего съезда, КПК обеспечила стабильность в стране, укрепила ее международные позиции, но столкнулась с серьезными вызовами из-за пандемии и враждебности США. Ожидается, что КПК осенью в нарушение традиции изберет Си генсеком на третий срок. Однако, как утверждают на Западе, в партии много скрытых диссидентов, которые не согласны с нулевой терпимостью к COVID-19, обострением отношений с Америкой. Они хотели бы уменьшить полномочия генсека, возведя его в ранг лидера Поднебесной.
О значении выступления Си Цзиньпина говорит то, что на семинаре присутствовали члены Политбюро, партийные руководители провинций, а роль председателя на совещании исполнял премьер-министр Ли Кэцян. По словам Си, съезду предстоит поставить для государства цели развития за пределами следующих пяти лет. "На фоне беспрецедентных изменений глобального характера, рисков фундаментальная задача состоит в том, чтобы хорошо вести дела государства", – сказал он. И руководитель с этим справился. Удалось защитить здоровье народа, сказал генсек, повторив аргумент о беспощадной борьбе с заразой.

Тем не менее упоминание о рисках означало и признание того, что съезд пройдет в период больших потрясений. Из-за локдауна в больших городах, массового тестирования жителей и сохранения в основном режима закрытых границ, по мнению экономистов, которых цитирует Bloomberg, экономика вряд ли достигнет в этом году намеченного правительством роста в 5,5%. На эту тему высказался и представитель Международного валютного фонда Кришна Шринивасан. По его словам, Китаю следует быть более гибким, избегать новых локдаунов, чтобы не нанести еще больше вреда экономике.

А с США Китай ведет спор, кажется, по поводу всего на свете – от проблемы прав человека, взаимных обвинений в шпионаже до статуса Тайваня, который США, несмотря на обязательства перед Пекином, взятые в 1970-х, пытаются тем или иным способом превратить в независимое государство.

Конечно, на фоне демонстраций, смен правительств в демократических странах Запада или переворотов, кровавых столкновений в бедных государствах третьего мира главе Китая вроде бы беспокоиться не о чем. Политическая система прочная, стабильность обеспечена. Но нынешние и бывшие чиновники США говорят, что на деле позиции генсека в партии не незыблемые. В Китае много "тихих" диссидентов, говорит Майкл Грин, бывший советник по Азии президента США Джорджа Буша. По мнению других американских аналитиков, недовольство Си Цзиньпином в значительной мере разделяет и предпринимательский класс. Олигархи тайно возмущаются гонениями властей на крупнейшие IT-компании с целью покончить с их самостоятельностью. В то же время немало владельцев крупных фирм недовольны тем, что подвергаются вторичным американским санкциям из-за дружеской политики Си по отношению к России.

Как следует из статьи в South China Morning Post, у "диссидентов" даже созрел замысел, как выправить перегибы в политике Си. Предполагается восхвалять его до небес, наделить званием вождя народа, а части полномочий лишить, передать их другим ответственным товарищам. Гонконгская газета связывает этот замысел с Чэнь Исинем, генеральным секретарем комиссии ЦК КПК по политическим и юридическим вопросам.

Есть ли в этой версии хоть доля правды? Газета приводит цитату из статьи Чэня в партийном журнале: "Нашей партии так повезло, что у нас есть генеральный секретарь Си Цзиньпин в роли ядра партии и командующего вооруженными силами". Раньше великим лидером называли только Мао Цзэдуна и его наследника Хуа Гофэна. Но правление Хуа оказалось недолговечным. Впоследствии подобные дифирамбы надолго вышли из моды. А Дэн Сяопин, возглавивший движение за реформы, культ личности и вовсе запретил.

Так существует ли на деле эта интрига? В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики, отметил что подобный исторический прецедент существует. Перед "великой пролетарской культурной революцией" соратники Мао Цзэдуна пришли к выводу, что его идеи большого скачка, коллективизации сельского хозяйства, создания народных коммун привели к бедствиям, и потому попытались изолировать вождя от повседневной политики. Мао этот замысел разгадал и развернул "культурную революцию". Многие оппоненты были повержены.

"Сейчас ничего подобного быть не может. Никакие эксцессы не допускаются. Си Цзиньпин неоднократно говорил о необходимости соблюдать закон. Но подспудное брожение имеет место", – заключил Карнеев.

New York Times пишет, что, сталкиваясь тяжелыми проблемами внутри страны, Си может прибегнуть к хитрости, которую используют руководители многих стран. А именно: переключить внимание на внешнюю угрозу, показать себя неуступчивым и твердым государственником. Пойдет ли председатель КНР по этому пути? На момент выхода номера в свет итоги его телефонных переговоров с президентом США Джозефом Байденом не были известны.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659130560


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